 ЧП на Черниговщине: закрыто движение на нескольких дорогах государственного значения. СПИСОК трасс

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

Служба автомобильных дорог в Черниговской области сообщает о запрете движения по следующим дорогам государственного значения в связи с чрезвычайной ситуацией:

- запрещено движение по дороге Р-68 Талалаевка - Ичня - Тростянец - Сокиринцы - / Н-07 / от Талалаевка в сторону Ични и от Парафиевки в сторону Ични;

- закрыта дорога Т-25-27 Новый Быков - Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырища-Ични;

- закрыто движение по дороге Т-25-24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плесок в сторону Ични и со стороны дороги Н-07 до Ични.

По состоянию на 6:30 свободный проезд по дорогам М-02 Копти-Глухов-Бачевск, Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин, Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в обоих направлениях. Проходит заседание штаба чрезвычайных ситуаций при облгосадминистрации.

Для информирования участников дорожного движения установлены соответствующие предупредительные дорожные знаки.

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Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.