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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Происшествия
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 Гройсман провел заседание оперативного штаба в связи со взрывами на складах Минобороны: Главная задача - сохранить жизнь людей, разрушенное - восстановим

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел заседание оперативного штаба в связи с чрезвычайной ситуацией на Черниговщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства написал на своей странице в Twitter.

"Провел заседание оперативного штаба. Все службы работают в усиленном режиме, готовы оперативно помогать людям. Вся техника, в том числе пожарный поезд и самолеты, в готовности", - написал он.

Гройсман также сообщил, что поручил ГСЧС и местной власти постоянно быть в контакте с людьми, организовать места длительного размещения и быть готовыми начать отопительный сезон.

"Главная задача - сохранить жизнь людей, все, что будет разрушено, мы восстановим", - подчеркнул премьер.

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Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.

Гройсман провел заседание оперативного штаба в связи со взрывами на складах Минобороны: Главная задача - сохранить жизнь людей, разрушенное - восстановим 01

Источник: https://censor.net.ua/n3090322
 
 
 Топ комментарии
 
Гнида вонючая - главное установить причины, виновного и привлечь к ответсвенности, начиная с тебя скотина и заканчивая муженкой шоколадной
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Конечно, освоите средства на восстановление - не со своих же, в госбюджете денех полно...(
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"разрушенное - восстановим" - гройсман.
Ты что ли восстановишь заочник базарный????
Да просто обескуражен.... Даже слов не нахожу для комментов....
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сам пишет что ПЕЦЯ не должен нести ответсвеногсть а потом пишет что ПЕЦЯ должен назначить! так назначить это и есть ответсвеность, никто же не требует от ПЕЦИ стоять с автоматом на посту возле каждого склада!! его задача настроить систему и наказывать тех кто просрал склад! но проблема в том что это у нас 3й или 4й просраный склад а никто не наказан!! и следовательно раз нет наказания то просырание складов продолжится особенно если за это платит РАШКА!!
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Если поставленное на должность ничтожество не выполняет свои функции - и это очевидно - то ответственность, в первую очередь, несет тот, кто его поставил. Мало того, демонстрации полного несоответствия занимаемой должности - хоть отбавляй.
Так что не надо рассказывать, что "рафик неуивиновный".
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один із видів барижного заробітку-руйнувати і відбудовувати....плюс навар на закупівлі боєприпасів...влада ,залишить Україну із армією,котра для куйла буде живою мішенню
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Если бы первый раз, а так это следствие ТОТАЛЬНОЙ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ (от верховного ГЛАВНОТОРГУЮЩЕГО до рядового солдата)!
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Он называет себя ГОЛОВОЮ, до тех пор пока "ХВОСТ" признает и считает его таким. Достаточно всеобщего бойкота однотурову УЗУРПАТОРУ-ФЕОДАЛУ, сладкому пану Офшоренко,чтоб даже дворник не пускал его во двор АП!
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шпеков ругаете, а они проявили максимум политической воли и солидарностм,своих боссов-комуняк БОЙКОТОМ победили!
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всеобщее ПРЕЗРЕНИЕ - вот, что они должны почувствовать на себе, а не молчаливую ПОКОРНОСТЬ!
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"все, что будет разрушено, мы восстановим", - подчеркнул премьер."_____________________ты, барыга винницкая, ИЗ СВОЕГО КАРМАНА ВОССТАНАВЛИВАЙ А НЕ ИЗ МОЕГО! "ЩЕДРЫЙ" СУКА, ЗА ЧУЖЕЙ СЧЕТ...
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Терпения и здоровья всем, кого коснулось.
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Муженку, наверное уже нужно присвоить звание - ГЕРОЯ РОССИИ.
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а может уже присвоено просто мы об этом пока не знаем!!
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а кто такой Муженко? Мелкая шестерка, которая ничего не решает.
Вы думаете, пуйло такой дурак, что наградами и героями разбрасывается?
Если героя - тогда уже главному предателю, а не его временной челяди.
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НАПОМНИТЕ ЭТОМУ ПРИДУРКУ ЕГО ЖЕ(!) СЛОВА - "Я помню Мариуполь, Балаклею, сегодня уже Винница. Умные делают выводы, дураки повторяют ошибки"
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За чей счёт восстанавливать будешь?...
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Востановишь за бабки свои панамские,или как всегда с народа стричь
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман провел заседание оперативного штаба в связи со взрывами на складах Минобороны: Главная задача - сохранить жизнь людей, разрушенное - восстановим
 
 
 
 
 
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