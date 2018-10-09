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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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Все про:боеприпасы (1112) Жуков Евгений (10) Ичня (1) склад (1)

 Взрывы на 6-м арсенале ВСУ в Ичне: информации по пострадавшим на данный момент нет, - начальник Департамента патрульной полиции Жуков

Авиация для ГСЧС готова к выполнению задач по пожаротушению и проведению аварийно спасательных работ. В близи района разворачивается штаб координации действий подразделений.

Об этом написал начальник Департамента патрульной полиции НПУ Евгений Жуков на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"По ситуации в Черниговской области: После получения сигнала о ночном происшествии по подрыву складов с боеприпасами. В 4.0 Подняти по тривоге спецподразделения полиции, национальной гвардии, спасатели, пожарные и взрывотехники ГСЧС, которые выдвинулись в район. Развернуты ситуационные центры в управлениях. Частично подразделения патрульной полиции выдвинулись на обеспечение проездов, эвакуации людей и отвода транспорта по безопасным маршрутам. Остальные находятся в режиме ожидания выдвинутся на помощь при необходимости. Авиация для ГСЧС готова к выполнению задач по пожаротушению и проведению аварийно спасательных работ. В близи района разворачивается штаб координации действий подразделений. А так же пункты обогревов", - написал он.

"На место прибыл первый заместитель министра мвд Яровой Сергей Анатольевич, глава ГСЧС Чечёткин Николай Александрович,заместитель главы нацполиции Фацевич Александр Юрьевич. Координацией и управлением подразделениями нацполиции руководит первый заместитель главы Аброськин Вячеслав Васильевич. Подразделения на местах и работают по своим задачам. Эвакуации местных жителей, тушение пожаров, а так же чтобы не допустить мародерства в населенных пунктах. Информация по пострадавшим на данный момент нет!" - резюмировал Жуков.

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Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.

Взрывы на 6-м арсенале ВСУ в Ичне: информации по пострадавшим на данный момент нет, - начальник Департамента патрульной полиции Жуков 01

