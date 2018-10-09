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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
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 Интенсивность взрывов на складах боеприпасов на Черниговщине на 7 утра составляла 2-3 взрыва в секунду, - Минобороны

По состоянию на 7:00 утра интенсивность взрывов составляет 2-3 взрыва в секунду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"К локализации чрезвычайной ситуации на 6-м арсенале привлечены 1 штатный пожарный танк ГПМ-54, еще 4 пожарных танка запланированы и в ближайшее время будут доставлены и усилят меры по локализации. Также работает 1 автоцистерна на базе автомобиля КАМАЗ и две автоцистерны на базе автомобиля МАЗ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с Ични и ближайших населенных пунктов эвакуированы около десяти тысяч человек. В частности, личный состав арсенала, жители, проживающие на административной территории арсенала эвакуированы в населенный пункт Буды (по предварительным подсчетам около 860 человек).

"К эвакуации населения привлечены более 20 автобусов Ичнянской районной государственной администрации Черниговской области и принимаются всеми службами во взаимодействии с оперативным штабом скоординированные меры для обеспечения безопасности как личного состава арсенала, так и местных жителей.

Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины и местного населения нет, материальный ущерб - уточняется", - сообщили в Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко вызвал силовиков для доклада в связи со взрывами боеприпасов на Черниговщине, - Цеголко

Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3090315
 
   
 Топ комментарии
 
Тобто в середньому 9000 снарядів за годину.
Порошенко просрав безпеку майбутніх поколінь
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Главное потом грозно надуть щеки и заявить "Безопасность усилена, на охрану военных складов из бюджета выделено ..."
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Соевые продолжают своё грязное дело-наказан никто не будет!!!
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Соевые продолжают своё грязное дело-наказан никто не будет!!!
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в голове просто не укладывается - страна раз за разом несёт огромнейшие потери от халатности и некомпетентности (коррупцию и тд уже не буду добавлять) и пох - НОЛЬ выводов, наказаний.

"западные партнёры", думаю, вм шоке, шо такое вабще возможно
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Казламордые скажут, что это всё из-за томоса.
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Что б вы понимали, когда немцы обстреливали брестскую крепость 22 июня, интенсивность разрывов была немного больше
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Не те примеры приводите. Большинство местной публики с удовольствием расстреливала бы Брестскую крепость вместе с немцами.
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не було би в 41-му Брестської фортеції - не було може б і тебе нині ......
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Ну, дякуємо, заспокоїв, а то ми думали: як там у німців. А тут прийшов свідок захисту Бреської фортеці і сказав що, то все хєрня.
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Видео ночного пожара конечно устрашающе. Жалко людей. 10 000 вне своих домов. Главное, чтобы без людских потерь!
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Тобто в середньому 9000 снарядів за годину.
Порошенко просрав безпеку майбутніх поколінь
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Один снаряд для 150 мм орудия стоит более тысячи долларов.
это двухлетняя пенсия половины пенсионеров страны.
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Одним словом - суки, і хай мене банять знову на цензорі. Це стільки народ втратив із-за ідіотів, які не можуть управляти країною і не хочуть цього робити належним чином.
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оперативно эвакуировать локализовать и тушить небось уже научились.
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Интенсивность взрывов на складах боеприпасов на Черниговщине на 7 утра составляла 2-3 взрыва в секунду, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3646
Петькин кореш щас приедет, всё потушит
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это был твой последний козырный валет Интенсивность взрывов на складах боеприпасов на Черниговщине на 7 утра составляла 2-3 взрыва в секунду, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4047
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взривами українських складів і арсеналів, барига салютує і запускає феєрверки куйлу виконуючи його прямі вказівки....(знищити всі склади і арсенали в Україні)
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свинособака, ты уже зашкварился, под амеровский флажок можешь уже не прятаться, все тут знают откуда ты строчишь. Інтенсивність вибухів на складах боєприпасів на Чернігівщині на 7 ранку становила 2-3 вибухи на секунду, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2153
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"материальный ущерб - уточняется", - сообщили в Минобороны. Источник: https://censor.net.ua/n3090315
Это при трёх взрывах в секунду? Затруднительно уточнять, вроде как. А вот если версия о том, что "всё украдено до нас"(с)- верная, то тогда- да! Можно уже и обнародовать цифры материального ущерба.
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Главное потом грозно надуть щеки и заявить "Безопасность усилена, на охрану военных складов из бюджета выделено ..."
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Ну, і як там працюють 3 цистерни? Це звичайнісінькі пожежні машини.
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Как достали ети ИМПОТЕНТИ в погонах....За 4 года можна уже научиться охранять склади с боеприпасами????? Мартишку можна научить но только не Муженка с Полтораком.....ЖУТЬ.
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Це не імпотенти, а конкретні кацапські посіпаки.
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"наши украинские партнёры" Интенсивность взрывов на складах боеприпасов на Черниговщине на 7 утра составляла 2-3 взрыва в секунду, - Минобороны - Цензор.НЕТ 737
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Дык они произошли не от обезьян, а от козлов...)))
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на дату ... - посмотрите шоколадные пидерасты на дату....

