 Комитет ВР по нацбезопасности еще год назад предупреждал Генштаб и МО о серьезных проблемах с охраной боеприпасов на 6-ом арсенале, - Тымчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook народный депутат от "НФ", член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

"Ровно год назад Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны изучал ситуацию на арсеналах и складах хранения боеприпасов ВСУ (в контексте взрывов на складах в Калиновке Винницкой обл.). Тогда по поручению Комитета ВР я вместе с Татьяной Чорновол посетил 6-й арсенал, на котором сейчас происходит ЧП. После осмотра территории и объектов арсенала, общения с представителями командования, военнослужащими и работниками, был выявлен ряд недостатков, в том числе весьма существенных. Таких, которые не могли быть устранены силами коллектива арсенала, а требовали вмешательства и помощи Минобороны и Генштаба. По результатам этой поездки я послал депутатское обращение в адрес руководителей МО и ГШ ВСУ, в котором перечислил выявленные недостатки с просьбой вмешаться в ситуацию и решить существующие проблемы. К сожалению, я не могу опубликовать текст обращения, как и ответов, потому, что эти документы имеют гриф секретности. Могу только сказать, что выявленные недостатки касались обустройства технической территории арсенала, условий хранения боеприпасов, совершенствование системы охраны, проведение ряда организационных мероприятий. Ответы МО и ГШ были написаны "под кальку", и имели вполне "успокаивающий" характер: мол, все знаем, все делается. Понятно, что сейчас, до проведения официального расследования, рано говорить о причинах нынешних событий на 6-м арсенале. Но уверен, что при условии не "бумажного", а реального устранения недостатков и решения проблем арсенала, нынешних событий можно было бы избежать. Тем более, что тогда, год назад, Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддержал запрос Минобороны на финансирование соответствующих мероприятий по всем арсеналам", - пишет Тымчук.

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По словам депутата, также сейчас крайне важно, чтобы были выявлены и наказаны настоящие виновники событий - ответственные на высочайшем уровне, а не нашли очередного "козла отпущения" из персонала арсенала.

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"Без этого, как свидетельствуют многочисленные подобные события в течение последних лет, мы так и будем регулярно быть свидетелями очередных взрывов на наших складах боеприпасов... Сватово, Новоянисоль, Балаклея, Калиновка, сейчас Ичня - это уже диагноз. И с этим нужно что-то делать. Немедленно и кардинальными средствами", - заключает депутат.

Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.