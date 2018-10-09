 ЧП на Черниговщине: в районе Ични на арсенале произошел взрыв, людей эвакуируют, введены ограничительные мероприятия, - Генштаб. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
"В 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала о том, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия", - сказано в сообщении.
Отмечается, что оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба выбыла на место происшествия.
Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Лозовая, Новобогдановка, Сватово и Балаклея - это цепь событий с целью уничтожения обороноспособности Украины, - Зубко
Люди из окрестных районов показывают в соцсетях фото зарева на горизонте.
Никто не видел, как устроена гильза снаряда? Она утолщается по всей поверхности к низу. Что бы произвести гильзу нужны огромные энергоресуры и материал. Просрать миллиарды капиталовложений в оборону, коии произвели наши предки, не просто преступление. Это плевок в спины ушедшим.
Командир части, на которой это произошло, должен быть не просто посажен, а с предельным сроком и компенсацией из своей з/п. То же самое со ВСЕМИ, кто нёс ответственность за безопасность.
До 14-го року у нас в військовиї частинах стояло ну по 50 БТРів, які всі не заводились. За 4 роки купили з 10-к акумуляторів (на 70% за рахунок волонтерів), щось, підмастили, щось пофарбували, поставили на один з БТРів нову пушку. Все... Тепер 10-к БТР-ів можуть завестись і навіть проїхати кілометрів 50-100. Це називається часткова реанімація старої совкової армії. Про виття порохоботів з піснею "реформи" навіть говорити не хочеться - вже навіть не смішно після чергового взриву.
І не лише армія. Так у всьому. Реанімація держави кучмовського покрою. Такох держави, яка могла в кращі часи забезпечити максимум 400 доларів зарплати. В кращі часи - це коли старі радянські засоби виробництва не були ще зношені. Яник пішов на "беспредєл" - граб шо бачиш, після нас хоч потоп. Сучка-Лоліта "беспредел" заборонила - все по понятім, от тобі 100 баксів, 70 можеш вкрасти а 30 вложи куди треба. Це така в короткому виданні суть "реформ". В нас за 2-3 роки боєприпасів не залишиться.
Вовочна поднял руку: "Стоит статуя с открытым х...м"
Учительница :"Вовочка без матюков"
Вовочка, подумав: "Стоит статую с закрытым х....м"
Учительница :"Вовочка без матюков"
Вовочка (ну че ж ей бл.. надо - закрытый уже ???). И, подумав: "Стоит статуя совсем без х...."
Ну Вовочці і на думку не спадає що можна взагалі без матьків обійтись в цій справі - це невід'ємна частина його буття. До чого це я ? Так от і Петька так само живе і мислить. Йому і всі ходаки з США, Європи і місцеві знизу: "Петєнька ! Без коррупции". А Петєнька в принципі не рузуміє що від нього хочуть - "Так все ж скрито і завуальовано вже, чого вони до мене доїб..сь ?".
Фото оттуда. Кукарекай.
И никого не расстреляют?
Подивіться ким себе оточив агент ФСБ,думаєте це випадково?
Депутат від БПП хоче звільнити від люстрації колишніх агентів КДБ та ГРУ - юрист
http://uainfo.org/blognews/1530096464-deputat-vid-bpp-hoche-zvilniti-vid-lyustratsiyi-kolishnih-agentiv.htmlяяяяя
........
Пиарщик руководителя Николаевской областной парторганизации "Блок Петра Порошенко" Юрия Бирюкова Александр Нойнец оказался сторонником "русского мира",
а ранее работал на Партию регионов, занимаясь прославлением режима, как он выразился, "господина" Януковича.
https://podrobnosti.mk.ua/2016/07/15/piarschik-glavy-nikolaevskoy-bpp-aleksandr-noynec-okazalsya-storonnikom-russkogo-mira.html
..........
Полковник СБУ, приказавший стрелять в участников Майдана в Хмельницком, купил Porsche за 1,5 млн грн. Видео
https://www.youtube.com/watch?v=DkdJmiegsrc
..........
