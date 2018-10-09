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Все про:Газ (8924) нефть (1434) Россия (70686) США (14235) конкуренция (33)

 США может бросить вызов России, составив конкуренцию в энергетике, - советник Трампа Кудлоу

Соединенным Штатам нужно больше сосредоточивать внимание на энергетическом секторе, чтобы конкурировать с Россией.

Об этом главный экономический советник президента Трампа Ларри Кудлоу заявил в интервью The Hill, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы доминирующая энергетическая сила. Мы будем добывать 15 миллионов баррелей нефти в день через несколько лет. Мы перегоняем Саудовскую Аравию. Мы обходим Россию", - заявил Кудлоу.

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"У нас так много природного газа, что неизвестно, что с ним делать. Его поджигают. Его могут использовать", - продолжил он, комментируя нефтяное месторождение между западным Техасом и юго-восточным Нью-Мексико.

"Итак, что это значит? Значит, мы должны иметь инфраструктуру для трубопроводов, на восток, на запад. Доставить эти ресурсы на северо-восток, доставить эти ресурсы в Европу и бросить вызов гегемонии России на природный газ и сжиженный природный газ, - сказал он. - Это возможно сделать. Мы действительно должны сосредоточиться на энергетическом секторе. Большинство этих вещей можно сделать в частном порядке".

Замечания Кудлоу появились после сообщения Reuters на прошлой неделе о том, что Россия и Саудовская Аравия в сентябре договорились об увеличении объемов добычи нефти.

Информагентство сообщило, что страны не хотели, чтобы их шаг казался результатом призыва Трампа к Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и России добывать больше нефти.

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Эта инициатива свидетельствует о том, что Эр-Рияд и Москва все больше стремятся сотрудничать без остальных стран ОПЕК.

Источник: https://censor.net.ua/n3090301
 
 
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Для початку щось зробіть із Північним Потоком 2.
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Відміна Сєвпотока-2 не допоможе амерам конкурувати з росгазом в ЄС, адже й існуючі газопровідні маршрути недовикористовуються. Натомість рашики будуть більше вкладати в зріджувальні заводи й експортні термінали ЗПГ.
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"Мы будем добывать 15 миллионов баррелей нефти в день через несколько лет."

Не кажи гоп якщо не гоп. Хоча може й гоп... США может бросить вызов России, составив конкуренцию в энергетике, - советник Трампа Кудлоу - Цензор.НЕТ 5909

"мы должны иметь инфраструктуру для трубопроводов, на восток, на запад."

То чого повітря марно "трусити", збудуйте хоча б трубу до заходу Канади. А то Венесуелу майже довели "до цугундера", а заміни їхній важкій нафті так й не знайшли. США может бросить вызов России, составив конкуренцию в энергетике, - советник Трампа Кудлоу - Цензор.НЕТ 2121

"У нас так много природного газа, что неизвестно, что с ним делать. Его поджигают. Его могут использовать", - продолжил он, комментируя нефтяное месторождение между западным Техасом и юго-восточным Нью-Мексико."

Це вся та ж сама тема, що й раніше - нестача засобів доставки. Причому порівняно з часами того ж Обами ситуація навіть погіршується, якщо подивитись на швидкий ріст обсягів пробурених, але незавершених й не підключених свердловин на Перміані.
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Россия и Саудовская Аравия в сентябре договорились об увеличении объемов добычи нефти.Источник: https://censor.net.ua/n3090301

Видимо не хотят чтобы нефть слишком дорожала. Она опять под 100 поперла.
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На тушение пивного магазина в Самаре прибыли 33 пожарных - лента ру

И я не удивлюсь, если завтра у них загорится.... водокачка.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША может бросить вызов России, составив конкуренцию в энергетике, - советник Трампа Кудлоу
 
 
 
 
 
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