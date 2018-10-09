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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
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 ЧП на Черниговщине: закрыто движение на нескольких дорогах государственного значения. СПИСОК трасс

Сегодня в 03:30 утра возле Ични взорвались склады с боеприпасами. Сейчас идет эвакуация людей. Зона действия чрезвычайной ситуации - 16 км.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

Служба автомобильных дорог в Черниговской области сообщает о запрете движения по следующим дорогам государственного значения в связи с чрезвычайной ситуацией:

- запрещено движение по дороге Р-68 Талалаевка - Ичня - Тростянец - Сокиринцы - / Н-07 / от Талалаевка в сторону Ични и от Парафиевки в сторону Ични;

- закрыта дорога Т-25-27 Новый Быков - Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырища-Ични;

- закрыто движение по дороге Т-25-24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плесок в сторону Ични и со стороны дороги Н-07 до Ични.

По состоянию на 6:30 свободный проезд по дорогам М-02 Копти-Глухов-Бачевск, Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин, Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в обоих направлениях. Проходит заседание штаба чрезвычайных ситуаций при облгосадминистрации.

Для информирования участников дорожного движения установлены соответствующие предупредительные дорожные знаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко вызвал силовиков для доклада в связи со взрывами боеприпасов на Черниговщине, - Цеголко

Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3090319
 
 
 Топ комментарии
 
Фигня. Потом приедет Порошенко с ножыцямы и обратно откроет
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порошенко - путинский гауляйтер, готовит к сливу Украину тварь... под новый год скажет с печальным лицом - что отстреливаться нам нечем - надо сдаваться
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Опять денежек ебанули и по тихому спишут по ЧП
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Фигня. Потом приедет Порошенко с ножыцямы и обратно откроет
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все силовые структуры заняты зарабатыванием денег
отжим и зажим бизнеса
ловлей и посадкой всех кто не хочет жить по новому
выдачей и высылкой настоящих патриотов из Украины
вот какие вот рэхвормы...
а в это время враги не дремлют
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Це зрада по любому, мы пока ничего толком не знаем но в мокшанском царстве уже методички выдали....
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Опять денежек ебанули и по тихому спишут по ЧП
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2015-Сватово
2017-Балаклея
2018-Ичня
совпадение?не думаю...
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Плюнули в душу всему народу Украины собиравшему по 5 ( последних ) гривень на Армию, старухам, несшим матрасы к военкоматам, соседям , которые по пятницам пекли пирожки и везли раненым в Гвардейское . Опустошение ... Нет слов .
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ЧП на Черниговщине: закрыто движение на нескольких дорогах государственного значения - Цензор.НЕТ 5860
а тим часом звичайна родина дивиться телевiзiр
- Диви синку як у клятих кацапiв у Чiчнi вибухае...
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порошенко - путинский гауляйтер, готовит к сливу Украину тварь... под новый год скажет с печальным лицом - что отстреливаться нам нечем - надо сдаваться
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Это по любому, медвудчук с бабой подтвердят...
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медведчук-это партнер соевого Гидранта?Он не просто подтвердит-он смотрящий от Ху*ла
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Та конечно смотрящий тут других вариантов нет...
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Особенно если учесть,что он и Гидрант оккупировали рынок газа в Украине,на пару и из Рашки поставки наладили.Да и не только это
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"перекрыли движение ..." - это правильно . Важно также ни в коем случае не перекрывать движуху в и из лугандона . А складов в Украине еще хватает - одним больше , одним меньше ........ И понятное дело с кацапией дипотношения и все такое ....
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з черговою "перемогою" вас , верховний говнокомандувач!
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Погань Барыжная,се торгует,выбирали Гетмана,выбрали Барыгу,он Украину и продаст.
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Вызывайте Анну Оскомину - пускай расскажет про гений лидера Роттердама Мальдивского.
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Трассы закрыли , оставили гаишников с новыми радарами без куска хлеба )
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-плешивский, ты все продал, что можно?
-все, мой царь!
-тогда поджигай.
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Да и пора бы уже закругляться с этой новостью . Давайте говорить о безвизе с Европой , о мощных реформах .... . День українского козацтва - чим не тема ?
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І біда навіть не втому що кацапи підривають з безпілотників наші склади. Біда в тому що наша влада не посилає на кацапію диверсантів підривати кацапські склади.
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Ви мали на увазі диверсантів з сбу, якими керує Сємєчко, так він в кацапії створив цілу агентурну сітку, - жінка, діти та ще купа родичів, вони вже мали почати "діяти" та кляті журналюги здали, ще й корупцію шиють. І як працювати після цього сбушникам?
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Знову "Шатун".А охорона,а СБУ,а.....а....а....Скинемось всім народом ще.
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єто просто звиздец какой-то... хоть воробья посадят???, радуемся упавшему пролету...так русские уже животы надрывают по поводу наших складов....
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Кстати, а где Муженко, хочу его комментарий. Только ради Бога без НЛО, рептилоидов и аннунаков - это уже было.
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Жаль что не рвануло возле железной дороги на мааскву. А то там бум перевозок. ЭШЕЛОНЫ ХЕРЯЧАТ БЕЗПРЕРЫВНО.
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Бедные люди, бросающие все в холода, выезжающие в никуда. С Днем Захисника! А вы парни погибайте... Нет слов, йопт.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧП на Черниговщине: закрыто движение на нескольких дорогах государственного значения. СПИСОК трасс
 
 
 
 
 
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