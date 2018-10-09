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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Фоторепортаж
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Материалы по теме:
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 ЧП на Черниговщине: в районе Ични на арсенале произошел взрыв, людей эвакуируют, введены ограничительные мероприятия, - Генштаб. ВИДЕО+ФОТО

На технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"В 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала о том, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия", - сказано в сообщении.

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Видео: UA:Чернигов/Facebook

Отмечается, что оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба выбыла на место происшествия.

Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лозовая, Новобогдановка, Сватово и Балаклея - это цепь событий с целью уничтожения обороноспособности Украины, - Зубко

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Видео: YouTube/UA: ЧЕРНІГІВ

ЧП на Черниговщине: в районе Ични на арсенале произошел взрыв, людей эвакуируют, введены ограничительные мероприятия, - Генштаб 01

Люди из окрестных районов показывают в соцсетях фото зарева на горизонте.

ЧП на Черниговщине: в районе Ични на арсенале произошел взрыв, людей эвакуируют, введены ограничительные мероприятия, - Генштаб 02
ЧП на Черниговщине: в районе Ични на арсенале произошел взрыв, людей эвакуируют, введены ограничительные мероприятия, - Генштаб 03
Фото: соцсети

Источник: https://censor.net.ua/n3090302
 
   
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 Топ комментарии
 
Ну опять двадцать пять.Пэце пора Муженко орден давать "За успешное уничтожение украинских военных складов".
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Калиновка,Лозовая,Новобогдановка. Балаклея, Сватово, Нежин, как целенаправленное уничтожение обороноспособности страны торговым партнером **йла.или у кого есть сомнения?
после Иловайсков, Дебальцевых.......
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Можна без кінця триндіти про армію, мову, віру. Але якщо в душі ти совок і спираєшся на старі, туповаті, безініціативні, злодійкуваті, але віддані тобі совкові кадри, то й результат буде відповідний.
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що з цим робити? все просто, розмістити генштаб, ап, рнбо та профільний комітет комітет вр на територіях військових складів! впевнений на 100%, страх за свої дупи вирішить проблему!
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Минимум - отставка министра обороны. Минимум!
Никто не видел, как устроена гильза снаряда? Она утолщается по всей поверхности к низу. Что бы произвести гильзу нужны огромные энергоресуры и материал. Просрать миллиарды капиталовложений в оборону, коии произвели наши предки, не просто преступление. Это плевок в спины ушедшим.
Командир части, на которой это произошло, должен быть не просто посажен, а с предельным сроком и компенсацией из своей з/п. То же самое со ВСЕМИ, кто нёс ответственность за безопасность.
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снова народ влетел на бабло из за козлов в лампасах, орден Муженко и Полтораку т за раззвиздяйство !!!!
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Народ расеи влетел на бабки, да это факт.
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Муженко, нужно бы представить к званию, - ГЕРОЯ РОССИИ...
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Сами силовики и подрывают! Скрывают торговлю боеприпасами!
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Боже мій, знову... Всі ті перевірки, всі ті голосні слова... І на тобі
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а тем временем - "Суд восстановил в должности ответственного за небрежное хранение арсенала в Балаклее", пи@дец.
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То є святковий салют всім "реформам" порошенка-гройсмана
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Щось я не чув щоб в Ізраілі чи США кожні пів-року склади рвались. В нас же все по стандартам НАТО після "реформ" Лоліти Мальдівської, нє ?
До 14-го року у нас в військовиї частинах стояло ну по 50 БТРів, які всі не заводились. За 4 роки купили з 10-к акумуляторів (на 70% за рахунок волонтерів), щось, підмастили, щось пофарбували, поставили на один з БТРів нову пушку. Все... Тепер 10-к БТР-ів можуть завестись і навіть проїхати кілометрів 50-100. Це називається часткова реанімація старої совкової армії. Про виття порохоботів з піснею "реформи" навіть говорити не хочеться - вже навіть не смішно після чергового взриву.
І не лише армія. Так у всьому. Реанімація держави кучмовського покрою. Такох держави, яка могла в кращі часи забезпечити максимум 400 доларів зарплати. В кращі часи - це коли старі радянські засоби виробництва не були ще зношені. Яник пішов на "беспредєл" - граб шо бачиш, після нас хоч потоп. Сучка-Лоліта "беспредел" заборонила - все по понятім, от тобі 100 баксів, 70 можеш вкрасти а 30 вложи куди треба. Це така в короткому виданні суть "реформ". В нас за 2-3 роки боєприпасів не залишиться.
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Я згадую старий анекдот. В класі вчать рифму і вчителька просить описати статую Аполона, використовуючи рифмовані рядки.
Вовочна поднял руку: "Стоит статуя с открытым х...м"
Учительница :"Вовочка без матюков"
Вовочка, подумав: "Стоит статую с закрытым х....м"
Учительница :"Вовочка без матюков"
Вовочка (ну че ж ей бл.. надо - закрытый уже ???). И, подумав: "Стоит статуя совсем без х...."