Голосування за особливий статус Донбасу довело союз БПП та "Опоблоку"
https://www.rbc.ua/ukr/news/golosovanie-osobyy-status-donbassa-dokazalo-1538642161.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=20246
І так далі і тому подібне...
Шах и мат, ватники!
В Украине, множество складов и ВРАГ методично разведывает местность, с целью выявления слабых мест защиты. Кроме подрывной и шпионской деятельности, есть большая вероятность, что сРаша использует космос для аэрофотосъёмки территории не только на Даунбасе но и воинских частей, складов и жизненно важных коммуникаций городов.
Внеплановая смена правительства, Верховной Рады, президента, так-же является диверсией не лучше чем уничтожение арсенала в Ичне. Срусия, на примере выборов в США, показала насколько эффективно можно влиять на граждан, с целью коррекции их мнения.
И если за вмешательство в выборы в США, сРаша получила по зубам (судя по сРаши действиям, ей показалось мало) то в Украине не паханое поле, причём без последствий.
За бульбаша спасибо (искренне), акцент на "Раша" понятен, но куда деваться от своей истории, если даже русь была Киевская?
И последнее, кроме личных выпадов, по факту есть что сказать? (можно и по украински, было время вивчав мову в міське Первомайськ)
Наверное, 99% граждан понимают и думают так-же как Вы, но нужно искать первопричину того что сейчас "пожинают" украинцы.
1. Главный Спонсор Революции Достоинства был Порошенко, он-же был выбран руководить ГРАЖДАНАМИ страны волей большинства. Как он использует власть, дело другое.
2. Верховна Рада. ВСЕ, ВСЕ партии в Украине занимаются піаром для вхождения в Раду, "малые гешефты", в виде гречки избирателям перед выборами и серьёзные при формировании Законов. Но опять-же, их выбирают граждане страны.
3. Суды. Судьи, остались "в наследство" после 2014 года. Сейчас вроде как началась ротация, но качество покажет время. На данный момент, в действиях президента есть основание для возбуждения против него Дела, но НЕ зависимого судьи который это смог-бы сделать, нет.
4. Начальники ВСЕХ всевозможных служб, как в армии так и на гражданке, ТЕ-ЖЕ люди что и до 2014г.
5. Полиция. единственная организация которая внушает оптимизм, но расследование с сыном Авакова, это ложка дёгтя в эту структуру.
6. "Нашою державою керують представники нетитульної нації"
Украина, погрязла в коррупции. Внешнее управление, ЕДИНСТВЕННЫЙ способ для проведения реформ и гарантия от коррупции.
Что делать?
Наверное, главное обозначить ГЛАВНЫЕ проблемы встающие перед государством, для их эффективного решения.
Для этого существует, ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ и это ПРЕССА! Именно НЕзависимая пресса, является стартером за проведением и контролем за всеми событиями, которые происходят в государстве.
Более того, Гос ДуРа дала лупатому карт-бланш на ввод войск.
Резюме.
В Украине в следующем году будут выборы президента, где граждане смогут выбрать лучшего.
как вы себе представляете это технически: НГШ звонит начсклада и приказывает ему не ставить на ночь охрану? и тот подчиняется, зная, что завтра будет арестован?
это параноидальная логика, сродни путлеровской
другое дело, что от БПЛА пока нет надёжной защиты, не исключён также заброс на территорию склада боеприпаса из соседних лесочков
ещё в 70-х годах прошлого века меня учили с помощью таких штучек подрывать хранилища с топливом и нефтью
Это старо как мир.
Провести диверсию и обвинить в ней противника.
сьогодні о 3:30 год, по київському часу не вороги а ми атакували прилеглу населенні пункти до населеного пункта Ічня. Знищена інстраструктура району, спровокували паніку серед людей, проводиться євакуація за кошти бідної держави. Збитки підраховуються. Але ми за мир, бо знищили важливі для оборони країни снаряди, міни та вибухівки. Закупимо за ваш рахунок, бо виробляти пока, що не можемо.
