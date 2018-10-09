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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
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 Взрывы на складах боеприпасов на Черниговщине: эвакуированы около 10 тыс. человек, воздушное пространство закрыто в радиусе 20 км, - ГСЧС

Из-за взрывов на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области спасатели эвакуировали из близлежащих населенных пунктов около 10 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 3:40 9 октября в ГСЧС поступила информация о пожаре и взрывах на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области. Территория 6 арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га", - сказано в сообщении.

Спасателями организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. К эвакуации привлечен автотранспорт. Эвакуированы около 10 тыс. человек.

"С 4:22 закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено", - отметили в ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧП на Черниговщине: в районе Ични на арсенале произошел взрыв, людей эвакуируют, введены ограничительные мероприятия, - Генштаб. ВИДЕО+ФОТО

Также сообщается, что организована работа оперативного штаба. Подняты по тревоге подразделения ГСЧС, Нацполиции и Нацгвардии. В МВД созданы оперативные резервы из Нацполиции и Нацгвардии. Приведены в готовность медицинские самолет и вертолет и два самолета АН32-П.

К месту происшествия направлены 220 человек личного состава и 60 единиц техники ГСЧС, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из г. Киева и Киевской области количеством 150 человек и Нацгвардии - 100 человек с подготовленными бронегруппами для патрулирования места происшествия.

Источник: https://censor.net.ua/n3090305
 
   
 Топ комментарии
 
Ще один склад озброєння потужно просрано..
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и никто не понесет за это ответственность...
Целенаправленно разоружают страну......
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Полторак и Муженко любят танцевать гопак на граблях
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А ты откуда знаешь что там нету взрывов? Кстати в ДНР там много боеприпасов не хранят максимум на пол месяца боев.
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А ты откуда знаешь про запасы дыныры? В свободное время на их блокпостах подрабатываешь ?
Не хранят. Как же. Вам рашка делает поставки регулярные, весь мир в курсе. Сволочи, чтоб вы все выздохли
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' Пол месяца боев'
Скотина ты, боев с кем? Вы путинские холуи и убийцы, иди учи мову и молись регулярно . Недолго вам осталомь, путен слил вас, а мы назад примем только после полной капитуляции
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...яке мля покращення,майже перемога корупції та безвідповідальності...знов винних не буде...
військовий збір буде продовжено ще років на десять...ні,це безумовно перемога...зараз заспівають про диверсантів...
- ці вже повилазили,що кажуть...?
Вибухи на складах боєприпасів на Чернігівщині: евакуйовано майже 10 тис. осіб, повітряний простір закрито в радіусі 20 км, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2795
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А в коментарях на цензорі традиційно - москвинські х@єсоси і істеричні зрадой@би власного виробництва...
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ц переможище рехворм і покращень!
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Подняты по тревоге подразделения ГСЧС, Нацполиции и Нацгвардии. Источник: https://censor.net.ua/n3090305
А так же сотрудники Лахти-2 , Ольгино и их филиалов в Украине . ...
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Разворовали и подорвали. Простая схема!
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Есть сомнения? К очередной осенней проверке и рвонуло
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Чего зрадофилы всполошились? На этих складах ничего ценного не было! Все ценное давно на Мальдивах надежно спрятано. Враги не найдут!
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идет планомерное уничтожение складов барыжной властью ослабляют боеготовность ,ведь теперь надо покупать боеприпасы это не малый кусок денег а на этом они мастера воровства и больше их ничего не интересует воровать ихнее кредо боюсь что они и страну уже продали за определенную сумму
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Ого! Двойная смена минстецевских троллей на работу вышла???
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необходио строить новые склады для боеприпасов по современным стандартам и отсортировать и проверить все боеприпасы и перевезти их в новые склады и так необходимо сделать по всей стране.
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И, наверно, его направили хранить склады на Черниговщине. Вот и имеем результат.
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Призидент мира терпеть не может оружия?
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Это уже третий склад за время его президентсва? Бля...ь, везде враги. Как с Семочко подставили снова.
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20 марта 2014 г. - Кривой Рог (Днепропетровская обл.) тоже на ИХ совести. Т.е. уже четвёртый случай!
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В Беларуси такие же склады и боеприпасов ненамного меньше,однако за 25 лет ни одного взрыва.Диктатура,хуле..
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вашому бацьке треба руки і ноги цілувати!
ЕХ його б в президенти України!
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Ви там не перескакуйте. Цілуйте все.
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цілувати туди його ваша робота - ви професіонал в цьому
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Нездорова пристрасть до Луки - тільки у Ваших постах.
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а результат економіки не видидте?
чи не знаєте як без газу і нафти мати у 2 рази більший від нас ВВП?
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Пляя. це просто піз.дей. Ну то купуй квиток і вали. Совкові довб.би..
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Не диктатура, а порядок и ответственность!
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А сколько войн было на территории Беларуси за 25 лет не подскажешь? И почему именно 25 лет, если независимость Беларусь получила в 1991? Или независимость для тебя началась с избрания колхозенфюрера президентом?
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як тільки перша почнеться (не дай звісно Бог) то усі разом і злетять, з усім порядком...
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"Это наш агент! Наш родной с Лубянки человек. Он все правильно делает! Я рад, что во главе Украины дорогой, горячо любимый мною Петр Алексеевич Порошенко. Дай Бог ему здоровья. Только он доведет до конца поставленную перед ним задачу, подполковник Порошенко", - заявил Жириновский.

