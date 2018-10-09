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 Комитет ВР по нацбезопасности еще год назад предупреждал Генштаб и МО о серьезных проблемах с охраной боеприпасов на 6-ом арсенале, - Тымчук

Члены комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны еще год назад предупреждали руководителей Минобороны Украины и Генштаба ВСУ ряде выявленных недостатков, в том числе весьма существенных, на 6-ом арсенале (около г.Ичня Черниговской обл.), на котором в ночь с 8 на 9 октября случилось ЧП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook народный депутат от "НФ", член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

"Ровно год назад Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны изучал ситуацию на арсеналах и складах хранения боеприпасов ВСУ (в контексте взрывов на складах в Калиновке Винницкой обл.). Тогда по поручению Комитета ВР я вместе с Татьяной Чорновол посетил 6-й арсенал, на котором сейчас происходит ЧП. После осмотра территории и объектов арсенала, общения с представителями командования, военнослужащими и работниками, был выявлен ряд недостатков, в том числе весьма существенных. Таких, которые не могли быть устранены силами коллектива арсенала, а требовали вмешательства и помощи Минобороны и Генштаба. По результатам этой поездки я послал депутатское обращение в адрес руководителей МО и ГШ ВСУ, в котором перечислил выявленные недостатки с просьбой вмешаться в ситуацию и решить существующие проблемы. К сожалению, я не могу опубликовать текст обращения, как и ответов, потому, что эти документы имеют гриф секретности. Могу только сказать, что выявленные недостатки касались обустройства технической территории арсенала, условий хранения боеприпасов, совершенствование системы охраны, проведение ряда организационных мероприятий. Ответы МО и ГШ были написаны "под кальку", и имели вполне "успокаивающий" характер: мол, все знаем, все делается. Понятно, что сейчас, до проведения официального расследования, рано говорить о причинах нынешних событий на 6-м арсенале. Но уверен, что при условии не "бумажного", а реального устранения недостатков и решения проблем арсенала, нынешних событий можно было бы избежать. Тем более, что тогда, год назад, Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддержал запрос Минобороны на финансирование соответствующих мероприятий по всем арсеналам", - пишет Тымчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧП на Черниговщине: в районе Ични на арсенале произошел взрыв, людей эвакуируют, введены ограничительные мероприятия, - Генштаб. ВИДЕО+ФОТО

По словам депутата, также сейчас крайне важно, чтобы были выявлены и наказаны настоящие виновники событий - ответственные на высочайшем уровне, а не нашли очередного "козла отпущения" из персонала арсенала.

Читайте также: Гройсман провел заседание оперативного штаба в связи со взрывами на складах Минобороны: Главная задача - сохранить жизнь людей, разрушенное - восстановим

"Без этого, как свидетельствуют многочисленные подобные события в течение последних лет, мы так и будем регулярно быть свидетелями очередных взрывов на наших складах боеприпасов... Сватово, Новоянисоль, Балаклея, Калиновка, сейчас Ичня - это уже диагноз. И с этим нужно что-то делать. Немедленно и кардинальными средствами", - заключает депутат.

Комитет ВР по нацбезопасности еще год назад предупреждал Генштаб и МО о серьезных проблемах с охраной боеприпасов на 6-ом арсенале, - Тымчук 01

Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3090324
 
 
 Топ комментарии
 
Полное бездействие нашего "гавнокомандующего"... барыга полностью утратил связь с реальной обстановкой в армии, да и в стране в целом!
Практически все его назначенцы подонки, коллоборанты и просто враги Украины.Такое впечатление, что он специально выбирает на должности самых гнустных и наглых проходимцев...
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От би склади Рошен так, сука, порозривало !!!
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Отвечать должен порошенко - извините, если человек на таком посту не может навести порядок после взрывов четырех стратегических складов - значит вывод один: либо он не способен, либо он этому способствует сознательно по установке кремля. Хоть первый хоть второй вариант - это 15 лет с конфискацией, а не бизнес шоколадный.
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а от люди навколо складів складів рошен у чому винні?
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гонишь?)
конхфетами и печеньем позасыпало бы огороды
из плохого шо разве торт кому нибудь на голову упал
киевский))
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Комитет ВР еще год назад предупреждал... (с) От жеж люди! Третий час наблюдаю как из крана вода течёт. Хоть бы хто закрыл. От жеж люди!
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===еще год назад предупреждал Генштаб и МО о серьезных проблемах с охраной боеприпасов===

