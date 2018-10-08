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 "Еще бы буденовки надели!". В ГРУ России устроили разнос провалившимся спецагентам, - "МБХ-медиа"

Виновником провала в Нидерландах оказался близкий друг Чепиги. Теперь ему снимут "не только погоны".

В Минобороны РФ 6 октября прошло совещание, на котором обсуждались последние инциденты с раскрытием агентов ГРУ за рубежом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "МБХ-медиа".

Журналист Сергей Канев со ссылкой на источники сообщает о "неутешительных" итогах совещания: его участники пришли к выводу, что агенты "не соблюдали элементарных основ" работы за рубежом.

Среди прочих нелестных оценок звучали "дремучая некомпетентность", "беспредельное разгильдяйство", "дебилы" и "еще бы буденовки надели". Судя по всему, скоро в ГРУ предстоит большая зачистка, и некоторых генералов попросят на выход, предполагает издание.

Особый разнос получили кибер-диверсанты, пытавшиеся взломать компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Так, при досмотре у одного из задержанных - Алексея Моренца, обнаружили квитанцию на поездку на такси в аэропорт Шереметьево от Несвижского переулка, где расположен комплекс зданий Минобороны РФ, в том числе в/ч № 26 165, в которой он официально служит. Моренец сохранил квитанцию для отчета в бухгалтерии воинской части.

По словам источника в военном ведомстве, агенты в Нидерландах изначально были обречены на провал: "Голландская контрразведка пасла их с самого начала. Скорее всего, они прослушивали телефон второго секретаря нашего посольства Кости Бахтина, который постоянно созванивался с "Хорошевкой" (в/ч 45 807) и обсуждал детали операции. Он, кстати, отвечал и за техническую сторону и передал этим придуркам нужную аппаратуру. В ближайшее время его отзовут в Москву и, возможно, снимут не только погоны".

Бахтин, которого в ГРУ считают виновным в провале выдворенных из Нидерландов агентов – близкий друг Чепиги, одного из двоих отравителей Скрипалей, ранее известного как "Боширов". По данным Центра "Досье", во время учебы в Военно-дипломатической академии в Москве Бахтин жил в том же общежитии, что и Анатолий Чепига. Чепиги и Бахтины дружили семьями и вместе отмечали праздники. Потом Бахтина отправили в посольство РФ в Нидерландах, и в качестве 2-го секретаря он усиленно искал агентурные подходы к международной следственной группе, расследующей обстоятельства гибели в 2014 году в небе над Донецкой областью малайзийского Боинга. В последнее время полковник Бахтин координировал подготовку спецопераций по кибератакам на штаб-квартиру ОЗХО в Гааге.

Напомним, 4 октября власти Нидерландов сообщили, что выслали в апреле четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге. По информации голландский властей, кибератаку пытались организовать сотрудники ГРУ. Кибератаку предотвратили 13 апреля, их депортировали в тот же день.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о гибели малазийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

Позже 4 октября США обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных. Россиянам предъявлены обвинения в кибервзломах, мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег.

Далее к обвиненям в хакерских атаках в адрес России присоединились Германия, Канада, Украина и Латвия.

Источник: https://censor.net.ua/n3090286
 
   
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Люті новини

1. С Богом! В Магасе, в Ингушетии стоят люди, которые не хотят отдавать свою землю соседям - такому же, кстати, субъекту "РФ", как и они. И полиция Ингушетии, послав подальше генерала Евкурова, поставленного на Ингушетию Кремлем, поддерживает людей и молится вместе с ними. И кто-то не пропускает в Ингушетии колонны ОМОНа из братских субъектов федерации. И генерала Евкурова народ прогоняет с площади и Рамзан Кадыров, которому и должны достаться ингушские земли, говорит, что он, в общем, и к войне готов.
А кадыровцы бросают эпические фразы: "Ингуши - это искусственный, придуманный народ. И вообще, мы с ними братья."
Ничего не напоминает?

2. Палковник Онотоле: "В НАТО нас не ждут!" В Украине стартовали совместные учения НАТО и Украины "Чистое небо 2018". Украина будет принимать участие в самых крупных учениях НАТО со времен "Холодной войны" в Норвегии. Не кажется одной усатой гниде, что Украина де-факто уже является членом НАТО?

3. В Хмельницком большой кипиш!!! Трусят всех частников на счёт оформленных работников. Швейных цехов в Хмельницком миллион, и всех трусят. И не только цеха. Базары, салоны красоты. Половина закроется, другая выйдет из тени. Работайте по-белому, и не ленитесь делать все необходимые документы, и будет вам счастье!

4. На пороховом заводе на Кацапии прогремел взрыв. Рано начали праздновать, ведь Священный Синод, на котором возможно будут рассматривать вручение Томоса УПЦ, начнется только завтра. Рано салютовать!

5. Порошенко не поздравил хуйло с днем рождения. Все поздравления - уже в сложенном для него некрологе.

