 Мораторий на продажу земли смогут снять после принятия закона об обороте, - замглавы Минагрополитики Ковалева

Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева во время презентации статистического ежегодника "Мониторинг земельных отношений в Украине, 2016-2017: открытые данные о земельных ресурсах", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается моратория на продажу земли, я отвечу скорее в официальной плоскости, ведь нет необходимости юридической принимать закон Украины о продлении моратория на год, два, три или четыре. Мораторий будет снят только в том случае, когда будет принят закон об обороте земель. Это, собственно говоря, определяет Земельный кодекс Украины", - заявила Ковалева.

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Напомним, запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения (так называемый мораторий) был введен еще в 2001 году. С 2002 года мораторий начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего парламент неоднократно его продлевал.

В декабре 2017 года мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был продлен до 1 января 2019 года.

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