 Замглавы СБУ Демчина подал иск о защите чести и достоинства против директора НАБУ Сытника

"Я обратился в Соломенский районный суд Киева с иском к директору НАБУ Артему Сытнику. Поводом стали голословные заявления господина Сытника на комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Он обвинил меня в причастности к информационной кампании, направленной против него", - сообщил Демчина агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, пишет Цензор.НЕТ.

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При этом первый замглавы СБУ подчеркнул, что на момент заседания комитета всеукраинская общественная организация "Чесне слово" подтвердила проведение ею публичных акций с критикой Сытника, о чем директор НАБУ не мог не знать.

Также он заявил о готовности уйти с должности в случае подтверждения судом обвинений в свой адрес и добавил, что директору НАБУ также не следует держаться за свою должность.

"Подчеркиваю, что как офицер в случае подтверждения судом обвинений в свой адрес, покину должность в СБУ. Готов ли Сытник, отвечая за свои абсурдные обвинения, к такому шагу? Очень сомневаюсь", - сказал Демчина.

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В своем исковом заявлении первый замглавы СБУ просит суд признать недостоверной информацию, озвученную Сытником на заседании комитета, признать ее унижающей честь, достоинство и деловую репутацию, а также опровергнуть.

Напомним, 7 сентября 2018 года детективы НАБУ направили на согласование прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры проект сообщения о подозрении первому заместителю Председателя СБУ Павлу Демчине по факту возможного незаконного обогащения. В ответ Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступления сотрудниками НАБУ, обвинив их в дискредитаций с участием приближенных СМИ.

По версии следствия, чиновник в 2015-2016 гг. приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.