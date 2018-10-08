 Львовский турист умер в районе горы Петрос на Закарпатье, - ГСЧС

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), передает Цензор.НЕТ.

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"Для проведения поисково-спасательных работ на место были направлены четверо спасателей и одна единицу техники Ясинянского горного поисково-спасательного отделения. Однако врач, который входил в состав группы туристов, констатировал смерть мужчины", - говорится в сообщении.

Тело погибшего спасатели доставили в Раховскую районную больницу. Причину смерти устанавливают. Наиболее вероятно, что мужчина умер в результате сердечного приступа.

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