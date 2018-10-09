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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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 По фактам взрывов на складах в Ичне начато уголовное производство по статье "Небрежное отношение к военной службе", - военная прокуратура

По фактам взрывов на территории 6-го арсенала в Ичне военной прокуратурой Центрального региона Украины начато уголовное производство по ч.3 ст.425 (небрежное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины

"Сообщение по расследованию фактов взрывов на территории 6-го арсенала Министерства обороны на Черниговщине: сейчас по фактам взрывов военной прокуратурой Центрального региона Украины начато уголовное производство по ч.3 ст.425 (небрежное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Центрального региона. Досудебное расследование поручено следственному отделу Управления СБ Украины в Черниговской области. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины", - говорится в сообщении.

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По фактам взрывов на складах в Ичне начато уголовное производство по статье Небрежное отношение к военной службе, - военная прокуратура 01

Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3090326
 
 
 Топ комментарии
 
Кто дал спички курящему лосю?Так отмазівать Барігу предателя Украині,надо еще уметь.Петя поздравил Путлера с днюхой не плохим салютом.
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Военный потенциал Украины разрушается планомерно и регулярно...
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зачем тратить время на расследование?
вот вам калька. пользуйтесь и не благодарите...

1) склад спалыв пут1н
2) петро н1вчому невынен
3) начальныка службы охороны через суд поновыты на посад1 + нагородыты
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Военный потенциал Украины разрушается планомерно и регулярно...
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Интересно, а есть статья УК "Небрежное отношение к управлению государством"???
Это же происходит не только на военных складах!
Такое по всей стране - на должности назначаются проходимцы, которые вместо работы на Украину, заняты набиванием своих карманов или прямой работой на врага!
И как итог- проваленные реформы, катастрофический рост, тотальная коррупция и полная безответственность на всех уровнях!
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Даже если Пэтя подорвёт всю Украину, уволить его нельзя... нет закона об импичменте...
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Прокуратура.... я такая скорая на помощь... (с)
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Та не, сейчас толя тепловизор расскажет, что накануне взрывов над складами видели неопознанный летающий объект.
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Лось. Уже даже и стрелочников не сажают.
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Как и за Калиновку оштрафуют офицерика на пару тысяч гривен?
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Да хрен там,суд восстановил в должности ответственного за хранение арсенала в Балаклее. Так и здесь будет.
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Кто дал спички курящему лосю?Так отмазівать Барігу предателя Украині,надо еще уметь.Петя поздравил Путлера с днюхой не плохим салютом.
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да. еще не все прожиты поновому прос...ли
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09.10.18 08:45 Суд восстановил в должности ответственного за хранение арсенала в Балаклее.https://censor.net.ua/news/3090311/sud_vosstanovil_v_doljnosti_otvetstvennogo_za_hranenie_arsenala_v_balaklee
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зачем тратить время на расследование?
вот вам калька. пользуйтесь и не благодарите...

1) склад спалыв пут1н
2) петро н1вчому невынен
3) начальныка службы охороны через суд поновыты на посад1 + нагородыты
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а я думав що, це "Забота о российских солдатах"
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Це саботаж генштабу. Після попередніх складів, нічого не було зроблено.
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Сначала взрыв, потом возбуждение, а потом тихий спуск на тормозах и рассказ о томосе
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Роттердам+. Семочко. Військові склади.
Надеюсь накажут невиновных и наградят непричастных...
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Главнокомандующий воюющей страны или нач штаба, или министр обороны, или все вместе должны себе кулю в лоба? Не? Со счета сбились какой это уже по счету склад боеприпасов.
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Посадять одного прапора та одного майора.
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Это не небрежное обращение а самая настоящая диверсия и виновные должны быть наказаны вплоть до министерства обороны.
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Я просто оставлю это здесь. Это всё Юля виновата!!!
Какой уже склад по счету?
P.S. Шоколадные фас!
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Не лепите свою Люльку куда попало. Осточертели.
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а чому не по статті пограбування в особливо великих розмірах і підпал?
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А воно там точно було ,, - пограбуваня . ?? За фактами вибухів на складах в Ічні розпочато кримінальне провадження за статтею "Недбале ставлення до військової служби", - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 323 .

