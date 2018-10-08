 Полиция Британии отказалась комментировать информацию Belligcat о "Петрове" Мишкине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Британские правоохоранители не смогли подтвердить информацию из прессы, назвав при этом публикацию о "Петрове" Мишкине догадками".
"Мы не намерены комментировать догадки относительно их личностей", — говорится в сообщении британской полиции.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".
Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.
Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".
8 октября расследователи из Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.
Товарищ майор Петров...
...жанра
Но у них теперь: и я - не я, и хата не моя..Ой, пардон, не хата - избушка на курьих ножках)
И по возрасту я вам не Люда
И вообще - развитие этой темы - флуд ( да, я знаю это ..почти слово, не смотря на возраст)
Хотела написать старше, но ...увы погонами не украшена. Или не обезображена
Это личное отношение, но оно вас почему-то задевает?
Товарищкоханець майор Петров...
Рашка вирішила зіграти в дурника. Можливо, в останні хвилини, включить задню. Але поки путєн вижидаєт. В листопаді буде видно.
А Билингкетами та Інсайдерами їх підстьобують потроху.
🤑