В Генштабе Украины считают взрывы на складах в Калиновке диверсией, которую Вооруженные силы Украины не имели возможности предупредить.
Об этом заявил полковник ВСУ, заместитель руководителя сектора М в 2014-15 гг. Виктор Шидлюх в эфире Свободы слова на ICTV.
- На складах в Калиновке был комплекс ОСА, который может обнаружить только большой беспилотник. Он не обнаружил беспилотник. Возможно, это был беспилотник тактического радиуса действия. Возможно, по другим причинам. Фактически, наша промышленность не обеспечивает ВСУ такими средствами, которые могут и выявлять и уничтожать такие беспилотники, - сказал Щидлюх.
Кроме того, он отметил, что Украина получила предложения от других государств о помощи в хранении оружия на складах.
Читайте: Муженко про Калиновку: Крайними нас не сделаете
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20171003-3-dyvni-rechi-pislya-yakyh-pochaly-vybuhaty-sklady-boyeprypasiv-u-kalynivtsi/
https://www.unian.net › Общество
29 авг. 2008 г. - Контракты нашли карту Министерства обороны, на которой обозначены самые большие склады боеприпасов, их тоннаж, а также ...Общий тоннаж - 133 306 т Контракты нашли карту Министерства обороны, на которой обозначены самые большие склады боеприпасов, их тоннаж, а также другие опасные объекты на территории Украины. Среди них нефтеперерабатывающие заводы, предприятия химической и нефтехимической промышленности, атомные и гидроэлектростанции и др. Последние события доказывают, что населению стоит ознакомиться с данной картой, оценить реальную угрозу для себя и быть готовым к эвакуации в случае ЧП. Оказалось, что 37 больших складов взрывчатых веществ и боеприпасов, общий тоннаж которых составляет 133 306 т, представляют угрозу жителям Украины. Каждый из этих объектов опасен не только вероятностью взрыва и осколочного ранения людей, находящихся поблизости, но и выбросами в атмосферу химических веществ, способных негативно влиять на здоровье населения.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/141050-karta-skladov-boepripasov-v-ukraine-gde-podsteregaet-novaya-lozovaya.html
Возгорание складов РАВ в Калиновке - это, конечно, показатель системности уничтожения наших стратегических запасов БК, и можно смело расценивать как предательство национальных интересов и работу на врага.
Что мы можем сказать точно.
В Украине системно взрываются склады с боеприпасами.
Кому это выгодно?
1. России. Уничтожение стратегических запасов противника раз. Дискредитация и демонстрация миру того, что доверять оружие Украине нельзя, два. Тут выгода налицо.
2. Торговцам оружия из высоких кабинетов, которые разворовали за 25 лет наши запасы оставшиеся от СССР и перепродали их по странам третьего мира, а теперь заинтересованы в сокрытии своих преступлений. Особенно на фоне участившихся обвинений Украины в такого рода торговли.
Теперь нужно, еще до проведения большого расследования, задержать всех ответственных за организацию охраны этих складов и обеспечения пожарной безопасности и начать следственные действия. И постепенно разматывать клубок, наказав по самой высшей мере всех причастных к катастрофе.
Если же будет доказан русский след, то на фоне убийств и
Подрыв полковника разведки Шаповала. Что важно знать о теракте в Киеве
взрывов офицеров и политических фигур в тылу, уничтожения других складов с БК и освобождение судами колоборантов и предателей - можно смело заявлять о системной работе по подрыву нашей национальной безопасности и подготовке к еще более глобальной агрессии (читай войне) РФ против Украины. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/blogi/themes/politics/komu-vygodny-vzryvy-na-skladah-boepripasov-998460.html
- диверсия, беспилотник, джаджавело, окурок
Агенти Півстакан та Мужеложенко під керівництвом резидента Лоліти
Знищують вже П'ЯТИЙ арсенал в Україні.
Цікаво, Хуйло дасть їм звання Хероя паРаші?