Взорвался склад старых боеприпасов к системам ПВО , утилизация которых на том складе производилась . Какой дурень его купит то , полуржавое старьё .?
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почому для вас підарнясоєва Україна?
За скільки ви продаєте майбутнє цієї нещасної країни злодіям і х уйлу?
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Ну и нах.. мне тут это твоё мычание . ? За фактами вибухів на складах в Ічні розпочато кримінальне провадження за статтею "Недбале ставлення до військової служби", - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 9971 . Алень , ты на поставленный вопрос отвечать будешь .?
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мое мнение, что это умышленные подрывы складов. и эта статья противозаконная.
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Надо прокуратуре,заводить дело против прокуратуры..)
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Витя катафалк - солдат-окурок, нло, джаджавели, вражеский беспилотник, дайте денег
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это диверсия. а они какие попало статьи пытаются лепить.
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Нужно заканчивать с еврохаосом, с евроценностями, которые служат для дестабилизации развивающихся стран, иначе Украине придет конец и никакие новые власти не помогут.
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Лучше заканчивай с тяжёлой наркотой . За фактами вибухів на складах в Ічні розпочато кримінальне провадження за статтею "Недбале ставлення до військової служби", - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 4248 .
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Якось не дивно, коли при владі, нагло, без маскування, подвійній агенти типу Семочки... Якраз по темі звернення Андрія Білецького ДО ПОРОШЕНКА, МАТІОСА, АВАКОВА, ГРИЦАКА.

"...Я звинувачую керівництво Нацгвардії у прямому покриванні офіцерів-сепаратистів. Останні приклади, що з'явились у медіа-просторі, - поза межами будь-якого розуміння. Заступник начальника Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії, полковник Олександр Голяков - сепаратист. У лютому 2014 року він під прапорами "Партії Регіонів" створював Криворізький Антимайдан та закликав людей записуватись у "Криворізьку гвардію". Подібні гвардійці вбивали учасників Революції, а пізніше ставали ключовою силою у захопленнях ОДА та розхитуванні ситуації в Україні в цілому. Приклад іншого характеру - підполковник Юрій Колмик, заступник командира військової частини 3057. Під час наступу російських військ у Криму та на Донбасі цей офіцер активно долучився у соцмережах до тих, хто пропагував "ДНР" та приєднання до Росії. Капітан НГУ Юрій Задерін, у соцмережах голосував за створення Новоросії, підтримував Путіна та дії "Беркута" на Майдані.
Нещодавно громадськості стали відомі факти затримання жінки-військовослужбовця (медсестри) на окупованій території. Але затримують лише медсестер, хоча відомо, що ці поїздки здійснюють і офіцери. Їх не затримують, вони повертаються з окупованих територій і далі залишаються командувати. Діє система домовленостей із ворогом. І ця ситуація відома вищому керівництву Національної гвардії.
Я із командою волонтерів готую розкриття і корупційної складової в Національній гвардії. Ми вже маємо докази того, що ця система краде кожну третю гривню. Невдовзі я буду готовий оприлюднити ці факти...." https://blogs.pravda.com.ua/authors/bileckyj/587a3805370f5/
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Вспоминается реприза Аркадия Райкина- Подать сюда Тяпкина-Ляпкина. Тяп по Ляпкину, ляп по Тяпкину... И ещё укранская поговорка- Говорили-балакали, сіли та й заплакали.
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Вибухи на всіх складах - це диверсія. Чомусь до війни склади не горіли. Попередні президенти їх краще охороняли?
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Уголовное производство в тюрьму не посадишь. Как открыли, так и закроют. И никто не виноват, ну может кроме пары ночных сторожей.
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Цуко, это уголовное производство должно быть начато по отношению к главнокоманюдующему! Это уже ПЯТЫЙ СЛУЧАЙ!!! Президент, он же верховный главнокомандующий - и в ус не дует. Министр обороны - ни при делах. Начальник Генштаба - вообще и рядом не стоял. Это нереальный дикий писссец, который только в Украине возможен!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПо фактам взрывов на складах в Ичне начато уголовное производство по статье "Небрежное отношение к военной службе", - военная прокуратура
 
 
 
 
 
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