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 Имя Мишкина засветили на день раньше обещанного из-за "желтой английской газеты". Завтра будет "бездна увлекательных подробностей", - The Insider

Журналисты-расследователи обещают опубликовать детальное досье на полковника ГРУ Александра Мишкина 9 октября.

Как передает Цензор.НЕТ в информации Инсайдера отмечается: "В отличие от случая с Русланом Бошировым, в легенде Петрова многое заимствовано из реальной биографии Мишкина - имя, отчество, область, где он родился, и имена родителей.

9 октября в 15:00 The Insider и Bellingcat опубликуют свое расследование, в котором изложат подробную биографию Мишкина/Петрова - от жизни в отдаленном поселке в Архангельской области до участия в спецоперациях в Украине, Приднестровье и странах Западной Европы".

Журналист Инсайдера Роман Доброхотов в твиттере написал: "Пришлось засветить имя раньше времени из-за одной жёлтой английской газеты. Зато завтра будет бездна очень увлекательных подробностей".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

8 октября расследователи из Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.

Согласно информации расследователей  под фамилией "Петров" Мишкин часто выезжал за пределы России, в том числе в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3090295
 
   
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завтра держим кулаки за Томос. Но мишкина покупаем поп-корн))
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Розповідали мені про смердючий Архангельск та про тих "людей". А життя в пгт взагалі уявити неможливо.
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это правда. Бывал я в тех местах(Мурманск Оленегорск Апатиты). Жуть полная.
Если есть преисподняя на земле то она точно там находится. Холодно сыро, карликовая растительность, дикая забуханная русня.
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В поморских посёлках живут более цивилизованные люди.К данному питарасу это не относится
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Бачив я тих "цивілізованих", які весь час п'яні.
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Оце гаряча нічка на мацкві сьогодні буде. Имя Мишкина засветили на день раньше обещанного из-за "желтой английской газеты". Завтра будет "бездна увлекательных подробностей", - The Insider - Цензор.НЕТ 205
Прикидаю їхню паніку.

Лавруха з Манькою в ауті - шо людям казать ? уже ніхто не те, що не вірить - просто не слухає.
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Це ж неважко. Май на увазі, що кремльониші не розмовляють ніякою мовою крім російської. Тому їм можна впарити, все що завгодно.
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А шо казать - бухать до всмерть а татам шо Лавруха скажэ - ДБ БЛЯТ....
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Не .ну и Боинг не сбивали..Папуасия -специалист по уничтожению Боингов илиУкраинских и грузинских самолётов.Однако такие успехи не спешат проиписывать себе
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До свиданья, наш ласковый мишкИН, возвращайся в свой сказочный ТУНДРА!
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Вчера на пол шишкаря , сегодня на пол шишки , завтра на пол шишечки ... Со скрипом , но нахлобучивают всё глубже . Что-то смеха из мокшанских болот не слышно .
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Буде смішно, якщо вони таки виявляться ..... без санкції високого керівництва.
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Лавры Жирика покою не дают Имя Мишкина засветили на день раньше обещанного из-за "желтой английской газеты". Завтра будет "бездна увлекательных подробностей", - The Insider - Цензор.НЕТ 5873

Постпред Крыма грозит перекрыть Украине Днепр, если та не даст воды
8.10.2018 20:18
Постпред Крыма в Москве Георгий Мурадов угрожает прорыть новый канал в Смоленской области, где расположен исток Днепра - река Десна, и перебрасывать 3-4 кубокилометра воды из Десны в Оку и Волгу. По его словам, из-за этого Днепр обмелеет настолько, что судоходство там станет невозможным, и Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией по возобновлению подачи днепровской воды в Крым.
https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/postpred-kryma-grozit-perekryt-ukraine-dnepr-esli-ta-ne-dast-vody/
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классно. очень ждем этого действа. ока и кама превратятся в сплошные болота. Впрочем это их историческое состояние.
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Тим самим вони нанесуть шкоду Бєларусі, яка після цього одразу вийде з під впливу росії. До речі навіть такі слова тягнуть на кримінал і міжнародний суд.
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да-руцкие мастера "сказку делать былью" ... Имя Мишкина засветили на день раньше обещанного из-за "желтой английской газеты". Завтра будет "бездна увлекательных подробностей", - The Insider - Цензор.НЕТ 279 идиоты с вечной верой в "сятлае будущае"... Имя Мишкина засветили на день раньше обещанного из-за "желтой английской газеты". Завтра будет "бездна увлекательных подробностей", - The Insider - Цензор.НЕТ 6013
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ох сгоят этого вепса или мерянина, если еще не сгноили касабы.
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Скільки вже можна писати про цих педиків педофіла?
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просто русню помемногу разминают перед поркой.
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Будуть говорити поки їх не засудять, або вб'ють.
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да зажмурили касабы сами этих шпилелюбцов. Они уже в виде корма в мордовских болотах находятся.
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Стало быть строго доказали - ихтамбыло Имя Мишкина засветили на день раньше обещанного из-за "желтой английской газеты". Завтра будет "бездна увлекательных подробностей", - The Insider - Цензор.НЕТ 3943
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИмя Мишкина засветили на день раньше обещанного из-за "желтой английской газеты". Завтра будет "бездна увлекательных подробностей", - The Insider
 
 
 
 
 
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