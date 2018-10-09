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 Происшествия
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 Гройсман вылетел на место ЧП на Черниговщине, где произошли взрывы на военных складах Минобороны

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что он вылетел на место ЧП на Черниговщине, где произошли взрывы на военных складах Минобороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Чрезвычайное происшествие на Черниговщине. На месте работает оперативный штаб. Вылетаю туда", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧП на Черниговщине: в районе Ични на арсенале произошел взрыв, людей эвакуируют, введены ограничительные мероприятия, - Генштаб. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

Гройсман вылетел на место ЧП на Черниговщине, где произошли взрывы на военных складах Минобороны 01

Источник: https://censor.net.ua/n3090306
 
 
 Топ комментарии
 
Это уже система. Система рас@издяйства,безответственности,и полного наплевательства. Зато на всех углах кукарекают пэци да грицаки про "дестабилизации,которые будут учинять кацапы". Вот вам пожалуйста. Пока вы ноете-русня делает. Враг есть враг. А сбу дрочит на улицах,в свр кацапские шпионы,а муженки различные очередные дачи себе строят. Гниль на гнили.
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Скиньте это свинью с самолета на склады и полторушку с мужеложенко.Сделайте Украинцам приятно.Сделали для кацапов за 4 года ,больше чем сраное гру параши.Молодцы.
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Нужно как воздух, повышение цен на газ для населения Украины. Один кг снаряда на международном рынке вооружеий стоит 200 долларов. А там не один кг на воздух взлетел.
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тупица не трать наши деньги ты уже под калиновкой налетал людям до сих пор окна не вставили
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Он мыслит стратегически. Там, где взрываются склады боеприпасов, можно сделать хороший гешефт на продаже трусов. Гройсман вилетів на місце НП на Чернігівщині, де сталися вибухи на військових складах Міноборони - Цензор.НЕТ 2231
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Як на...нужен? А помахать "после драки кулаками", назначить комиссию, эксперДизу обвинить во всем пролетавшую мимо ворону, с горящими окурком в клюве, и упустившую его прямо на склад? Це ж вам не попередник, це передник, він діє та живе по-новому, тому і діверсанти тепер інші, якість невидимки чи крилаті, неуловими якісь...
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Успел ли он Коболеву, или еще кому, повысить зарплату?
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Это уже система. Система рас@издяйства,безответственности,и полного наплевательства. Зато на всех углах кукарекают пэци да грицаки про "дестабилизации,которые будут учинять кацапы". Вот вам пожалуйста. Пока вы ноете-русня делает. Враг есть враг. А сбу дрочит на улицах,в свр кацапские шпионы,а муженки различные очередные дачи себе строят. Гниль на гнили.
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Чрезвычайное происшествие на Черниговщине. На месте работает оперативный штаб. Вылетаю туда", - сообщил он...

А зачем гройсман там нужен?. Скорректировать последствия диверсии,если вдруг что то не так?
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Скиньте это свинью с самолета на склады и полторушку с мужеложенко.Сделайте Украинцам приятно.Сделали для кацапов за 4 года ,больше чем сраное гру параши.Молодцы.
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он даже пока падать будет, будет пистеть о покращеннях которые с поднятием тарифов наступят
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Ну навіщо...
Місцеві князькі закинуть всі справи і будуть стелити коври на асфальт, намивати тротуари..
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Лєнтачєк не натягнули - а так би полетів...)
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А его там запоздалым осколком не накроет? Кто нам тогда будет рассказывать как хорошо мы живем?
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Діду, а воно того варте, за поминки) з своєї кишені буде платити?!
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Відро хоч взяв з собою щоб гасити пожежу?
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Стесняюсь спросить, а нахрен ты там нужен ??!!!
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Гройсман на своем месте и то что он делает достойно уважения.
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Leo Fisher - его место это рынок в Виннице....

