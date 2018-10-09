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 За прошедшие сутки враг 36 раз атаковал позиции ВСУ, ранены трое украинских воинов, уничтожены пять оккупантов, - штаб ОС

В течение прошедших, 8 октября, ситуация в районе проведения операции была напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 36 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 12 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из 120- и 82-мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Катериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Позиции Объединенных сил в районе Крымского, Луганского, Водяного и Лебединского оккупанты обстреливали из 120-мм минометов. Огневому воздействию из 82-мм минометов подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Новотошковского, Луганского и Майского. Защитники Широкино были обстреляны из зенитной установки ЗУ-23-2. По защитника Новотошковского, Троицкого, Водяного и Лебединского также велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, в течение суток 5 оккупантов уничтожены и 6 получили ранения.

С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Павлополь и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди наших защитников нет.

За прошедшие сутки враг 36 раз атаковал позиции ВСУ, ранены трое украинских воинов, уничтожены пять оккупантов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3090303
 
 
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Гарно хлопці на охоті "поразважились",одужуйте поранені скоріше, нехай Усі рани загоються!!! Слава Героям України!!!
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Защитникам Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Ну и чем теперь атаки отбивать?
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не хвилюйся.. для кожного кацапа знайдеться свій кілок.
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Ты это себе так представляешь добрая женщина?

За минулу добу ворог 36 разів атакував позиції ЗСУ, поранено трьох українських воїнів, знищено п'ятьох окупантів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2001
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головне, щоб ви це уявляли, це ж вас очікує За минулу добу ворог 36 разів атакував позиції ЗСУ, поранено трьох українських воїнів, знищено п'ятьох окупантів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2636
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спасибо, что живые!
(храни вас Боженька)
тримайтеся соколи ясні (спокійної доби, вам)
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Наш штаб лично ходил по окопам оккупантов и считал скока за ночь сепаров с ихтамнетами сплели погребальные лапти. Надо-же как то оправдать очередной провал безопасности складов. Вот наши доблестные генералы и ходили. Хотели больше написать но сепары с ихтамнетами обиделись и сказали что вам и пять очень много. Поскромнее надо как-то... За минулу добу ворог 36 разів атакував позиції ЗСУ, поранено трьох українських воїнів, знищено п'ятьох окупантів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1673
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«Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю... о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали...». - Толстой А.К. Из письма другу Б. М. Маркевичу 26 апреля 1869 года. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - М., 1964



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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки враг 36 раз атаковал позиции ВСУ, ранены трое украинских воинов, уничтожены пять оккупантов, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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