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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
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 Информации о пострадавших в результате взрывов на военном складе на Черниговщине пока нет, - Яровой

Информации о пострадавших после взрыва на военном складе в Ичнянском районе на Черниговщине пока нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, сообщил во вторник первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Сейчас развернут оперативный штаб. Подразделения ГСЧС и Национальной гвардии продолжают работу по эвакуации населения. К месту происшествия направлены 220 человек личного состава и 60 единиц техники ГСЧС, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из г. Киева и Киевской области в количестве 150 человек и Нацгвардии - 100 человек с подготовленными бронегруппами для патрулирования места происшествия. Информации о пострадавших нет", - отметил Сергей Яровой.

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Сейчас над местом происшествия закрыто воздушное пространство. Ограничено движение автомобильного транспорта.

Напомним, ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3090310
 
 
 Топ комментарии
 
Мальдивська кодла перед кончиною роззброює Україну.
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Как то совпало с предоставлением томоса.
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Якщо подивитися на план складів, видно окремі споруди. Відстань між ними доволі велика. Звісно, займання в одному з цих приміщень спричинить вибух ціеї будівлі. Сподіваюся, що вся територія не буде знищена. Сумна новина. Боєприпасів і так замало, триває війна й така подія вигідна нашому ворогові. Вважаю цей "випадок" терактом з боку російських спецслужб. На жаль, вже не вперше.
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Мальдивська кодла перед кончиною роззброює Україну.
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Семочко решил громко хлопнуть дверью ?
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"Дзю́бівка - село в Україні, в Ічнянському районі Чернігівської області. Населення становить 142 осіб. " це з гугля)
склади - величеньки) 1км х 2.36 км, гугл , все той же!
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Если гаранта конституции в конце концов придушат у себя во дворце на банковой, версией номер 1 все равно будет рука Путина
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Еще один склад разворовали и потом подорвали. Концы в воду. А я удивлялся за какие бабки такие роскошные особняки возле Ични.
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Не факт. На мою думку, це діверсія. Агентів кремля, на жаль, забагато в Україні.
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Кому ви шо тут пояснюєте? Не заважайте секті зрадофілів насолоджуватися оргазмом!
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Не забагато "оргазмів"? Ново-Богданівка, Балаклія, Калинівка... половина стратегічного артзапасу ЗСУ. Тепер Ічня... Це мільярди в доларах. І жодне падло не понесло відповідальності!
Хочеш ще один оргазМІЩЕ? Склади розікрали, озброєння і боєприпаси розпродали (у т.ч. і сєпарам - с часом "випливе", що сєпари убивали наших хлопців нашими же мінами, снарядами і "градами", проданими їм нашими же генералами, під прикриттям наших же проКУРВорів - матіосів). Потім склади надійно запалили і підривають демонстративно по 1-2 міні і снаряду, щоб "гупало" і всі це бачили. А для більшої показухи "евакуюють населення. Завтра, коли все надійно "вигорить", приїде "компетентна" комісія, складе акт і все надійно спише (на кацапів, халатність, ворожі безпілотники, врешті на мишей чи марсіан...)
Кінчив? - Зрадофіль далі...
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Никто не погиб. Наоборот родилось 32 близнеца. ПЕРЕМОГА!!!!
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Как нет? А Порошенко разве не подал в отставку с поста главнокомандующего? Разве он не пострадал?
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Обороноспособность Украины не пострадала?Скоро камнями будем обороняться,Петя Барыга рулит.
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Дехто не зробив висновків з попередніх вибухів у Новобогданівці та Балаклеї.
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А сколько будок по продаже Рошена сгорело?Барыга охраняет свои конфеты лучше чем склады с боеприпасами.
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Якщо подивитися на план складів, видно окремі споруди. Відстань між ними доволі велика. Звісно, займання в одному з цих приміщень спричинить вибух ціеї будівлі. Сподіваюся, що вся територія не буде знищена. Сумна новина. Боєприпасів і так замало, триває війна й така подія вигідна нашому ворогові. Вважаю цей "випадок" терактом з боку російських спецслужб. На жаль, вже не вперше.
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Ощущение, что Трамп продает УВС оружие, а Путин раздает сепарам спички...
Что эффективнее?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнформации о пострадавших в результате взрывов на военном складе на Черниговщине пока нет, - Яровой
 
 
 
 
 
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