Ну Вовочці і на думку не спадає що можна взагалі без матьків обійтись в цій справі - це невід'ємна частина його буття. До чого це я ? Так от і Петька так само живе і мислить. Йому і всі ходаки з США, Європи і місцеві знизу: "Петєнька ! Без коррупции". А Петєнька в принципі не рузуміє що від нього хочуть - "Так все ж скрито і завуальовано вже, чого вони до мене доїб..сь ?".
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щось я не чув щоб до вийни с кацапами в Украине рвались склады, вернее таки прецеденты были, но они были в пределах вероятности, так же как и в других странах.
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что за власть , научились только воровать, брехать, уничтожать страну и народ, тут и путин не нужен, прекрасно мародеры и без него справляются
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Вангую: сейчас пойдет срач до небес, фейсбучные подсчеты 100500 милиардынх убытков, 100500 тысяч жертв, потеря 150% арсенала, а на деле окажется что ебнул 1 пакет снарядов от града. в течении дня все станет ясно.
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Да всё нормально. Подумаешь: склады бомбанули. Впервые что-ли... Один взрывпакет... Нет. Пол-взрывпакета бабахнуло. НП на Чернігівщині: у районі Ічні на арсеналі стався вибух, людей евакуюють, введено обмежувальні заходи, - Генштаб - Цензор.НЕТ 1712
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поинтересуйся как устроен склад прежде чем соплями брызгать.
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Слину підтягни і педроботай далі . Бризки летять. НП на Чернігівщині: у районі Ічні на арсеналі стався вибух, людей евакуюють, введено обмежувальні заходи, - Генштаб - Цензор.НЕТ 1710
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Соя, вот как устроены склады в Ичне:
НП на Чернігівщині: у районі Ічні на арсеналі стався вибух, людей евакуюють, введено обмежувальні заходи, - Генштаб - Цензор.НЕТ 3210
Фото оттуда. Кукарекай.
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про подземные хранилища тебе генштаб доклад не приносил, рвется у нас то что на поверхности под открытым небом (как правило это мины в ящиках), тяжелые снаряды хранят под землей в несколько этажей.
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Ти краще провангуй скільки мільярдів економії від утилізації 88 тис. тон потрібних фронту боєприпасів ,таким чином ,одержить Україна . Педроботи ви вже "масгамі" двинулись доказуючи світу що чорне це біле , а корупція це не корупція . Три пожежі на найбільших складах боєприпасів за каденцію гавнокомандуючого і грицака !!! Гнати ! Гнати ! Гнати ! Передохли б ви педроботи ! Соя всього лиш кормовий білок . .
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Чергова соя яка доводить що вибухнула пачка патронів , а не склад з 88 тис тонами боєприпасів. Що це навть корисно .
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Пидарок, ты читаешь новые материалы по этому делу? Как тебе 1 пакет снарядов от града? НП на Чернігівщині: у районі Ічні на арсеналі стався вибух, людей евакуюють, введено обмежувальні заходи, - Генштаб - Цензор.НЕТ 6731
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Уничтожение боеприпасов в военное время !
И никого не расстреляют?
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Щей нагородять і підвищать!!!
Подивіться ким себе оточив агент ФСБ,думаєте це випадково?
Депутат від БПП хоче звільнити від люстрації колишніх агентів КДБ та ГРУ - юрист
http://uainfo.org/blognews/1530096464-deputat-vid-bpp-hoche-zvilniti-vid-lyustratsiyi-kolishnih-agentiv.htmlяяяяя
........
Пиарщик руководителя Николаевской областной парторганизации "Блок Петра Порошенко" Юрия Бирюкова Александр Нойнец оказался сторонником "русского мира",
а ранее работал на Партию регионов, занимаясь прославлением режима, как он выразился, "господина" Януковича.
https://podrobnosti.mk.ua/2016/07/15/piarschik-glavy-nikolaevskoy-bpp-aleksandr-noynec-okazalsya-storonnikom-russkogo-mira.html
..........
Полковник СБУ, приказавший стрелять в участников Майдана в Хмельницком, купил Porsche за 1,5 млн грн. Видео
https://www.youtube.com/watch?v=DkdJmiegsrc
..........
Голосування за особливий статус Донбасу довело союз БПП та "Опоблоку"
https://www.rbc.ua/ukr/news/golosovanie-osobyy-status-donbassa-dokazalo-1538642161.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=20246
І так далі і тому подібне...