16 декабря, 2014 Глава Администрации Президента Украины Борис Ложкин заявил, что президент Украины Петр Порошенко регулярно общается со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
02.03.2017 Президент Украины Петр Порошенко и глава Кремля Владимир Путин регулярно проводят телефонные переговоры.
2018 В понедельник,12 февраля, состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным.
09.06.2018 Порошенко и Путин обсудили по телефону вопрос политзаключенных: договорились о посещении заключенных омбудсменами, - АП 21.06.18 Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.

Если бы взорвалось 7 ноября, можно было подумать, что Путин попросил.
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Меня удивляет что если бы это правда была то почему Украина ещё не в ТС а Пенис Душилин не премьер министр. Хотя нет премьером не Вона А Душилин не спикер или не Мертвейчук?
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.Глава Администрации Президента Украины Борис Ложкин рассказал, что переговоры с российской стороной проходят постоянно и что они непростые по содержанию.
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Этот хмельницкий ботан спецом не договаривает , чтобы создалось впечатление что Петя и путя обсуждают по телефону не спорные вопросы , а совместную поездку за город ,на шашлыки .
Для лохов сойдёт .! Вибухи на складах боєприпасів на Чернігівщині: евакуйовано майже 10 тис. осіб, повітряний простір закрито в радіусі 20 км, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5112 .
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Потому что петя усиленно только делает вид, что мы идем в ЕС и НАТО, для электората, а на самом деле мы туда не идем, потому что там такие не нужны - с зашкаливающей коррупцией, с нашими нечестными судами и т.д.
Петя очень старается, чтобы нас туда не взяли.
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При Порошенко мы стали гораздо дальше от ЕС и НАТО, чем были при Януковиче.
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Тільки тупий примітив, може таке писати,і місце тобі в курятнику. Але і там півень зрозуміє що ти придурок і вижене.
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такого тотального пограбування України навіть при зеку не було!
Ліс контрабанда газ бурштин зброя - крадеться все що може бути пограбоване!
І НІХТО НЕ МОЖЕ ЦЕ СПИНИТИ!
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цыц! ты - агент кремля!
и не понимаешь всю силу потужних 144 реформ!
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Та а хто ж цэ зробыть , якшо вси хто це може спыныты ,день и нич сыдять на Цензоре .!! Вибухи на складах боєприпасів на Чернігівщині: евакуйовано майже 10 тис. осіб, повітряний простір закрито в радіусі 20 км, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3669 .
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Весь-цей-кодляк-що- засів-в-геншабі перевішати-а Муженко-з- Полтораком- якщо -вони-офіцери мали б-самі -засрелитись То вже край наступає! А що Говнокомандуючий про це думає? Для нього головне -вибори
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Для командующего сейчас главное - не допустить Тимошенко или Гриценко к власти и остаться покерувати на следующие пятт лет.
Ну, а склады... то таке. Мелочь. Петя этим сильно не озабочен.
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"Україною керують люди, які її не люблять."
Треба поставити керувати тих, які люблять .
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ну что сказать...молодцы!
на фига на арсеналы? на фига нам новое оружие, если мы свое не можем сберечь?
кто ответит? НЛО? (ибо... Пушкин... уже устал отвечать!!!)
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а зачем эвакуировали людей,войны то нет,в донецкой,люди сидят годами под обстрелами сепаров и никто их не эвакуировал,авдеевка -столько бабла вбухали,а эвакуировать людей не нужно
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https://www.youtube.com/watch?v=HMmOJP5I2RM
Балашов: Медведчук іде в президенти, з дозволу ПОП-а.
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Диверсия ихтамнетов или собственное разгильдяйство?
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Бардак и коррупция в стране. Тотальный развал государства под руководством Рошена.
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Саме тому бухий прапор кинув не туди бичок... Ось су.ка... а був би інший президент, прапор би переродився і став сержантом армії НАТО!?
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планомерное выполнение задачь Хуйла высшим руководством Украины.
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Давай, Петруха, застолби в Конституции наше стремление в НАТО. Нас там ждут, чтобы мы и им боеприпасы утилизировали, а Полторака и Муженко менять не надо.
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Если никак не реагировать или просто имитировать наказание, мы рискуем наступать на те же грабли, и так до полной победы - не нашей.
Возгорание складов РАВ в Калиновке - это, конечно, показатель системности уничтожения наших стратегических запасов БК, и можно смело расценивать как предательство национальных интересов и работу на врага.
Что мы можем сказать точно.
В Украине системно взрываются склады с боеприпасами.
Кому это выгодно?
1. России. Уничтожение стратегических запасов противника раз. Дискредитация и демонстрация миру того, что доверять оружие Украине нельзя, два. Тут выгода налицо.
2. Торговцам оружия из высоких кабинетов, которые разворовали за 25 лет наши запасы оставшиеся от СССР и перепродали их по странам третьего мира, а теперь заинтересованы в сокрытии своих преступлений. Особенно на фоне участившихся обвинений Украины в такого рода торговли.
Теперь нужно, еще до проведения большого расследования, задержать всех ответственных за организацию охраны этих складов и обеспечения пожарной безопасности и начать следственные действия. И постепенно разматывать клубок, наказав по самой высшей мере всех причастных к катастрофе.
Если же будет доказан русский след, то на фоне убийств и
Подрыв полковника разведки Шаповала. Что важно знать о теракте в Киеве
взрывов офицеров и политических фигур в тылу, уничтожения других складов с БК и освобождение судами колоборантов и предателей - можно смело заявлять о системной работе по подрыву нашей национальной безопасности и подготовке к еще более глобальной агрессии (читай войне) РФ против Украины. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/blogi/themes/politics/komu-vygodny-vzryvy-na-skladah-boepripasov-998460.html
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У Путлера на днях был день рождения. Вот и сделали ему подарок, чуть-чуть с опозданием.
А вообще, мы постоянно видим, как на Черниговщине продолжают пилять и возить лес. Чтоб украинским партизанам, наверно, в случае чего негде было прятаться.
И это несмотря на то, что петя подписал очередной указ о запрете уничтожения лесов.
А если петя, т.н.гарант, сам нарушает конституцию, то и его указы и законы, принятые депутатами, тоже всеми нарушаются.
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В комментах - одни тролли с Лахти-2. Модератор потирает руки от счастья и блокирует патриотов Украины
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Склад боеприпасов сам на себя напал, чтобы попиариться.
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Не удивлен!!! Вибухи на складах боєприпасів на Чернігівщині: евакуйовано майже 10 тис. осіб, повітряний простір закрито в радіусі 20 км, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4436 Пока из силовых структур и органов госуправления не будет удалена 5-колонна Кацапии в лице всяких сёмочек и рускамирских рыгалов, взрывы арсеналов будут продолжаться.
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ДАЙТЕ ДЖАВЕЛІНІВ!!!

