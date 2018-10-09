 Порошенко вызвал силовиков для доклада в связи со взрывами боеприпасов на Черниговщине, - Цеголко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.
"Президент вызвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични на Черниговщине. Правительству поручено оказать всю необходимую помощь людям", - написал он.
Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.
В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.
Ичня это 4-й горящий склад ВСУ, за 2 года. В 2017г на складах сгорело больше, чем годовой бюджет ВСУ и деньги которые платили украинцы, как "военный сбор". Эвакуированы десятки тысяч человек, закрыты железнодорожное,авто и авио передвижение в 20км зоне. Ни один генерал не наказан
Армия. Мова. Вера.
Все по плану.
П. Порошенко.
Тут даже гадать бесполезно. Наиболее простой, влупить с трех птуров по трем кучам снарядов. А дальше детонация. ПТУР бьёт на 1-2 км. И с этим никак ничего не поделать.
Единственный способ - закрытые хранилища. Лучше подземные.
Но это долго и дорого... Вот и терпим.