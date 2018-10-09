 Взрывы на складах боеприпасов на Черниговщине: эвакуированы около 10 тыс. человек, воздушное пространство закрыто в радиусе 20 км, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В 3:40 9 октября в ГСЧС поступила информация о пожаре и взрывах на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области. Территория 6 арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га", - сказано в сообщении.
Спасателями организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. К эвакуации привлечен автотранспорт. Эвакуированы около 10 тыс. человек.
"С 4:22 закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено", - отметили в ГСЧС.
Также сообщается, что организована работа оперативного штаба. Подняты по тревоге подразделения ГСЧС, Нацполиции и Нацгвардии. В МВД созданы оперативные резервы из Нацполиции и Нацгвардии. Приведены в готовность медицинские самолет и вертолет и два самолета АН32-П.
К месту происшествия направлены 220 человек личного состава и 60 единиц техники ГСЧС, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из г. Киева и Киевской области количеством 150 человек и Нацгвардии - 100 человек с подготовленными бронегруппами для патрулирования места происшествия.
Не хранят. Как же. Вам рашка делает поставки регулярные, весь мир в курсе. Сволочи, чтоб вы все выздохли
Скотина ты, боев с кем? Вы путинские холуи и убийцы, иди учи мову и молись регулярно . Недолго вам осталомь, путен слил вас, а мы назад примем только после полной капитуляции
склады
військовий збір буде продовжено ще років на десять...ні,це безумовно перемога...зараз заспівають про диверсантів...
- ці вже повилазили,що кажуть...?
А так же сотрудники Лахти-2 , Ольгино и их филиалов в Украине . ...
В Харькове суд принял решение восстановить на должности начальника хранения вооружения на военном арсенале в Балаклее.
ЕХ його б в президенти України!
чи не знаєте як без газу і нафти мати у 2 рази більший від нас ВВП?
16 декабря, 2014 Глава Администрации Президента Украины Борис Ложкин заявил, что президент Украины Петр Порошенко регулярно общается со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
02.03.2017 Президент Украины Петр Порошенко и глава Кремля Владимир Путин регулярно проводят телефонные переговоры.
2018 В понедельник,12 февраля, состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным.
09.06.2018 Порошенко и Путин обсудили по телефону вопрос политзаключенных: договорились о посещении заключенных омбудсменами, - АП 21.06.18 Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.
Если бы взорвалось 7 ноября, можно было подумать, что Путин попросил.
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Этот хмельницкий ботан спецом не договаривает , чтобы создалось впечатление что Петя и путя обсуждают по телефону не спорные вопросы , а совместную поездку за город ,на шашлыки .
Для лохов сойдёт .! .
Петя очень старается, чтобы нас туда не взяли.
Ліс контрабанда газ бурштин зброя - крадеться все що може бути пограбоване!
І НІХТО НЕ МОЖЕ ЦЕ СПИНИТИ!
и не понимаешь всю силу потужних 144 реформ!
Ну, а склады... то таке. Мелочь. Петя этим сильно не озабочен.
Треба поставити керувати тих, які люблять .
на фига на арсеналы? на фига нам новое оружие, если мы свое не можем сберечь?
кто ответит? НЛО? (ибо... Пушкин... уже устал отвечать!!!)
Балашов: Медведчук іде в президенти, з дозволу ПОП-а.
Возгорание складов РАВ в Калиновке - это, конечно, показатель системности уничтожения наших стратегических запасов БК, и можно смело расценивать как предательство национальных интересов и работу на врага.
Что мы можем сказать точно.
В Украине системно взрываются склады с боеприпасами.
Кому это выгодно?
1. России. Уничтожение стратегических запасов противника раз. Дискредитация и демонстрация миру того, что доверять оружие Украине нельзя, два. Тут выгода налицо.
2. Торговцам оружия из высоких кабинетов, которые разворовали за 25 лет наши запасы оставшиеся от СССР и перепродали их по странам третьего мира, а теперь заинтересованы в сокрытии своих преступлений. Особенно на фоне участившихся обвинений Украины в такого рода торговли.
Теперь нужно, еще до проведения большого расследования, задержать всех ответственных за организацию охраны этих складов и обеспечения пожарной безопасности и начать следственные действия. И постепенно разматывать клубок, наказав по самой высшей мере всех причастных к катастрофе.
Если же будет доказан русский след, то на фоне убийств и
Подрыв полковника разведки Шаповала. Что важно знать о теракте в Киеве
взрывов офицеров и политических фигур в тылу, уничтожения других складов с БК и освобождение судами колоборантов и предателей - можно смело заявлять о системной работе по подрыву нашей национальной безопасности и подготовке к еще более глобальной агрессии (читай войне) РФ против Украины. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/blogi/themes/politics/komu-vygodny-vzryvy-na-skladah-boepripasov-998460.html
А вообще, мы постоянно видим, как на Черниговщине продолжают пилять и возить лес. Чтоб украинским партизанам, наверно, в случае чего негде было прятаться.
И это несмотря на то, что петя подписал очередной указ о запрете уничтожения лесов.
А если петя, т.н.гарант, сам нарушает конституцию, то и его указы и законы, принятые депутатами, тоже всеми нарушаются.
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди ...
...а то ядрену бомбу восстановимо!!!
А склады их не интересуют.
А то б -- знову затягнувся зольдат папироскою, "кинув недопалок"... Аж, ...уяк -- немає Вінницької області.
Нє, є бог на світі все-таки.
https://ibigdan.livejournal.com/22656061.html#comments
Что теперь? Еще один доп.призыв захерачат?