Источник: https://censor.net.ua/n3090318
 
 
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 Топ комментарии
 
Вместо того,чтобы лететь по русне всё улетает в воздух. За это вообще-то расстреливают.
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Жителі Чернігівської області бояться, що неподалік міста Ічня може вибухнути арсенал з боєприпасами
Про це під час погоджувальної ради заявила віце-спікер українського парламенту Оксана Сироїд, повідомляє Еспресо.TV.
Вона зауважила, що під час її останнього візиту до Чернігівщини жителі міста Ічня, поруч з якими знаходиться склад з боєприпасами, просили передати повідомлення верховному головнокомандувачу.
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"Якщо він (головнокомандувач, - ред.) і далі буде бездіяльним і халатним у своїх повноваженнях, вони вважають, що вони будуть наступними. Це декілька кілометрів від населених пунктів. Склади незахищені, люди ходять туди збирати гриби", - наголосила Сироїд
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Если так, то это уже преступление.
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стільки начальства)) і вибухи не стихають!
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как обычно-неф после "драки" рожами торговать...тут уже фсё...но для прессы-это святое...
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все 450 и ап должны уже давно болтаться на гиляці.
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всіх не переб"єш), фундамент треба міняти!
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происходит сливание Украины. главное что мародёры себе верты накупили чтоб потом на них успеть...
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Что оно тушить собирается,развалины?
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Вместо того,чтобы лететь по русне всё улетает в воздух. За это вообще-то расстреливают.
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Не в воздух, а списывают...Оружие продают, а часть взрывают, мол сдетонировано. Все поделились, все довольны. А ты думал, почему на миллиарды уже взорвалось, а никто это не ответил? Все идет к тому,что оружия и вовсе не останеться,вот и подпишем капитуляцию. Народ же молчит, на эти бесчинства...
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Постраждала вкотре чиясь репутація..
Після першого взірваного складу решта мала охоронятись так, щоб і миша не проскочила.
А результат - черговий вибух і винних немає.
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Тільки що по зомбоящику передали, що винному за взриви на Вінничині дали жорстке покарання - штраф у 2 тис. грн!!!!!!!!
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Та там немає кого ставити, нам Леніна потрібно, він зумів царат повалити і війну громадянську виграти. А ці тільки країну розвалять. Коли вже Угорщина нам права качає - то що тоді можна говорити?!!!!! Завтра папуаси нам будуть казати як жити......Нажаль другого Леніна вже не буде, не буде людини, яка могла би присвятити своє життя народу.....
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ты ещё про второго путина повещай
иди в будку Взрывы на 6-м арсенале ВСУ в Ичне: информации по пострадавшим на данный момент нет, - начальник Департамента патрульной полиции Жуков - Цензор.НЕТ 3387
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уже становится "традицией"...было бы смешно-если бы не так печально...снова "про_ли" беспилотник...а как же "усиленная"охрана...?! 5-ый год войны... Взрывы на 6-м арсенале ВСУ в Ичне: информации по пострадавшим на данный момент нет, - начальник Департамента патрульной полиции Жуков - Цензор.НЕТ 5975
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а шо охранять - там тому железу лет по 70
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Уже сказали, что уничтожен маслозавод, разрушен вокзал, пятиэтажка вроде тоже.
В общем вопрос , кто охраняет склады всу ? Опять какие- то дедушки?
Я понимаю так, если один раз , то может быть халатность , но если пять раз одно и то же , то это уже просто злой умысел.
Это ужe просто национальный масштаб. Где наш пєтя,который все время что- то открывает,но когда дело каса5тся семочко или взорванных складов - молчит как ж.
В балаклее прошло уже полтора года после -кто наказан?
Научились сваливать все на кремль . Так чт* вы не знаете, что у нас война? Что кремль не спит? Пять раз одно и то де. Где наш порошенко главнокомандующий? Вчера уже рассказывал про реформу образования. К которой он вообще не должен иметь никакого отношения. Почему муженко неприкасаемый?
10 000 только эвакуированных в зоне взрывов. Сколько стоит нам всем эта халатность ?
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никто не охраняет, я ниже бросил текст.
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Жителі Чернігівської області бояться, що неподалік міста Ічня може вибухнути арсенал з боєприпасами
Про це під час погоджувальної ради заявила віце-спікер українського парламенту Оксана Сироїд, повідомляє Еспресо.TV.
Вона зауважила, що під час її останнього візиту до Чернігівщини жителі міста Ічня, поруч з якими знаходиться склад з боєприпасами, просили передати повідомлення верховному головнокомандувачу.
Читайте також: Вибух боєприпасів на складах Калинівки. Все, що відомо
"Якщо він (головнокомандувач, - ред.) і далі буде бездіяльним і халатним у своїх повноваженнях, вони вважають, що вони будуть наступними. Це декілька кілометрів від населених пунктів. Склади незахищені, люди ходять туди збирати гриби", - наголосила Сироїд
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это повторение событий столетней давности, когда молодую Украинскую Республику положили под мордорстан
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Но больше года прошло после репортажа. Это что? Значит за этим стоят и руководители тоже. Вариант ответа такой.
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а вибір тоді був? - або бариги,які століттями гнобили народ, міняли кріпаків на собак, на 25 років як Шевченка в солдатчину віддавали невгодних, або радянсьта влада....У 1990 вибрали бариг - наслідки не кращі, люди з країни тікають, нація вимирає, люди зубожіли у своїй масі
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Диверсанти передають їй подяку за підказку. Так і сказали.
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Сыроид виновата, что нет охраны на складах? Взрывы на 6-м арсенале ВСУ в Ичне: информации по пострадавшим на данный момент нет, - начальник Департамента патрульной полиции Жуков - Цензор.НЕТ 1882 или местные жители, которые неоднократно обращались с подобными обращениями?
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Нєхєр це оголошувати на весь світ під час війни.
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больше года назад Сырод это огласила на погоджувальной раде. не на часе было, да, усилить охрану?
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Бардак в країні, розхлябанність від судів до армії - породжують ЧП. Порошенко нездатний навести порядок в країні, парламентські партії займаються ляляканням замість того, щоб здійснювати контроль за суспільним життям. Сталін без всяких реформ двічі відбудовував країну після війн, а ці тільки базікають на всіх ЗМІ про якісь півтори сотні реформ, наслідки яких для задниці годяться, за виключенням хібащо децентралізації бюдженту. І це в час, коли на сході іде війна!!!!!!! При Сталіні ще при першому взриві складів половину генштабу та кгб пішли би на Колиму керувати кайлом, якщо не вміють керувати людьми. А в нас ще й премії роздають. На дворі осінь, дощі - зрозуміло що була диверсія, але куди дивилися керівники, в задницю учасникам гейпараду?!!!!! Даже якщо не було диверсії - то маємо тоді виходить нехлюйське зберігання боєприпасів.
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ну, то маємо тепер бардак в країні......можемо гугнявити далі
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тебе хтось тут тримає ? "валіза, вокзал, ... " і шукай свого сраліна !
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так якби такі як ти накивали - то може б в країні і порядок був би
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ну как зачем - чтоб типа зарплату ему дать как у коболева - типа взрывы предотвращал
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4.00 єто только умышленный поджег или подрыв...и делала это завербованная вата...в таких городках очень много совкодрочеров....
Еще один вариант прикрывают хищения при кучме...
И самы крайний это подрыв с БПЛА
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Да вариантов много, вон местные писали что они там грибы собирают, о какой охране может идти речь, кто угодно мог поджечь.
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Грибы собирают те кто там работает (начальники хранилищ, грузчики, подсобные рабочие, ВОХР), хотя это и запрещено...Чужие там не лазят...Взрывное мог подложить только свой...
СБУ работников проверяет по совковым методичкам, был ли судим и есть ли ближайшие родственники за границей (Румыния), тех у кого родня в рашке за заграницу не считают.., а так же был ли кто-либо в плену...
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Это не расхлябанность!

В Харькове суд принял решение восстановить на должности начальника хранения вооружения на военном арсенале в Балаклее.Источник: https://censor.net.ua/n3090311"
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Как в воду смотрел,в новости где Гидрант и гавнокомандующий оружием хвалился----Взрывы на 6-м арсенале ВСУ в Ичне: информации по пострадавшим на данный момент нет, - начальник Департамента патрульной полиции Жуков - Цензор.НЕТ 5864
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мирный план Порошенко-Медведчука в действии Вибухи на 6-му арсеналі ЗСУ в Ічні: інформації про постраждалих наразі немає, - начальник Департаменту патрульної поліції Жуков - Цензор.НЕТ 9983
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрывы на 6-м арсенале ВСУ в Ичне: информации по пострадавшим на данный момент нет, - начальник Департамента патрульной полиции Жуков
 
 
 
 
 
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