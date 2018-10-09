 По фактам взрывов на складах в Ичне начато уголовное производство по статье "Небрежное отношение к военной службе", - военная прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины
"Сообщение по расследованию фактов взрывов на территории 6-го арсенала Министерства обороны на Черниговщине: сейчас по фактам взрывов военной прокуратурой Центрального региона Украины начато уголовное производство по ч.3 ст.425 (небрежное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Центрального региона. Досудебное расследование поручено следственному отделу Управления СБ Украины в Черниговской области. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.
В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.
Это же происходит не только на военных складах!
Такое по всей стране - на должности назначаются проходимцы, которые вместо работы на Украину, заняты набиванием своих карманов или прямой работой на врага!
И как итог- проваленные реформы, катастрофический рост, тотальная коррупция и полная безответственность на всех уровнях!
вот вам калька. пользуйтесь и не благодарите...
1) склад спалыв пут1н
2) петро н1вчому невынен
3) начальныка службы охороны через суд поновыты на посад1 + нагородыты
Надеюсь накажут невиновных и наградят непричастных...
Какой уже склад по счету?
P.S. Шоколадные фас!
Взорвался склад старых боеприпасов к системам ПВО , утилизация которых на том складе производилась . Какой дурень его купит то , полуржавое старьё .?
За скільки ви продаєте майбутнє цієї нещасної країни злодіям і х уйлу?
"...Я звинувачую керівництво Нацгвардії у прямому покриванні офіцерів-сепаратистів. Останні приклади, що з'явились у медіа-просторі, - поза межами будь-якого розуміння. Заступник начальника Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії, полковник Олександр Голяков - сепаратист. У лютому 2014 року він під прапорами "Партії Регіонів" створював Криворізький Антимайдан та закликав людей записуватись у "Криворізьку гвардію". Подібні гвардійці вбивали учасників Революції, а пізніше ставали ключовою силою у захопленнях ОДА та розхитуванні ситуації в Україні в цілому. Приклад іншого характеру - підполковник Юрій Колмик, заступник командира військової частини 3057. Під час наступу російських військ у Криму та на Донбасі цей офіцер активно долучився у соцмережах до тих, хто пропагував "ДНР" та приєднання до Росії. Капітан НГУ Юрій Задерін, у соцмережах голосував за створення Новоросії, підтримував Путіна та дії "Беркута" на Майдані.
Нещодавно громадськості стали відомі факти затримання жінки-військовослужбовця (медсестри) на окупованій території. Але затримують лише медсестер, хоча відомо, що ці поїздки здійснюють і офіцери. Їх не затримують, вони повертаються з окупованих територій і далі залишаються командувати. Діє система домовленостей із ворогом. І ця ситуація відома вищому керівництву Національної гвардії.
Я із командою волонтерів готую розкриття і корупційної складової в Національній гвардії. Ми вже маємо докази того, що ця система краде кожну третю гривню. Невдовзі я буду готовий оприлюднити ці факти...." https://blogs.pravda.com.ua/authors/bileckyj/587a3805370f5/