И где отставка Муженко и Полторака???
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Нач штаба - таки попереджали... Може він глухенький а може : "не наш" ...
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Полное бездействие нашего "гавнокомандующего"... барыга полностью утратил связь с реальной обстановкой в армии, да и в стране в целом!
Практически все его назначенцы подонки, коллоборанты и просто враги Украины.Такое впечатление, что он специально выбирает на должности самых гнустных и наглых проходимцев...
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он полностью занят предвыборной борьбой - как облить помоями всех конкурентов и опять пролезть во власть через игольное ушко... мразь
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те, що на керівних посадах значна частина дебілів - це факт, через те так і живемо....
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потому что там закрыто
никаво не пускают - закрытое место типилов!!!!
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А ось не потрібно списувати все на дебілізм. Для себе і ворога вони дуже навіть розумні. Ні у кого з них вдома балон з газом не вибухнув і від єлектропроводки хата не загорілася.
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у них будки за рубежом - как у трижды пискуна.... они как и этот гений - местных пересеоиои в Украину - а сами на их место
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он это на полном серьезе - ну за кого нас там держат - за полных кретинов Комітет ВР з нацбезпеки ще рік тому попереджав Генштаб і МО про серйозні проблеми з охороною боєприпасів на 6-му арсеналі, - Тимчук - Цензор.НЕТ 7064
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Пошел поиск крайнего, коим в итоге окажется лось или закуривший в неположенном месте огент крембля.
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Отвечать должен порошенко - извините, если человек на таком посту не может навести порядок после взрывов четырех стратегических складов - значит вывод один: либо он не способен, либо он этому способствует сознательно по установке кремля. Хоть первый хоть второй вариант - это 15 лет с конфискацией, а не бизнес шоколадный.
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Он уже на выборы пошёл, некогда ему этим заниматься, вот СМИ отжать для выборов - это другое дело.
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элита мародёрствует безбашенно, знают сцуки что скоро тикать будут поэтому и лярды кинули на французские верты.
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Предвижу что для вида сейчас кого то уволят, затем по суду восстановится! Прецедент уже есть!
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Понятно, что мужеложенко и поллитрак непотопляемые - им и на этот раз ничего не будет... Закончится тем, что начальника полигона оштрафуют на пару тыщ грн и на полгода задержат звание... Увольнять не будут - один хрен
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Путин присвоий звание героя россии Порошенко, Муженко и Полтароку
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Что бі складі не взрівались,на их территории надо заставить жить Поросенко со своим віводком,Грося,Мужеложенка,Поллитрака,сАбакова и прочих генпрокуроров.
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Жовтень 2017. І які висновки ?
По оценкам военных специалистов, в зоне риска сейчас следует отметить такие арсеналы:
1. 47-й арсенал командования Сухопутных войск (Хмельницкая обл., с. Цветоха, в/ч А1358);
2. 6-й арсенал (Черниговская область, г. Ичня, в/ч А1479);
3. 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов (Черкасская обл., с. Россошки, в/ч А1588);
4. 1322-я артиллерийская база боеприпасов (Житомирская обл., с. Ушомир, в/ч А1796)
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у них могут быть только такие выводы:- события идут не по плану, почему 47 не горел!
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6-й арсенал вже можна виключити з зони ризику
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Финансировать то финансировали. Но кто проверит куда ушли эти финансы ?
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можно не прверять - финансы ищите в здании мо по карманам толстых придурков вокруг поллитрака Комітет ВР з нацбезпеки ще рік тому попереджав Генштаб і МО про серйозні проблеми з охороною боєприпасів на 6-му арсеналі, - Тимчук - Цензор.НЕТ 8852
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тхір тимко "проснувся" ...пройдися біля військових частин (якщо не у місті) ВСЕ ПОРОСЛО БУРЬЯНОМ та молодим лісом ...запали сірник за пів кілометра від частини ...ЗГОРИТЬ ВСЕ
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PS: якби у кацапів в гру були не такі ж самі дебіли як "наші" воєводи то ми вже давно все просрали...хоча ми й так майже все просрали