...а то ядрену бомбу восстановимо!!!
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Зато сбушники мужественно и своевременно предовратили покушение на гончаренко и на геращенко.
А склады их не интересуют.
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яка нах евакуація? навіть інформування не було!!! мєнти проїхали вже після потоку приватних автівок щось бубнячи у гучномовець... ще й досі вибухає...
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Як же добре, що в нашій країні немає нічого ядерного, чи, боронь боже, термоядерного.
А то б -- знову затягнувся зольдат папироскою, "кинув недопалок"... Аж, ...уяк -- немає Вінницької області.
Нє, є бог на світі все-таки.

https://ibigdan.livejournal.com/22656061.html#comments
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Они жежблять дополнительный призыв сделали для охраны складов.
Что теперь? Еще один доп.призыв захерачат?
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Відразу кацапа видно А чого не для охорони Пеціної дачі? Може ти не на тій сторінці методичку відкрив?
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промазал? или не протрезвел после вчерашенго?
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Я ось вчора йшов біля сміттєвих контейнерів... просто капец, сміття розкидано на сто метрів довколо. Як я кляв і Пецю, і Гройсмана... коли ці су.ки вже елементарній культурі навчаться?
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"Взрывы на складах боеприпасов на Черниговщине: эвакуированы около 10 тыс. человек, воздушное пространство закрыто в радиусе 20 км" - оперативно сработали потому, что целый год готовились, учения проводили. - Комитет ВР по нацбезопасности еще год назад предупреждал Генштаб и МО о серьезных проблемах с охраной боеприпасов на 6-ом арсенале.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрывы на складах боеприпасов на Черниговщине: эвакуированы около 10 тыс. человек, воздушное пространство закрыто в радиусе 20 км, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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