https://espreso.tv/news/2017/10/02/zhyteli_ichni_poperedzhayut_scho_bilya_nykh_tezh_mozhe_vybukhnuty_sklad_zbroyi

2 ЖОВТНЯ, 2017, 12:03

Жителі Чернігівщини попереджають, що біля них теж може вибухнути склад зброї

Интенсивность взрывов на складах боеприпасов на Черниговщине на 7 утра составляла 2-3 взрыва в секунду, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3072



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А вот это уже серьезно. Больше года просили и как итог пожар.
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"Люди ходят туда собирать грибы". Октябрь, как раз опята пошли...
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Самое прикольное, что потушить такой "пожар" невозможно, надо просто ждать пока само успокоится
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В Кремле праздник. Обосравшиеся диверсанты реабилитировались и поднесли фюреру подарок к 666 летию. Наши опять прошляпили.
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а хто сказав що, прошляпили? Самі і поздоровляли.
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минобороны может выступать только в качестве статиста - на большее неспособно.
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Будет нам наука как выбирать президентом бизнесмена-милиардера, еще и другой национальности.
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Юлька особисто всі склади пільнуватиме!
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Текст как-то по дебильному написан.Можно узнать какой это склад,какие там боеприпасы,как это отобразится на обороноспособности,какая стоимость боеприпасов?Что кроме эвакуации делается?Мать вашу!
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а що там зробиш, крім евакуації? Судячі з вибухів то, там потрібні армії боеприпаси для артилерії, яких конче не вистачає на фронті.
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Это самый большой склад боеприпасов в Украине с времен советского союза.
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На ФБ написали,что там были артснаряды и ракеты к ракетному вооружению
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Если власть в стране занимается одним-воровством, то такие ЧП будут происходить бесконечно.
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Безкінечно не може, кінчаться склади- кінчаться ЧП
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То лише дело Тимошенко с Гриценко- продали все официально. И никаких пожаров.
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...зрозуміло,швидко вибухають наші гроші...
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не тільки гроші. Це, засоби захисту країни. ВСУ вже й так катастрофічно не вистачало боєприпасів для атилерії. Це, в кінці-кінців загиблі агресори, які тепер залишаться живі і будуть безнаказано вбивати українців.
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Один снаряд для 150 мм орудия стоит более тысячи долларов.
это двухлетняя пенсия половины пенсионеров страны.
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перестаньте рахувати гроші, рахуйте врятованих кацапів і загиблих українців
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При такой цене , боюсь, половина снарядов там уже давно отсутствует...
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матиос расскажет в очередной раз о руке кремля и марсианском летательном аппарате.
на том все и закончится.
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2-3 в секунду это уже на 7 утра, а в 4-5 утра там намного сильнее бухало.
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Не пора ли уже начать охрану складов вместе с семьями селить на территории этих складов, причем посередине? Может быть,это поможет?
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Переместить виллы Порошенко и Кононенко с Испании в эпицентр склада с боеприпасами.
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Да не переживайте о снарядах - они давно проданы, производится имитация т.е. концы в воду.
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война будет продолжаться, пока кацапсины не начнут разваливаться территориально, тогда им уже будет не до оккупации, не до диверсий.
Хуйлоботы взбодрились, радостно подвизгивают.
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Денежек спишут под эту тему нормальро, ну и как всегда будет российский след)))
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всі хто не бачить #перемогу в цій новині - агенти кремля!!!
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Скорее всего виноваты Тимошенко, Гриценко, Мураев, НьюсВан, 112 канал и Надия Савченко.
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Нам нужен "мир" и только Медведчук с Мураевым знают как его дистичь! Но вы "кастрюли" их не слушаете по этому подобное будет продолжатся.
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Справжня армія на фронті..А в тилу самі зажерливі воровиті совкові скоти.
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якби справжні совкові сталінської закалки - то склади б не взривались, а так - барижської закваски......
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якы там барижні? Вони виконують плани Кремля в тилу у ворога- справжні совкові поцреоти.
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27 років все мирно зберігалось і не вибухало. І тут при петі все взлетілот в повітря
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Зрадобидло і вата пожвавились. Нарешті для бидла свято, бо напередодні Томосу взвгалі були суіцидальні настрої
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Я целую ночь с дивана подскакивал....Окна дребежжали с периодичностю в 2-3 минути (60 км по прямой к Ичне) ....представте что там творится .....
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звонили родичі товариша, кажуть вікна повиносило за декілька кілометрів
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А всё потому что ленточку забыл президент перерезать. Ну ничего, потом перережет на пепелище, и больше там ничего не взорвётся.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнтенсивность взрывов на складах боеприпасов на Черниговщине на 7 утра составляла 2-3 взрыва в секунду, - Минобороны
 
 
 
 
 
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