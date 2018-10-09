 Комитет ВР по нацбезопасности еще год назад предупреждал Генштаб и МО о серьезных проблемах с охраной боеприпасов на 6-ом арсенале, - Тымчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook народный депутат от "НФ", член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.
"Ровно год назад Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны изучал ситуацию на арсеналах и складах хранения боеприпасов ВСУ (в контексте взрывов на складах в Калиновке Винницкой обл.). Тогда по поручению Комитета ВР я вместе с Татьяной Чорновол посетил 6-й арсенал, на котором сейчас происходит ЧП. После осмотра территории и объектов арсенала, общения с представителями командования, военнослужащими и работниками, был выявлен ряд недостатков, в том числе весьма существенных. Таких, которые не могли быть устранены силами коллектива арсенала, а требовали вмешательства и помощи Минобороны и Генштаба. По результатам этой поездки я послал депутатское обращение в адрес руководителей МО и ГШ ВСУ, в котором перечислил выявленные недостатки с просьбой вмешаться в ситуацию и решить существующие проблемы. К сожалению, я не могу опубликовать текст обращения, как и ответов, потому, что эти документы имеют гриф секретности. Могу только сказать, что выявленные недостатки касались обустройства технической территории арсенала, условий хранения боеприпасов, совершенствование системы охраны, проведение ряда организационных мероприятий. Ответы МО и ГШ были написаны "под кальку", и имели вполне "успокаивающий" характер: мол, все знаем, все делается. Понятно, что сейчас, до проведения официального расследования, рано говорить о причинах нынешних событий на 6-м арсенале. Но уверен, что при условии не "бумажного", а реального устранения недостатков и решения проблем арсенала, нынешних событий можно было бы избежать. Тем более, что тогда, год назад, Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддержал запрос Минобороны на финансирование соответствующих мероприятий по всем арсеналам", - пишет Тымчук.
По словам депутата, также сейчас крайне важно, чтобы были выявлены и наказаны настоящие виновники событий - ответственные на высочайшем уровне, а не нашли очередного "козла отпущения" из персонала арсенала.
"Без этого, как свидетельствуют многочисленные подобные события в течение последних лет, мы так и будем регулярно быть свидетелями очередных взрывов на наших складах боеприпасов... Сватово, Новоянисоль, Балаклея, Калиновка, сейчас Ичня - это уже диагноз. И с этим нужно что-то делать. Немедленно и кардинальными средствами", - заключает депутат.
Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.
В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.
конхфетами и печеньем позасыпало бы огороды
из плохого шо разве торт кому нибудь на голову упал
киевский))
И где отставка Муженко и Полторака???
Практически все его назначенцы подонки, коллоборанты и просто враги Украины.Такое впечатление, что он специально выбирает на должности самых гнустных и наглых проходимцев...
никаво не пускают - закрытое место типилов!!!!
По оценкам военных специалистов, в зоне риска сейчас следует отметить такие арсеналы:
1. 47-й арсенал командования Сухопутных войск (Хмельницкая обл., с. Цветоха, в/ч А1358);
2. 6-й арсенал (Черниговская область, г. Ичня, в/ч А1479);
3. 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов (Черкасская обл., с. Россошки, в/ч А1588);
4. 1322-я артиллерийская база боеприпасов (Житомирская обл., с. Ушомир, в/ч А1796)
А поскольку этого не произойдет, потому как народу глубоко наплевать что его "деньги на в трубу", Витя-катафалк будет и дальше губить украинскую армию.
- каждый народ заслуживает ту власть, которую имеет
поэтому, население, в конечном итоге, получит то что заслужило и это - справедливо
в любой нормальной стране таких как Муженко уже бы давно приговорили к пожизненным срокам или расстреляли
к сожалению, Украина к их числу не относится
я говорю о законопослушных гражданах, которых большинство и которые живут в своей стране и платят налоги
это у них есть право требовать и право голоса, а не у социальных хитрожопых паразитах
за своё очко переживай вовочко
... рн уже года три как не порох, а ...
слепы разуй
а с кем воюет Украина?
регулярно...
але й відверту радість громадян України...
да, из вашего личного , потому что в конечном итоге компенсировать убытки будете лично вы, путем спталы различных налогов, сборов и т.д.
если вы знаете и понимаете, но молчите или вам безразлично, получается только одно
вы - лох и это ваша судьба
Так, у нас Совкова армія, це правда, але це заслуга нашого народу, якому до 2014 було на неї наплювати.
Скільки Танюха вибила коштів на цей Арсенал?