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В украинской разведке служит в два раза больше Героев России, чем в российской.
Шах и мат, ватники!
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Скоро сама сильна армія в Європі залишиться без боєприпасів
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Все склады Рошен целы, поэтому никакой паники, это штатная ситуация, у нас остался еще один военный склад, перемога за нами!.
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А мы хенералами и депутатами стрелять будем. Их у нас как нигде в мире больше.
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Украина не выдержит ещё один Петин срок. Он так унизил украинцев, что и они даже скоро не выдержат, хотя мы очень терпеливы.
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,,Над складом в Калиновке были замечены космические аппараты,, - сказал Муженко . Вот и подумайте - долго ли этот ИЛИОТ будет ещё руководить ВС Украины ???? И кому это выгодно ? Только Пэте !
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СНБО, МО - должны самозастрелиться от позора
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Хоть что-то негативное в Украине случается, сразу как грибы после дождя появляются посты типа -:Порошенко, Гройсмана, Раду, зрада, в отставку.

В Украине, множество складов и ВРАГ методично разведывает местность, с целью выявления слабых мест защиты. Кроме подрывной и шпионской деятельности, есть большая вероятность, что сРаша использует космос для аэрофотосъёмки территории не только на Даунбасе но и воинских частей, складов и жизненно важных коммуникаций городов.

