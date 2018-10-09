 Интенсивность взрывов на складах боеприпасов на Черниговщине на 7 утра составляла 2-3 взрыва в секунду, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
"К локализации чрезвычайной ситуации на 6-м арсенале привлечены 1 штатный пожарный танк ГПМ-54, еще 4 пожарных танка запланированы и в ближайшее время будут доставлены и усилят меры по локализации. Также работает 1 автоцистерна на базе автомобиля КАМАЗ и две автоцистерны на базе автомобиля МАЗ", - сказано в сообщении.
Отмечается, что с Ични и ближайших населенных пунктов эвакуированы около десяти тысяч человек. В частности, личный состав арсенала, жители, проживающие на административной территории арсенала эвакуированы в населенный пункт Буды (по предварительным подсчетам около 860 человек).
"К эвакуации населения привлечены более 20 автобусов Ичнянской районной государственной администрации Черниговской области и принимаются всеми службами во взаимодействии с оперативным штабом скоординированные меры для обеспечения безопасности как личного состава арсенала, так и местных жителей.
Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины и местного населения нет, материальный ущерб - уточняется", - сообщили в Минобороны.
Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.
В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.
"западные партнёры", думаю, вм шоке, шо такое вабще возможно
Порошенко просрав безпеку майбутніх поколінь
это двухлетняя пенсия половины пенсионеров страны.
Петькин кореш щас приедет, всё потушит
Это при трёх взрывах в секунду? Затруднительно уточнять, вроде как. А вот если версия о том, что "всё украдено до нас"(с)- верная, то тогда- да! Можно уже и обнародовать цифры материального ущерба.
https://espreso.tv/news/2017/10/02/zhyteli_ichni_poperedzhayut_scho_bilya_nykh_tezh_mozhe_vybukhnuty_sklad_zbroyi
2 ЖОВТНЯ, 2017, 12:03
Жителі Чернігівщини попереджають, що біля них теж може вибухнути склад зброї
это двухлетняя пенсия половины пенсионеров страны.
на том все и закончится.
Хуйлоботы взбодрились, радостно подвизгивают.