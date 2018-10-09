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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Происшествия
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 Порошенко вызвал силовиков для доклада в связи со взрывами боеприпасов на Черниговщине, - Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко вызвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични на Черниговщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

"Президент вызвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични на Черниговщине. Правительству поручено оказать всю необходимую помощь людям", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ЧП на Черниговщине: в районе Ични на арсенале произошел взрыв, людей эвакуируют, введены ограничительные мероприятия, - Генштаб. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов  пока нет.

Порошенко вызвал силовиков для доклада в связи со взрывами боеприпасов на Черниговщине, - Цеголко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3090313
 
 
 Топ комментарии
 
Імітація бурхливої діяльності після того, як все або майже все просрав наш потужний сивочолий гетьман..
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Будет тварь брехливая ножками топать и ручками жонглировать,мразь и предатель Украины.
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Як раз час нагороджувати і передавати вітання від Хуйла победителям.
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на конец-то после двадцать пятого взрыва Петя вызвал силовиков: Скажите мои дорогие генералы- А что это там бабахает и летает за окном.?- *Хех, опять рядовой Петренко курил. Скока раз ему мы говорили- Спички не игрушка. А он этот сраный пиротехник опять за старое.Ладно после двадцать пятого взрыва мы его накажем. Отберём спички и поставим в угол.* Порошенко викликав силовиків для доповіді у зв'язку з вибухами боєприпасів на Чернігівщині, - Цеголко - Цензор.НЕТ 1483
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Вызывать нужно когда пожары и взрывы ликвидируют. Сейчас нужно делом заниматься, а не на ковре стоять!
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Він не маланець,а молдавській злодій і агент ФСБ,якій добре виконує свою роботу!!!
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навіщо ці доклади коли по попереднім неодноразовим взривам на складах не було ніяких висновків? з цим воєнно-політичним керівництвом толку немає і не буде. їхній рівень компітенції це Ротердами та Панами.
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Які висновки можуть бути по собі та своїм друзям. Все іде по плану Путлера.
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барыги ,воруя и заметая следы воровства , оставили страну без арсеналов....подарок куйло....приходи и забирай...отвечать нечем
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Ray‏ @Ray_net_ua

Ичня это 4-й горящий склад ВСУ, за 2 года. В 2017г на складах сгорело больше, чем годовой бюджет ВСУ и деньги которые платили украинцы, как "военный сбор". Эвакуированы десятки тысяч человек, закрыты железнодорожное,авто и авио передвижение в 20км зоне. Ни один генерал не наказан
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Рожа Муженка после Илловайского котла на заседании РНБО . Вот когда гниду повесить нужно было ! Так и склады были бы целы .
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Взорваны склады боеприпасов в Ичне.

Армия. Мова. Вера.
Все по плану.

П. Порошенко.
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сциголко ...22.27 08.2018В Черниговской области на территории 6-го арсенала Командования сил поддержки Вооруженных Сил Украины (в/ч А-1479) в ночь на 9 октября произошел взрыв.Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ Украины. "В 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти", - сказано в сообщении...
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Та невже "викликав"? І що зробить, - буде "пальцем погрожувати"? Вже всім тим, хто думає та піклується про долю України, давно стало зрозуміло, що вище керівництво ЗСУ як керівники ні на що не здатні. І лише порох тримає їх на "тронах" тому що дуже гарно "вилизують" йому "вельможну ср@ку"! До речі, про те, що нині діючий Президент України оточує себе не професіоналами своєю справи, а всілякими пройдисвітами та срак@лизами свідчать і неодноразові випадки з керівництвом Служби, основне завдання якої є боротьба з агентурою ворога під час війни, а ні з Патріотами України та тими, хто не "вписується в схему" з постачання ліків. Це ж треба, щоб під час війни основний акцент у діяльності контррозвідки робили на боротьбі з малим і середнім бізнесом, а ні з агентурою параши! Доки вже буде продовжуватись це бля@во?! Порох, моя тобі порада: під час виборів Президента України навіть не думай "мухлювати", - інакше отримаєш від людей таку "обратку", що від тебе і мокрого місця не залишиться!!! Як і від твоїх "адептів", до речі...
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Вызвал чтобы шоколадки раздать?За успешный труд
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Шото херово лізуть шоколадні глисти з какобобової дупи коментіровать...позамерзали плять....
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Зрад- і вато-бидло пішло рефлексувати на ім"я Порошеннка.. Нарешті для зрадогнид свято. Сиділіи , сиділи, та таки ж висиділи. Хоч трошки життя вджихне перед Томосом.
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если бы это был теракт раши , то погибли бы военные охраняющие склад ,а так не кто не постродал ,,вот чюдесаааа, пидоров под суд и если Порошенко этого не зделает хер кто за него проголосует даже те кто сейчяс боле мение его поддерживает
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вони могли підкупити солдатика чи ще якось
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Вариантов взорвать огромный склад с небольшой охранной масса...
Тут даже гадать бесполезно. Наиболее простой, влупить с трех птуров по трем кучам снарядов. А дальше детонация. ПТУР бьёт на 1-2 км. И с этим никак ничего не поделать.
Единственный способ - закрытые хранилища. Лучше подземные.
Но это долго и дорого... Вот и терпим.
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Порошенко і Ко покладуть кілька лярдів собі в кишеню. Навіть вже поклали. Тому на обладнання складів грошей немає. Порошенко - шахрай і головний диверсант в цій країні.
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Ну визвав курво тамкогось і що далі? Клоуни курво шоколадні! Як ця гнила сістеиа вже заіпала...Всі ж розуміють шо за певну квоту у твердій валюті кожен другий прапорщик віддасть ключи від того складу
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