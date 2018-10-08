EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  916  4
Все про:Закарпатье (1441) смерть (5370) туризм (1075) ГСЧС (1751)

 Львовский турист умер в районе горы Петрос на Закарпатье, - ГСЧС

Во время прохождения туристического маршрута в районе горы Петрос у туриста из Львова резко ухудшилось самочувствие.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Солдат ВСУ погиб от удара током на станции Козятин. Дело расследует военная прокуратура

"Для проведения поисково-спасательных работ на место были направлены четверо спасателей и одна единицу техники Ясинянского горного поисково-спасательного отделения. Однако врач, который входил в состав группы туристов, констатировал смерть мужчины", - говорится в сообщении.

Тело погибшего спасатели доставили в Раховскую районную больницу. Причину смерти устанавливают. Наиболее вероятно, что мужчина умер в результате сердечного приступа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге горел Дворец культуры, есть погибший, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3090293
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На влазь на Пєтрас і Йульас - убйот!
 показать весь комментарий
 
на петрас можна як ти вже влізти
а от в йуляс тільки засунутись
чекай тобі вже небагато зосталось до тих глибин
 показать весь комментарий
 
Магнитные бури сейчас,сильные, советуют сократить ыизнагрузки до минимума. Ну нельзя же так к собственному здоровью относиться. Земля ему пухом, конечно...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛьвовский турист умер в районе горы Петрос на Закарпатье, - ГСЧС
 
 
 
 
 
 вверх