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Трудно предовратить диверсию,когда в стране так много пособников. Тут и ольгинских комментаторов не нужно ,своих икспертов хватает.
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предатьелей ищешь ...посмотри в зеркало ...
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ну, ты то не считаешь себя виновным, поскольку горой стоишь за эту власть.
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Кого там предупреждать? "Паркетников" вопреки которым ВСУ отражают кацапскую агрессию?
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Муженко уволят лишь в одном случае, если тысячи людей соберутся под администрацией Порошенко или ВР с требованием отставки этого засранца и наказания виновных
А поскольку этого не произойдет, потому как народу глубоко наплевать что его "деньги на в трубу", Витя-катафалк будет и дальше губить украинскую армию.
- каждый народ заслуживает ту власть, которую имеет
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И назначат такого же, а может ещё и хуже.
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я же сказал, населению Украини глубоко наплевать что их налоги вылетают в трубу и разворовываются госчиновниками
поэтому, население, в конечном итоге, получит то что заслужило и это - справедливо
в любой нормальной стране таких как Муженко уже бы давно приговорили к пожизненным срокам или расстреляли
к сожалению, Украина к их числу не относится
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не надо обобщать - не все идиоты и не все дарят денежки свои толстым соевым и трусняковым!!!! Комітет ВР з нацбезпеки ще рік тому попереджав Генштаб і МО про серйозні проблеми з охороною боєприпасів на 6-му арсеналі, - Тимчук - Цензор.НЕТ 9194
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не считай себя самым умным и хитрым
я говорю о законопослушных гражданах, которых большинство и которые живут в своей стране и платят налоги
это у них есть право требовать и право голоса, а не у социальных хитрожопых паразитах
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сцарь хороший, это всё бояре! Знакомая кацапская песня
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Хорошо бы, чтоб вы так директора вашей конторы так ху@сосили за обгаженый толчок в сральнике. И желательно в глаза. Хоть какая-то польза от этого была бы (по крайней мере, одним недоумком на конторе точно стало бы меньше). А то в интернет-срачах на пороха порожняк гнать дохренищи мастеров развелось.
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в нашей конторе всё хорошо
за своё очко переживай вовочко
... рн уже года три как не порох, а ...
слепы разуй
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Почему на сепарские сайтах-пабликах смакуют это намного раньше???!! Почему я об этом тут услышал по белорусскому радио раньше, чем прочитал тут на цензоре?!
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Патамушта ворог знав про це, патаму і верещить раніше всіх.
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Потому что ты включил радио раньше, попил кофе, а потом сел за комп(как и я).
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Лавочнику було не до цього, він різав лєнтачкі. Вагон і малую тележку.
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сколько же проплаченого .овна повылазило...
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Ану скажи ще шо я проплачений, а я посміюсь.
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Украину уничтожит популизм.Популизм Азарова,Тимошенко и сейчас Гройсмана.Во время войны все строится от армии.Все для фронта,все для победы.А у нас происходит раздача субсидий вместо оборудования складов,раздача социалок вместо увеличения зарплат военным.Эту страну мы просим под чутким руководством Порошенко-Гройсмана.Если не полетят погоны и в этот раз,то на#ер мне этот президент?Та даже если и полетят тоже га#ер!Я в прошлый раз проголосовал за Гриценко,в этот раз думал за Пороха.Но на#ер!Построил фейковое мин.обороны.Гребаные популисты!Мдять!Любого бомжа поставь,и хуже разве будет?
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Так це Гросі підчиняється МО? Не знав.
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За страну в ответе президент,кабинет министров и парламентская коалиция,а так же народ каторвц их выбрал
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Серёженька, армия, это вотчина Порошенко. Гнойсман там не причём и никакого влияния не имеет. Ещё меньше причин вспоминать Тимошенко, а Азарова давно уже нет при власти. Порошенко напрямую ответственный за происходящее, это его кадровые решения и распределения средств. Даже Турчинов там по стольку по скольку.
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"во время войни"
а с кем воюет Украина?
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И крайними назначат стрелочников. А вся эта армия генералов как всегда не при чем.