В Израиле ему бы не доверили руководить даже овощной базой.....
Бездарный махинатор с купленным дипломом......
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Ты ж раньше льоней был? Впрочем деревом и остался Гройсман вилетів на місце НП на Чернігівщині, де сталися вибухи на військових складах Міноборони - Цензор.НЕТ 570
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Вояки говорят что это самые большие склады ходового вооружения в Украине. За все прошлые диверсии не кто не ответил, банда Лолиты сливает Украину.
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А чего только Гройсман прилетит? А хде оппозиция с плакатами бигмордами?
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Это все диверсии чтобы снизить рейтинг нашего Президента да поднять одной даме с бубликом. А кто ей в этом помогает не трудно понять. Ну а жаль все таки -ракеты к системах ПВО стоят денег.
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у порохоботов все или агент кремля или дама с косой. Интересно кто из них виноват когда жена порохобота не приходит ночевать домой
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Или кто то в Украине льет воду на мельницу кремля.
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Охранять склады во время войны Петя не пробовал?Поросенко предатель Украины.
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кінці 2007 року, після обрання Тимошенко на пост прем'єр-міністра Віктор Ющенко ініціював листа до Північноатлантичного Альянсу з проханням про надання Україні «Плану дій щодо членства» (ПДЧ). Домовленість, що Тимошенко підпише такого листа, була досягнута. Тоді ж в коаліційну угоду записали відповідний пункт. Але коли прийшов час оформити послання до НАТО, Тимошенко дала задній хід. Аналогічного листа в 2006 році обіцяв підписати і Віктор Янукович, коли його кандидатуру подали на посаду прем'єра. Однак Янукович цього не зробив - а в Брюсселі під час засідання Комісії Україна-НАТО прямо заявив, що Україна відмовляється від ПДЧ. Під час візиту до Брюсселю в січні 2008 року Тимошенко зразу ж відмовилася брати участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, де їй були б поставлені прямі запитання про бачення Україною євроатлантичних перспектив. Знаковою для Тимошенко стала також поїздка до Мюнхену, де 6-7 лютого 2009 року вона взяла участь у конференції з питань міжнародної безпеки. Саме на цій конференції Тимошенко прямо назвала причину, чому Україна не буде членом НАТО - бо цього не хоче Москва.

Журналістка «Дзеркала тижня» Тетяна Сіліна у статті «Як Тимошенко злила НАТО і влилася в Потік» писала: якщо Україна і мала якісь шанси отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) на саміті альянсу в Бухаресті у квітні 2008 року, то після візиту Юлії Тимошенко до Брюсселя вони розтанули остаточно.
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Нато вже "захистили" польщу ( літак з качинським),десятий рік скоро втиратися будуть!
Незабувайте про наших "хєрантів будкоПєздських" проктоКолів- тихо обтираються в кутках і скиглять про санкції.
Найкращим гарантом нашого процвітання мають бути надзвукові ракети середньої дальності з тактичними ядерними боєголовками!
На То - а нахрєна?
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Гнося в предвыборном экстазе изображает из себя пробку от шампанского. Льотчик, мля....
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кто из комментаторов знает как охранялся склад?
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Судя по результатам совсем не охранялся. Кто то сэкономил на охране и вывел в офшоры лишний доллар, добрый человек. Как думаешь, кто?
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Я на твой вопрос ответил, добрый человек. Если бы склад охранялся, он бы не взорвался.
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Ну, это должен знать не комментатор, а Министр обороны вместе с Начальником Генштаба. И, судя по происшествию-никак.
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Склад вооружений похож на фонды музея или библиотеки - накосячить там могут только свои работники...)
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Ви занадто просте запитання поставили.

Коментатори вже знають причини і встановили винних. А Ви - охорона ...
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Гидрант молчит, голова болит, сегодня Гройсман за него отдуваться будет
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А чё болит? Праздновал день рождения куйла?
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Ну вы не правы. Руководитель правительства должен возглавить разбор ситуации на штабе. Должен назначить комиссию,председателя и установить сроки расследования. Должен дать поручения по возможной эвакуации людей и техники и определить источники финансирования. Вопрос в другом когда же ТВАРЕЙ ответственных за безответственность при погонах садить начнут? Убытки ж не копейки миллиарды! Или миллиард туда миллиард сюда? Или снова поставки снарядов в Болгарию,а фейерверк что бы все спрятать?
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Каким боком премьер к армии и тем более к расследованию?
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если сгорели Джавелины, туда весь генштаб должен ехать на самосожжение.
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Джавеліни у Нацгвардії. Народ може повстати, їхати на легковиках до можновладних резиденцій... А тут НГ з джавелінами і гелікоптерами. Ну не на фронт же це все відправляти!
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Пік детонації був між 4-6 год, останню годину значно вщухло. Здетонувало декілька боксів. Більше третини боєприпасів було вивезено за час війни. З Ніжина працювали Ан-32П. З першоджерел.
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у никого из комментаторов даже сомнения нет..что склад взорвал порошенко..ведь они складские работники и знают всю подноготную..
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А что, у нас первый склад взорвался? Порошенко со спичками никто возле этого склада не ловил, добрый человек.
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почему до 2014 так часто не взрывалось? потому что Янукович все охранял? Гройсман вилетів на місце НП на Чернігівщині, де сталися вибухи на військових складах Міноборони - Цензор.НЕТ 5027
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Тссс, не мішайте ... Люди тащаться, така темка ...
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Потому что Янукович не знал, что можно обворовать каждого через Роттердам плюс, добрый человек.
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Я понял, зачем он туда попихался. Прибудет, чтобы сказать - я вам покажу, как...надо рвать ракеты Гройсман вилетів на місце НП на Чернігівщині, де сталися вибухи на військових складах Міноборони - Цензор.НЕТ 6107
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Гройсману один совет:пусть проберется к эпицентру взрывов поближе. Сделает полезное дело для всей Украины.
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Напиздили, потом подожгли "немножечко"... А там поди посчитай сколько на самом деле взорвалось... (старая схема).
А этот вылетел долю свою забрать, и на камеру "поруководить" и "попереживать" за местных жителей...
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Напиздили, ...

