 Гройсман вылетел на место ЧП на Черниговщине, где произошли взрывы на военных складах Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Чрезвычайное происшествие на Черниговщине. На месте работает оперативный штаб. Вылетаю туда", - сообщил он.
Напомним, ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.
А зачем гройсман там нужен?. Скорректировать последствия диверсии,если вдруг что то не так?
МВС УкраїниПодлинная учетная запись @MVS_UA 8 мин.8 минут назад
#Ічня Оперативна ситуація станом на 7 ранку
видео...
https://twitter.com/i/status/1049525621540306944
Місцеві князькі закинуть всі справи і будуть стелити коври на асфальт, намивати тротуари..
В Израиле ему бы не доверили руководить даже овощной базой.....
Бездарный махинатор с купленным дипломом......
Журналістка «Дзеркала тижня» Тетяна Сіліна у статті «Як Тимошенко злила НАТО і влилася в Потік» писала: якщо Україна і мала якісь шанси отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) на саміті альянсу в Бухаресті у квітні 2008 року, то після візиту Юлії Тимошенко до Брюсселя вони розтанули остаточно.
Незабувайте про наших "хєрантів будкоПєздських" проктоКолів- тихо обтираються в кутках і скиглять про санкції.
Найкращим гарантом нашого процвітання мають бути надзвукові ракети середньої дальності з тактичними ядерними боєголовками!
На То - а нахрєна?
Коментатори вже знають причини і встановили винних. А Ви - охорона ...
А этот вылетел долю свою забрать, и на камеру "поруководить" и "попереживать" за местных жителей...
Вибачте, а можна спитать - куди ?
Наприклад по ту сторону фронту.... Людям які заробляють на крові байдуже, український чи російський снаряд впаде на голову нашим захисникам...
Якби вони на цій війні не заробляли, вона б вже давно закінчилася....
Продати можна будь кому зацікавленому, було б бажання і можливість це зробити..
у москалів достатньо, їм не треба.
Будь-кому зацікавленому ?
Це не пістолети чи автомати. Навіть не гранати.
Встану - почитаю свіжі новини.
Сподіваюся, що вибухи припиняться.
Гарного дня.