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Адмиралов забыл - их тоже как собак нерезаных...
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Военный потенциал Украины разрушается планомерно и
регулярно...
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Читаю дописи про вибухи і бачу не тільки зловтіху,
але й відверту радість громадян України...
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У них дах не поїхав, вони на роботі. Одним платить Йуля грошима Коломойського, іншим ФСБ. У мене стійке враження, що мінімум 3/4 сидять або у криму або у Лугандонії, По перше такі писаки коштують дешевше, по друге - прапорець український.
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Не вы ли тут защищаете власть, которая склады палит и разрушает обороноспособность страны?
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Якби англійцы після перших невдач 1940, післяя поразок 41-43 років почали скидати Черчіля, гнати з армії Монтгомері то чим би все закінчилося?
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Одна хотела провести АТО в Раде, теперь сидит в СИЗО
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Якщо подивитися на гуглокарті у режимі "супутник" на склад, то видно, що його мінімум на половину розвантажили, третина майданчиків порожня, ще третина заповнена на 10-50%, тобто роботи велися.
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но растащили много поэтому только так
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Пока реально кого то из гештаба и МО реально не посадят лет так на 10-15 ничего не изменится.
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Когда уже все будет на упреждение работать, написали, те отписались, это бюрократия, она съедает Украину. Никто ни за что не отвечает, толку от тех комитетов ВР, когда ниже ничего не делается... потому что все хотят только руководить, на одного работника 10 начальников, а кто работать будет? Это реалии и тут никакие законы не помогут, необходимо пересматривать штат МО, я уверен там перебор с офицерским составом, его нужно сдвинуть в пользу обслуживающего персонала, в том числе по обслуживанию безопастности на складах боеприпасов с теми же з.п., а не в 4000 грн.
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порох и теперь будет держаться за муженко як воша за кожух?!
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из вашего личного кармана, по вине Вити-катафалка уже который раз вылетают деньги на ветер
да, из вашего личного , потому что в конечном итоге компенсировать убытки будете лично вы, путем спталы различных налогов, сборов и т.д.
если вы знаете и понимаете, но молчите или вам безразлично, получается только одно
вы - лох и это ваша судьба
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склад взрывается и горит, ЧП объявлено , дороги перекрыты, людей выселяют а он о каком то ГРИФЕ СЕКРЕТНОСТИ ВПАРИВАЕТ...… Вся ваша секретность сейчас по Черниговской области разлетается и у вас "мы говорили" не спрашивает можно или нет !!!
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а чому комітетчики кожне засідання ВР не починали з доповіді про становище на складах?Де їхні закони про це? Вихлдить-----написали,отримали відписку і чекали?А тепер---ми ж казали.
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мужележенко та інші причетни генерали-це совкове бидло, молодих та талановитих військових до керування армії не допускають, ось десь щось і бумкає... немає відповідальних, коли б сказал, що мужеложенко відповідальний за склади, тоді б воно ворушилось.. а так одне бла-бла... нажаль!!!
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мужележенко та інші причетни генерали - особисто сховища не перевіряють, місця для паління, запаси води, і т.п. не забезпечують, а ті що забезпечують знаходяться у "Совковій ситуації" = зробіть нам із лайна лялю, тільки не питайте як.

Так, у нас Совкова армія, це правда, але це заслуга нашого народу, якому до 2014 було на неї наплювати.
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Радий за Т.Чорновіл... але щось мені підказує, що обладнати арсенал, це не депутатським язиком трепати...
Скільки Танюха вибила коштів на цей Арсенал?
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она не только языком работает - будьте уверены Комітет ВР з нацбезпеки ще рік тому попереджав Генштаб і МО про серйозні проблеми з охороною боєприпасів на 6-му арсеналі, - Тимчук - Цензор.НЕТ 3023
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а денежки там для себя - не для арсенала
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомитет ВР по нацбезопасности еще год назад предупреждал Генштаб и МО о серьезных проблемах с охраной боеприпасов на 6-ом арсенале, - Тымчук
 
 
 
 
 
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