Вибачте, а можна спитать - куди ?
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Можете не вибачатись... Куди саме я Вам сказати не можу, так як мене там не було, але Ви дійсно вважаєте, що у країні яка веде бойові дії нема куди і кому продати боєприпаси?
Наприклад по ту сторону фронту.... Людям які заробляють на крові байдуже, український чи російський снаряд впаде на голову нашим захисникам...
Якби вони на цій війні не заробляли, вона б вже давно закінчилася....
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А Ви думаєте, що на тій стороні брак боєприпасів ? Серйозно ? І хто б у наших їх купував ? (я вже просто мовчу про проїзд через всю Україну). Місцевий =сброд= не має грошей і нічого там не вирішує. А у москалів такого добра навалом. Підганяють тільки так.
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Боєприпасів багато ніколи не буває. А до кордону з рф далеко їхати з Чернігівської області? навіщо проїзд через всю Україну?
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І зауважте, продаж по ту сторону фронту, це було як "наприклад"...
Продати можна будь кому зацікавленому, було б бажання і можливість це зробити..
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Я вже падаю спати, не буду дискутувати.

у москалів достатньо, їм не треба.

Будь-кому зацікавленому ?
Це не пістолети чи автомати. Навіть не гранати.

Встану - почитаю свіжі новини.
Сподіваюся, що вибухи припиняться.
Гарного дня.
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Вот интересно. Премьеру поступает сигнал о ЧП. Он вскакивает,натягивает штаны,чистит зубы,жрет хот-дог и...бежит к компьютеру строчить пост. А как же, блеать? Надо не забыть уведомить народ о своём херойстве.
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Если бы оно лично посты набирало, пол страны со смеху померли бы. Оно же с образованием лоточника базарного
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На*уя там Гройсман? Викнуть пару десятків тисяч баксів на вертоліт, охорону, обслугу, елітну жрачку та питво, але ж складів він не погасить. Тупо летить, щоб побачити екстремальне видовище за рахунок платників податків. А за витрачені на цю поїздочку гроші можна було б купити пожежну машину.
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Перепрошую, а на якого... милого він туди подався?
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Ну... Экономику поднимать на небывалые высоты! Гройсман вилетів на місце НП на Чернігівщині, де сталися вибухи на військових складах Міноборони - Цензор.НЕТ 5308
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Посмотрел карту складов, скажем, подпалить их сложно, если и поджечь пяток сараев- ничего не будет.
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Шоб дать хорошо разгореться? Как Вы считаете?
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Географія винищення складів цікавенька... Чернігівська обл, Харківська обл, Запорізька обл,... все переважно близенько до кордону з "люблячим" нас сусідом. Совпадєніє?
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Ні, просто при СРСР склади розташовувалися далеко в тилу. Ніхто в Ковелі чи Луцьку не буде будувати велетенський склад
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...навіщо воно там треба...??? там повинні бути слідчі військової прокуратури з прокурором,оцеплення якеєсь,та рюкзакові діти,як найменьш...
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Полторак, Грицак, Муженко - коли будуть горіти московитські склади, "Арзамаси", Уралвагононзаводи", нафто-газопроводи??
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Більше зайнятися нічим? Чим ти там допоможеш крім того, що будеш ходити і надуватищоки? Їдь відкривай нову дорогу Дніпро-Решетилівка
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Еше один олигофрен. Поехало воно глазками своими поросячими блымкать.
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а че они туда все сьехались. раньше надо было думать, чтобы не допустить до такого.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГройсман вылетел на место ЧП на Черниговщине, где произошли взрывы на военных складах Минобороны
 
 
 
 
 
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