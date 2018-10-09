 Информации о пострадавших в результате взрывов на военном складе на Черниговщине пока нет, - Яровой

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, сообщил во вторник первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
"Сейчас развернут оперативный штаб. Подразделения ГСЧС и Национальной гвардии продолжают работу по эвакуации населения. К месту происшествия направлены 220 человек личного состава и 60 единиц техники ГСЧС, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из г. Киева и Киевской области в количестве 150 человек и Нацгвардии - 100 человек с подготовленными бронегруппами для патрулирования места происшествия. Информации о пострадавших нет", - отметил Сергей Яровой.
Сейчас над местом происшествия закрыто воздушное пространство. Ограничено движение автомобильного транспорта.
Напомним, ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.
склади - величеньки) 1км х 2.36 км, гугл , все той же!
Хочеш ще один оргазМІЩЕ? Склади розікрали, озброєння і боєприпаси розпродали (у т.ч. і сєпарам - с часом "випливе", що сєпари убивали наших хлопців нашими же мінами, снарядами і "градами", проданими їм нашими же генералами, під прикриттям наших же проКУРВорів - матіосів). Потім склади надійно запалили і підривають демонстративно по 1-2 міні і снаряду, щоб "гупало" і всі це бачили. А для більшої показухи "евакуюють населення. Завтра, коли все надійно "вигорить", приїде "компетентна" комісія, складе акт і все надійно спише (на кацапів, халатність, ворожі безпілотники, врешті на мишей чи марсіан...)
Кінчив? - Зрадофіль далі...
Что эффективнее?