 Взрывы на 6-м арсенале ВСУ в Ичне: информации по пострадавшим на данный момент нет, - начальник Департамента патрульной полиции Жуков

Об этом написал начальник Департамента патрульной полиции НПУ Евгений Жуков на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По ситуации в Черниговской области: После получения сигнала о ночном происшествии по подрыву складов с боеприпасами. В 4.0 Подняти по тривоге спецподразделения полиции, национальной гвардии, спасатели, пожарные и взрывотехники ГСЧС, которые выдвинулись в район. Развернуты ситуационные центры в управлениях. Частично подразделения патрульной полиции выдвинулись на обеспечение проездов, эвакуации людей и отвода транспорта по безопасным маршрутам. Остальные находятся в режиме ожидания выдвинутся на помощь при необходимости. Авиация для ГСЧС готова к выполнению задач по пожаротушению и проведению аварийно спасательных работ. В близи района разворачивается штаб координации действий подразделений. А так же пункты обогревов", - написал он.
"На место прибыл первый заместитель министра мвд Яровой Сергей Анатольевич, глава ГСЧС Чечёткин Николай Александрович,заместитель главы нацполиции Фацевич Александр Юрьевич. Координацией и управлением подразделениями нацполиции руководит первый заместитель главы Аброськин Вячеслав Васильевич. Подразделения на местах и работают по своим задачам. Эвакуации местных жителей, тушение пожаров, а так же чтобы не допустить мародерства в населенных пунктах. Информация по пострадавшим на данный момент нет!" - резюмировал Жуков.
Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.
В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.
Після першого взірваного складу решта мала охоронятись так, щоб і миша не проскочила.
А результат - черговий вибух і винних немає.
иди в будку
В общем вопрос , кто охраняет склады всу ? Опять какие- то дедушки?
Я понимаю так, если один раз , то может быть халатность , но если пять раз одно и то же , то это уже просто злой умысел.
Это ужe просто национальный масштаб. Где наш пєтя,который все время что- то открывает,но когда дело каса5тся семочко или взорванных складов - молчит как ж.
В балаклее прошло уже полтора года после -кто наказан?
Научились сваливать все на кремль . Так чт* вы не знаете, что у нас война? Что кремль не спит? Пять раз одно и то де. Где наш порошенко главнокомандующий? Вчера уже рассказывал про реформу образования. К которой он вообще не должен иметь никакого отношения. Почему муженко неприкасаемый?
10 000 только эвакуированных в зоне взрывов. Сколько стоит нам всем эта халатность ?
Про це під час погоджувальної ради заявила віце-спікер українського парламенту Оксана Сироїд, повідомляє Еспресо.TV.
Вона зауважила, що під час її останнього візиту до Чернігівщини жителі міста Ічня, поруч з якими знаходиться склад з боєприпасами, просили передати повідомлення верховному головнокомандувачу.
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"Якщо він (головнокомандувач, - ред.) і далі буде бездіяльним і халатним у своїх повноваженнях, вони вважають, що вони будуть наступними. Це декілька кілометрів від населених пунктів. Склади незахищені, люди ходять туди збирати гриби", - наголосила Сироїд
Еще один вариант прикрывают хищения при кучме...
И самы крайний это подрыв с БПЛА
СБУ работников проверяет по совковым методичкам, был ли судим и есть ли ближайшие родственники за границей (Румыния), тех у кого родня в рашке за заграницу не считают.., а так же был ли кто-либо в плену...
В Харькове суд принял решение восстановить на должности начальника хранения вооружения на военном арсенале в Балаклее.Источник: https://censor.net.ua/n3090311"