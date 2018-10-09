 Суд восстановил в должности ответственного за хранение арсенала в Балаклее

Об этом говорится в постановлении Харьковского апелляционного административного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Харьков.

Согласно материалам дела, подполковник, бывший начальник хранения 65-го арсенала, весной 2018 года обратился в суд с иском к Министерству обороны Украины в лице министра Степана Полторака, Генерального штаба Вооруженных сил Украины и военной части А 1352, в котором требовал отменить приказ о его привлечении к дисциплинарной ответственности, увольнении по служебному несоответствию; приказ об увольнении его в запас; взыскать невыплаченный средний заработок.

Подполковник считает, что привлечение его к дисциплинарной ответственности было безосновательным, необоснованным, несправедливым и незаконным, а реализация указанного приказа выполнена с нарушением норм законодательства.

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Иск военнослужащего был удовлетворен – подполковника восстановили на службе, восстановили в должности начальника хранения 65 арсенала (1 разряда) Вооружения Вооруженных сил Украины, а также начислили ему средний заработок за время увольнения.

Генштаб и Минобороны подали апелляции, в которых просили отменить решение Харьковского окружного административного суда и принять новое решение об отказе в удовлетворении претензий подполковника.

Рассматривая дело, суд отметил, что, согласно приказу Минобороны, причиной возникновения пожаров стал мощный взрыв с последующим разлетом боеприпасов на значительное расстояние. А основными условиями возникновения чрезвычайной ситуации – отсутствие действенных мер, направленных на обеспечение надлежащего хранения ракет и боеприпасов в воинской части А1352 со стороны должностных лиц воинской части и Вооружения Вооруженных Сил Украины; ненадлежащая организация работы в течение 2014-2016 годов по направлениям вооружения, инженерной службы и пожарной безопасности, вследствие чего не было организовано должное рассредоточение, размещение, хранение и защита боеприпасов от средств возгорания, не создана надежная система охраны и обороны, не обеспечены требования пожарной безопасности; невыполнение задач, определенных руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Украины после чрезвычайного происшествия, которое случилось в декабре 2015 года в воинской части А1352 и тому подобное.

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При этом в каком-либо приказе не указано, что причиной чрезвычайного происшествия стали именно действия подполковника. Также суд отметил, что во время разбирательства не были предоставлены доказательства, что приказ был вынесен на основании норм действующего законодательства.

Коллегия судей также отметила, что МОУ в суд первой и апелляционной инстанции не предоставило материалов служебного расследования в отношении подполковника, без которых невозможно установить конкретного действия или бездействия, которые способствовали вредным последствиям или создавали угрозу для их причинения.

Суд постановил апелляции Генштаба и Минобороны оставить без удовлетворения. Решение Харьковского окружного административного суда оставить без изменений.

Подполковника восстановили на службе и в должности, а также начислили зарплату. Решение вступило в силу в сентября 2018 года.

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Напомним, ночью 23 марта 2017 года на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.



По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.

Позже в ВСУ озвучили версии возникновения пожара под Балаклеей: "Возгорание сухой травы, попадание искры от выхлопной трубы пожарного танка на боеприпас и высокая температура".