Внеплановая смена правительства, Верховной Рады, президента, так-же является диверсией не лучше чем уничтожение арсенала в Ичне. Срусия, на примере выборов в США, показала насколько эффективно можно влиять на граждан, с целью коррекции их мнения.
И если за вмешательство в выборы в США, сРаша получила по зубам (судя по сРаши действиям, ей показалось мало) то в Украине не паханое поле, причём без последствий.
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Сын на днях купил конфеты, смотрю, упаковка называется РОШЕН. Посмотрел штрих-код Беларусь. (преамбула)
За бульбаша спасибо (искренне), акцент на "Раша" понятен, но куда деваться от своей истории, если даже русь была Киевская?
И последнее, кроме личных выпадов, по факту есть что сказать? (можно и по украински, было время вивчав мову в міське Первомайськ)
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Прошло 4 года после Революции Достоинства...
Наверное, 99% граждан понимают и думают так-же как Вы, но нужно искать первопричину того что сейчас "пожинают" украинцы.
1. Главный Спонсор Революции Достоинства был Порошенко, он-же был выбран руководить ГРАЖДАНАМИ страны волей большинства. Как он использует власть, дело другое.
2. Верховна Рада. ВСЕ, ВСЕ партии в Украине занимаются піаром для вхождения в Раду, "малые гешефты", в виде гречки избирателям перед выборами и серьёзные при формировании Законов. Но опять-же, их выбирают граждане страны.
3. Суды. Судьи, остались "в наследство" после 2014 года. Сейчас вроде как началась ротация, но качество покажет время. На данный момент, в действиях президента есть основание для возбуждения против него Дела, но НЕ зависимого судьи который это смог-бы сделать, нет.
4. Начальники ВСЕХ всевозможных служб, как в армии так и на гражданке, ТЕ-ЖЕ люди что и до 2014г.
5. Полиция. единственная организация которая внушает оптимизм, но расследование с сыном Авакова, это ложка дёгтя в эту структуру.
6. "Нашою державою керують представники нетитульної нації"

Украина, погрязла в коррупции. Внешнее управление, ЕДИНСТВЕННЫЙ способ для проведения реформ и гарантия от коррупции.
Что делать?
Наверное, главное обозначить ГЛАВНЫЕ проблемы встающие перед государством, для их эффективного решения.
Для этого существует, ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ и это ПРЕССА! Именно НЕзависимая пресса, является стартером за проведением и контролем за всеми событиями, которые происходят в государстве.
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А ты гомнюк кацапский везде успел отметится,на чай хоть заработал...?
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Порошенко (не могу его называть Пэця, Порох и т.д. потому что я гражданин другой страны "х#йло не в счёт") и его партию сейчас поддерживает 5% населения Украины. Украинцы, не видят в президенте человека который выведет страну из кризиса. НО! Есть Конституция страны, с её законами и правилами. Когда рыбоглазый ботокс начал войну в Украине, и он сам и его шавки политологи делали ударение на том, что Воришка шапок является легитимным президентом и на этом основании, по его просьбе в Украину нужно ввести войска (как в Сирии)
Более того, Гос ДуРа дала лупатому карт-бланш на ввод войск.
Резюме.
В Украине в следующем году будут выборы президента, где граждане смогут выбрать лучшего.
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Со стороны Президента будет выражена очередная озабоченность
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никогда такого не было и вот опять.... НП на Чернігівщині: у районі Ічні на арсеналі стався вибух, людей евакуюють, введено обмежувальні заходи, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5182
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только кретины и кремлеботы могут писать, что подрывы складов - дело рук руководства ВСУ
как вы себе представляете это технически: НГШ звонит начсклада и приказывает ему не ставить на ночь охрану? и тот подчиняется, зная, что завтра будет арестован?
это параноидальная логика, сродни путлеровской
другое дело, что от БПЛА пока нет надёжной защиты, не исключён также заброс на территорию склада боеприпаса из соседних лесочков
ещё в 70-х годах прошлого века меня учили с помощью таких штучек подрывать хранилища с топливом и нефтью
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Тоді розкажи піплу нахрена країні утримувати горіхове СБУ , контррозвідку , СЗР !?!?!?
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Это не логика, это просто такая работа у кремлеботов.
Это старо как мир.
Провести диверсию и обвинить в ней противника.
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Це вже четвертий склад за 3 роки. У петі ще є час підірвати п'ятий склад. Петя ж у нас Петро П'ятий.
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Склады взрывает Хуйло а выноват Пэтя. Как обычно кацапская подмена понятий.
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Сводку стерли, мені не важког написати ще:
сьогодні о 3:30 год, по київському часу не вороги а ми атакували прилеглу населенні пункти до населеного пункта Ічня. Знищена інстраструктура району, спровокували паніку серед людей, проводиться євакуація за кошти бідної держави. Збитки підраховуються. Але ми за мир, бо знищили важливі для оборони країни снаряди, міни та вибухівки. Закупимо за ваш рахунок, бо виробляти пока, що не можемо.
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Несвідомі ви люди , потрібно розуміти що з метою економії проводиться нетипова утилізація потрібних фронту боєприпасів . Там всього 88тис. тон і жертв немає , а мільярди то пусте . Де відкриті процеси над крадіями за шість знищених вогнем складів ??? Гарантія що кожна пожежа траплялась перед інвентаризацією.
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3 странные вещи, после которых начали взрываться склады боеприпасов в Калиновке

