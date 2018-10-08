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Все про:Скрипаль (435) Чепига (18) Мишкин (1)

 Полиция Британии отказалась комментировать информацию Belligcat о "Петрове" Мишкине

Полиция Великобритании отказалась комментировать публикации СМИ, якобы установивших "настоящее имя" Александра Петрова, обвиняемого британскими властями в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Британские правоохоранители не смогли подтвердить информацию из прессы, назвав при этом публикацию о "Петрове" Мишкине  догадками".

"Мы не намерены комментировать догадки относительно их личностей", — говорится в сообщении британской полиции.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

8 октября расследователи из  Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3090292
 
 
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и правильно, пусть лишнехромосомы с начало оправдывается перед компаниеи а потом официальные прижмёт - даёт шанс русне обложатся и потом покажет кто воняет.
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Был у майора Деева,
Товарищ майор Петров...
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Классика))
...жанра
Но у них теперь: и я - не я, и хата не моя..Ой, пардон, не хата - избушка на курьих ножках)
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Я вас умоляю))) И че теперь мне делать или в какую позу встать по этому поводу?
И вообще - развитие этой темы - флуд ( да, я знаю это ..почти слово, не смотря на возраст)
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Ех, Людмила. Може укроп хотів вам зробити камплімент, назвавши Людою, а ви бац і розкололись що вже вік не той.)))
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Разрешите представиться! Генерал Бандера - Укроп Сумской - 54 года
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Я взрослее...упс
Хотела написать старше, но ...увы погонами не украшена. Или не обезображена
Это личное отношение, но оно вас почему-то задевает?
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НЕТ. Но тут на Ц.Н. хто против власти - все агенты кремля. Я сводолюбивый чел. и могу выражать свое мнение
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Был у майора Деева
Товарищ коханець майор Петров...
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Британские спецслужбы и полиция с журналистами устроили просто-таки реалити-шоу Игры недоносков в виде сериала . Интрига , млиать , с каждой "серией" нарастает )))
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Пам'ятаю як один росіянин переконував, що у росіян не було мотивів вбивати Скрипаля🤔
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Це в них традиційно - каму ето вигадно? Рассіі нє вігадно.
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Офіційна Британія свій хід зробила і перекинула м"яч на територію рашки - визнайте свій злочин, ПОКАЙТЕСЯ, допустіть експертів до виробництв заборонених видів зброї, і тоді може не буде нових санкцій саме за цей теракт.
Рашка вирішила зіграти в дурника. Можливо, в останні хвилини, включить задню. Але поки путєн вижидаєт. В листопаді буде видно.
А Билингкетами та Інсайдерами їх підстьобують потроху.
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Неужели инспектор Лестрейд начал завидовать Bellingcat'у? А зря. Общее дело делается ведь.
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Сейчас начнется самое интересное... В РФ начнут все отрицать, придумывать новые версии, факты и т.д.
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а че, все знают: пиздеть не мешки ворочить Поліція Британії відмовилася коментувати інформацію Belligcat про "Петрова" Мішкіна - Цензор.НЕТ 4264
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция Британии отказалась комментировать информацию Belligcat о "Петрове" Мишкине
 
 
 
 
 
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