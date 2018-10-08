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Все про:иск (457) Сытник (610) Демчина Павел (18)

 Замглавы СБУ Демчина подал иск о защите чести и достоинства против директора НАБУ Сытника

Первый замглавы СБУ Павел Демчина подал иск в суд на директора НАБУ Артема Сытника о защите чести и достоинства в связи с распространением неправдивой информации 3 октября на заседании парламентского комитета по противодействию коррупции.

"Я обратился в Соломенский районный суд Киева с иском к директору НАБУ Артему Сытнику. Поводом стали голословные заявления господина Сытника на комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Он обвинил меня в причастности к информационной кампании, направленной против него", - сообщил Демчина агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, пишет Цензор.НЕТ.

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При этом первый замглавы СБУ подчеркнул, что на момент заседания комитета всеукраинская общественная организация "Чесне слово" подтвердила проведение ею публичных акций с критикой Сытника, о чем директор НАБУ не мог не знать.

Также он заявил о готовности уйти с должности в случае подтверждения судом обвинений в свой адрес и добавил, что директору НАБУ также не следует держаться за свою должность.

"Подчеркиваю, что как офицер в случае подтверждения судом обвинений в свой адрес, покину должность в СБУ. Готов ли Сытник, отвечая за свои абсурдные обвинения, к такому шагу? Очень сомневаюсь", - сказал Демчина.

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В своем исковом заявлении первый замглавы СБУ просит суд признать недостоверной информацию, озвученную Сытником на заседании комитета, признать ее унижающей честь, достоинство и деловую репутацию, а также опровергнуть.

Напомним, 7 сентября 2018 года детективы НАБУ направили на согласование прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры проект сообщения о подозрении первому заместителю Председателя СБУ Павлу Демчине по факту возможного незаконного обогащения. В ответ Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступления сотрудниками НАБУ, обвинив их в дискредитаций с участием приближенных СМИ.

По версии следствия, чиновник в 2015-2016 гг. приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.

Источник: https://censor.net.ua/n3090287
 
 
 Топ комментарии
 
Списал миллионы долларов, усадьбы, дорогие авто на мать своих детей - и, думает, сразу стал честным! И сколько таких воров-подонков во власти?!
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Пора ну дуель.Ведь в параше так господа фсбу.Расскрыли все по полочкам,но "судьи" свои помогут.Все ,что нужно знать про фсбу.Первыми педателями в срыму и даунбассе были именно они.Ткеперь про "честь " вспомнили.Смех.
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В українській мові слова клєвєщут немає, кацапе. Сідай, знову двійка.
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Ганьба. Вместо того, чтобы эффективно и дружно работать против врагов Украины и внутренних и внешних эти два рептилоида тратят время на суды друг против друга.На фронт вас надо, на передовую в зиму, а то разжирели в тылу.
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Выиграет непременно!! Иного не дано Они -честные Грабители
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Пані Шеремєтьєвій не позаздриш. Потрапила у цугцванг.
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Навіщо ж суд. Обидва "офіцери" - могли б влаштувати дуель.
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Офіцером може бути тільки армієць - у решти погони з картону - смердючий спадок совка.
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"директору НАБУ также не следует держаться за свою должность"
- голубая мечта. Что Демчины, что Петра Лексеевича, Демчину поставившего ...
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Списал миллионы долларов, усадьбы, дорогие авто на мать своих детей - и, думает, сразу стал честным! И сколько таких воров-подонков во власти?!
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Он честный и очень достойный...
Это видно и по глазам...
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Пора ну дуель.Ведь в параше так господа фсбу.Расскрыли все по полочкам,но "судьи" свои помогут.Все ,что нужно знать про фсбу.Первыми педателями в срыму и даунбассе были именно они.Ткеперь про "честь " вспомнили.Смех.
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Кацапи, ви заторохкали із своїми дуелями. Як вам того дуже хочеться, можете між собою влаштувати.
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Демчину поставил Кононенко. НУ ШОБ СПОКОЙНЕЕ ми БЫЛО😀😀😀
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗамглавы СБУ Демчина подал иск о защите чести и достоинства против директора НАБУ Сытника
 
 
 
 
 
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