В Генштабе Украины считают взрывы на складах в Калиновке диверсией, которую Вооруженные силы Украины не имели возможности предупредить.
Об этом заявил полковник ВСУ, заместитель руководителя сектора М в 2014-15 гг. Виктор Шидлюх в эфире Свободы слова на ICTV.
- На складах в Калиновке был комплекс ОСА, который может обнаружить только большой беспилотник. Он не обнаружил беспилотник. Возможно, это был беспилотник тактического радиуса действия. Возможно, по другим причинам. Фактически, наша промышленность не обеспечивает ВСУ такими средствами, которые могут и выявлять и уничтожать такие беспилотники, - сказал Щидлюх.
Кроме того, он отметил, что Украина получила предложения от других государств о помощи в хранении оружия на складах.
Читайте: Муженко про Калиновку: Крайними нас не сделаете
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20171003-3-dyvni-rechi-pislya-yakyh-pochaly-vybuhaty-sklady-boyeprypasiv-u-kalynivtsi/
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Карта складов боеприпасов в Украине: где подстерегает новая ...

https://www.unian.net › Общество




29 авг. 2008 г. - Контракты нашли карту Министерства обороны, на которой обозначены самые большие склады боеприпасов, их тоннаж, а также ...Общий тоннаж - 133 306 т Контракты нашли карту Министерства обороны, на которой обозначены самые большие склады боеприпасов, их тоннаж, а также другие опасные объекты на территории Украины. Среди них нефтеперерабатывающие заводы, предприятия химической и нефтехимической промышленности, атомные и гидроэлектростанции и др. Последние события доказывают, что населению стоит ознакомиться с данной картой, оценить реальную угрозу для себя и быть готовым к эвакуации в случае ЧП. Оказалось, что 37 больших складов взрывчатых веществ и боеприпасов, общий тоннаж которых составляет 133 306 т, представляют угрозу жителям Украины. Каждый из этих объектов опасен не только вероятностью взрыва и осколочного ранения людей, находящихся поблизости, но и выбросами в атмосферу химических веществ, способных негативно влиять на здоровье населения.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/141050-karta-skladov-boepripasov-v-ukraine-gde-podsteregaet-novaya-lozovaya.html
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У кого то еще остались сомнения что все делается целенаправленно?НП на Чернігівщині: у районі Ічні на арсеналі стався вибух, людей евакуюють, введено обмежувальні заходи, - Генштаб - Цензор.НЕТ 9520
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Если никак не реагировать или просто имитировать наказание, мы рискуем наступать на те же грабли, и так до полной победы - не нашей.
Возгорание складов РАВ в Калиновке - это, конечно, показатель системности уничтожения наших стратегических запасов БК, и можно смело расценивать как предательство национальных интересов и работу на врага.
Что мы можем сказать точно.
В Украине системно взрываются склады с боеприпасами.
Кому это выгодно?
1. России. Уничтожение стратегических запасов противника раз. Дискредитация и демонстрация миру того, что доверять оружие Украине нельзя, два. Тут выгода налицо.
2. Торговцам оружия из высоких кабинетов, которые разворовали за 25 лет наши запасы оставшиеся от СССР и перепродали их по странам третьего мира, а теперь заинтересованы в сокрытии своих преступлений. Особенно на фоне участившихся обвинений Украины в такого рода торговли.
Теперь нужно, еще до проведения большого расследования, задержать всех ответственных за организацию охраны этих складов и обеспечения пожарной безопасности и начать следственные действия. И постепенно разматывать клубок, наказав по самой высшей мере всех причастных к катастрофе.
Если же будет доказан русский след, то на фоне убийств и
Подрыв полковника разведки Шаповала. Что важно знать о теракте в Киеве
