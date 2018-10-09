 Интенсивность взрывов на складах боеприпасов на Черниговщине на 7 утра составляла 2-3 взрыва в секунду, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"К локализации чрезвычайной ситуации на 6-м арсенале привлечены 1 штатный пожарный танк ГПМ-54, еще 4 пожарных танка запланированы и в ближайшее время будут доставлены и усилят меры по локализации. Также работает 1 автоцистерна на базе автомобиля КАМАЗ и две автоцистерны на базе автомобиля МАЗ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с Ични и ближайших населенных пунктов эвакуированы около десяти тысяч человек. В частности, личный состав арсенала, жители, проживающие на административной территории арсенала эвакуированы в населенный пункт Буды (по предварительным подсчетам около 860 человек).

"К эвакуации населения привлечены более 20 автобусов Ичнянской районной государственной администрации Черниговской области и принимаются всеми службами во взаимодействии с оперативным штабом скоординированные меры для обеспечения безопасности как личного состава арсенала, так и местных жителей.

Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины и местного населения нет, материальный ущерб - уточняется", - сообщили в Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко вызвал силовиков для доклада в связи со взрывами боеприпасов на Черниговщине, - Цеголко

Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.