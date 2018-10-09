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 Киевские новости, Общество
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Все про:Дудаев (7) Киев (16584) память (812) улица (153) Осмаев Адам (79) Окуева Амина (108)

 В последний день голосования за улицу имени Амины Окуевой в Киеве активизировались "ватники", - Осмаев

На сайте КГГА продолжается голосование за инициативы назвать в столице одну из улиц в честь Амины Окуевой, а также переименовать одну из улиц в честь Джохара Дудаева.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал муж Амины Окуевой Адам Осмаев, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! "Ватники" активизировались в последний день голосования за улицу имени Амины Окуевой в Киеве. Еще утром было 267 за 52 против, а сейчас уже 150 против. Остались одни сутки, для голосования, просьба ко всем Киевлянам или тем у кого есть знакомые Киевляне обратиться к ним с просьбой проголосовать. Ниже пошаговая инструкция как это сделать! Также ватники активно начали голосовать против улицы имени Джохара Дудаева, поддержите и эту инициативу! Дякую! Проголосовать за Амину, за Джохара", - рассказал он.

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"Люди, которые знали Амину лично, все отмечают, что она была очень светлым человеком и никогда не стремилась к славе. По профессии была - врачом, но по зову сердца пошла защищать нашу Родину и отдала за это самое ценное, что имела - свою жизнь. Это самое малое, что мы можем сделать для Амины и других героев, погибших в этой страшной войне", - призвали инициаторы инициативы по наименованию улицы в честь Амины Окуевой.

Стоит отметить, что по состоянию на 9 утра 9 октября предложение назвать улицу в Киеве в честь Амины Окуевой поддержали 345 человек, 298 - высказались против.

В последний день голосования за улицу имени Амины Окуевой в Киеве активизировались ватники, - Осмаев 01
В последний день голосования за улицу имени Амины Окуевой в Киеве активизировались ватники, - Осмаев 02
В последний день голосования за улицу имени Амины Окуевой в Киеве активизировались ватники, - Осмаев 03

Напомним, вечером 1 июня в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.

30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3090317
 
 
 Топ комментарии
 
Вичислити айпі адреси, і в базу миротворці та занести в базу СБУ.
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Жаль что тебе никто пальцы не расплющил что-бы ты херню всякую не писал!
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Сообщите, КАКИЕ улицы Киева хотят переименовать? Если к примеру исторические, как то проспект Воздухофлотский - я против, если улицу мясника маршала Г.К. Жукова на Лесном - я ЗА.
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Вичислити айпі адреси, і в базу миротворці та занести в базу СБУ.
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може то взагалі кацапи голосували ?
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Ватники расписались в её убийстве.
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Какую улицу хоть предлагают переименовать? Потому что на примере Багговутовской видно, что идиоты из Будки могут испохабить любое хорошее начинание
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И Амина и Джохар были тесно связаны с Украиной. Амина отдала жизнь, а Джохар служил в летной части и говорят был неплохим летчиком.
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Чому повідомили загалу коли вже лишився один день ?
Чого чекали ?
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Окуева молодец. Зря плющит пальцы плоскогубцами не будет!
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Рулев это не репортер это троль и неизвестная жидкость у него в голове с рождения .
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Жаль что тебе никто пальцы не расплющил что-бы ты херню всякую не писал!
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Вам надо переименовать себя. Не иван Сур, а Ваня Сру. И постите не тут, а на сру. В последний день голосования за улицу имени Амины Окуевой в Киеве активизировались "ватники", - Осмаев - Цензор.НЕТ 162
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Сообщите, КАКИЕ улицы Киева хотят переименовать? Если к примеру исторические, как то проспект Воздухофлотский - я против, если улицу мясника маршала Г.К. Жукова на Лесном - я ЗА.
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На 10.00 9.10.2018 сайт КМДА недоступий у розділі. Пише " Server too busy. Please try again later."
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Я против. В первую очередь она была исламская фанатичка, Украина ей была побоку.
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В чем проявлялся ее исламский фанатизм?
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Во всех ее интервью, почитай. И зовут ее Наташа Никофорова а никакая не Амина.
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Про Никифорову я знаю. Кстати она по-моему Анастасия, а не Наталья! А в чем её исламский фанатизм? Читал ее интервью. Фанатизма исламского не нашел. А Вы против потому-что она Никифорова? Или все-таки потому-что исламистка?
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Для меня религиозный фанатик, тем более исламистский - неприемлем.Даже если он в данный момент и на нашей стороне. Нельзя для борьбы со злом, обниматься с другим злом.
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Так, а фанатизм то ее в чем выражался? Она призывала убивать неверных? Призывала к установлению халифата в Украине?
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Это её личный выбор сердца, мы говорим о результатах: ты сидишь в мирной Польше, а Амуна на фронте наших ребят спасала.
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Когда она в 17-летнем возрасте приняла ислам, начала носить хиджаб и сменила имя на Анастасия. Впоследствии девушка вышла замуж за военнослужащего, чеченца Ису Мустафинова и стала Анастасией Мустафиновой, а затем сменила и имя - на Амина.
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стала Анастасией Мустафиновой, потом вышла замуж за Ислама Тухашева, потом вышла замуж за Адама Осмаева, но осталась Окуевой по фамилии второго мужа Тухашева, который воспользовался фальшивыми документами на имя Окуева Ислама.
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И так уже 20 минут...(((
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Новый прикол:
З'єднання не конфіденційне
Зловмисники можуть намагатися викрасти вашу інформацію із сайту kievcity.gov.ua (наприклад, паролі, повідомлення чи дані кредитних карток).
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Я для чего надо было проводить этот опрос?Я считаю,что Кличко со своей кодлой,должны были сделать это сразу.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ последний день голосования за улицу имени Амины Окуевой в Киеве активизировались "ватники", - Осмаев
 
 
 
 
 
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