взрывов офицеров и политических фигур в тылу, уничтожения других складов с БК и освобождение судами колоборантов и предателей - можно смело заявлять о системной работе по подрыву нашей национальной безопасности и подготовке к еще более глобальной агрессии (читай войне) РФ против Украины. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/blogi/themes/politics/komu-vygodny-vzryvy-na-skladah-boepripasov-998460.html
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даже не сомневаюсь что будет врать Муженко:
- диверсия, беспилотник, джаджавело, окурок
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это уже который по счету склад,7-ой или 8-ой? со счету сбился...теперь понятно почему амеры так долго думали давать-не давать джавелины...но есть и хорошее в этой нескончаемой серии уничтожения боезапаса, хорошо что отдали ЯО...Теперь у Порошенко только один выход- на второй срок! Ведь еще думаю склады остались...
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Пиздец! Армией руководит кодло совковых генералов, през с окружением рубят бабло из бюджета,спецслужбы куплены, нахер вообще людям погибать на передовой ? Ради чего? Когда сука уже начнут вешать этих шоколадных тварей ?
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Это называется диверсия. Виновата кацапская сволота.
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У нас є купа сволоти яка займалась горіхами , віджимами і ще багато чим , тільки не тим що мало забезпечити безпеку Держави і її громадян , хоча заради цього її утримуємо . Диверсія ? Кому платять великі гроші щоб диверсій не було ? Гроші платимо ? Платимо ! А склади горять регулярно і це не горіхи, нові не виростуть . Сталін вважав що " кожна помилка має свою адресу та ПІБ " . Соя всього лиш кормовий білок.
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Давай ноги в руки и обеспечивай оборону державу. Диванный воен.
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Що , крім стеців ще хтось тримає ботоферму ? Відпрацьовуєш оборонець ?
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Як би декому з відповідальних да такого натхнення, як при охороні складів готової продукції "рошен" - жоден би склад з боєприпасами не рвонув, не згорів. Цікаво а якби все ж таки склади "рошена" горіли, його керівник служби безпеки продожував би далі працювати, чи був вигнаний втришиї (в кращому випадку), з відшкодуванням збитків?
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А коли прийде час Х ці муженки розведуть руками та промукають а в нас немає снарядів тому наступати не можемо ! Може в цьому справа?
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И очень вовремя восстановили ответственного по Балаклее!
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Это уже какой? 3 или 4, за время бешенных реформ?
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Сказали же, будет создана комиссия...чего разорались..
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Може хтось скаже, що ухвалення проміжного рішення, яке засвідчить готовність Константинополя надати УПЦ автокефалію, тут ні до чого? Відкидати немає сенсу також.
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Пускай Муженко и Верховный наш..,одевают каски, берут лопаты, ведра и пистуюдь тушить снаряды...
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Це перемога.
Агенти Півстакан та Мужеложенко під керівництвом резидента Лоліти
Знищують вже П'ЯТИЙ арсенал в Україні.
Цікаво, Хуйло дасть їм звання Хероя паРаші?
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Походу последний склад взорвали или нет? Теперь Вальцман с чистой совестью заявит что нужно сдаться и пойти на уступки кремлю так как нам нечем обороняться
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очередная операция Ы, после взрывов можно списать сколько угодно боеприпасов
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧП на Черниговщине: в районе Ични на арсенале произошел взрыв, людей эвакуируют, введены ограничительные мероприятия, - Генштаб. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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