6. 2014 год. Риторика из-за поребрика: "Украины не существует!", "Украина страна 404", "У х@хлов три танка и те ржавые!", " Возьмем Киев за две недели, а там и всю Украину".
2018 год.
Риторика существенно изменилась. Теперь взывают к "единству и братству".
Но все это время мы помнили, что кацапы украли у нас все, начиная с имени и религии, заканчивая территориями и кухней, поэтому мы готовились.
Готовились фундаментально, капитально и основательно.
Восстановлено и произведено тысячи единиц военной техники - танки, БТР, БМП, РСЗВ, ОТРК, БПЛА, броневики разного типа и модификаций, предназначенные для разного рода операций и ситуаций.
С начала этого года, в ВСУ передали 3500 единиц военной техники.
Также в ВСУ есть беспилотники Raven RQ-11B, Хаммеры, контрбатарейные радары AN/TPQ, джевелины, защищенная связь Harris, спец. оборудование для десанта "Airborne Systems", снайперские винтовки "Barrett".
Похоже, одна соседняя страна готовится стать "страной 404".

Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!

І.Лютий
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Люті новини

1. С Богом! В Магасе, в Ингушетии стоят люди, которые не хотят отдавать свою землю соседям - такому же, кстати, субъекту "РФ", как и они. И полиция Ингушетии, послав подальше генерала Евкурова, поставленного на Ингушетию Кремлем, поддерживает людей и молится вместе с ними. И кто-то не пропускает в Ингушетии колонны ОМОНа из братских субъектов федерации. И генерала Евкурова народ прогоняет с площади и Рамзан Кадыров, которому и должны достаться ингушские земли, говорит, что он, в общем, и к войне готов.
А кадыровцы бросают эпические фразы: "Ингуши - это искусственный, придуманный народ. И вообще, мы с ними братья."
Ничего не напоминает?

2. Палковник Онотоле: "В НАТО нас не ждут!" В Украине стартовали совместные учения НАТО и Украины "Чистое небо 2018". Украина будет принимать участие в самых крупных учениях НАТО со времен "Холодной войны" в Норвегии. Не кажется одной усатой гниде, что Украина де-факто уже является членом НАТО?

3. В Хмельницком большой кипиш!!! Трусят всех частников на счёт оформленных работников. Швейных цехов в Хмельницком миллион, и всех трусят. И не только цеха. Базары, салоны красоты. Половина закроется, другая выйдет из тени. Работайте по-белому, и не ленитесь делать все необходимые документы, и будет вам счастье!

4. На пороховом заводе на Кацапии прогремел взрыв. Рано начали праздновать, ведь Священный Синод, на котором возможно будут рассматривать вручение Томоса УПЦ, начнется только завтра. Рано салютовать!

5. Порошенко не поздравил хуйло с днем рождения. Все поздравления - уже в сложенном для него некрологе.

6. 2014 год. Риторика из-за поребрика: "Украины не существует!", "Украина страна 404", "У х@хлов три танка и те ржавые!", " Возьмем Киев за две недели, а там и всю Украину".
2018 год.
Риторика существенно изменилась. Теперь взывают к "единству и братству".
Но все это время мы помнили, что кацапы украли у нас все, начиная с имени и религии, заканчивая территориями и кухней, поэтому мы готовились.
Готовились фундаментально, капитально и основательно.
Восстановлено и произведено тысячи единиц военной техники - танки, БТР, БМП, РСЗВ, ОТРК, БПЛА, броневики разного типа и модификаций, предназначенные для разного рода операций и ситуаций.
С начала этого года, в ВСУ передали 3500 единиц военной техники.
Также в ВСУ есть беспилотники Raven RQ-11B, Хаммеры, контрбатарейные радары AN/TPQ, джевелины, защищенная связь Harris, спец. оборудование для десанта "Airborne Systems", снайперские винтовки "Barrett".
Похоже, одна соседняя страна готовится стать "страной 404".

Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!

І.Лютий
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комментарий отмечен как спам  
 
Последние 16 танков в Харькове помню .Остальное не помню.Петрушкина команда соврёт- недорого возьмёт.Только солдаты обижены и довольствием и Муженкиными лукавыми.Под остальным пописываюсь безоговорчно.
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Урсу: вот только сегодня, пью кофе в кафе, а сбарменшей разговаривает ее знакомая. "Сын работает, зарплата минималка, остальное в конверте". Ответ барменши 'и мой сын - так же." Но обе недовольны всем в Украине, знаю их хорошо.
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Ну хорошо хоть в е-дєкларациях пєчєрскіх свінєй полний порядок. Так переможемо!
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Панамскіє офшори работают по-бєлому? Інтєрєсуєт Ваше експєртноє мнєніє порохобота. Блогадорю заранєє.
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...агенты "не соблюдали элементарных основ" работы за рубежом.

Пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку.. (с)
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"Так, при досмотре у одного из задержанных - Алексея Моренца, обнаружили квитанцию на поездку на такси в аэропорт Шереметьево от Несвижского переулка, где расположен комплекс зданий Минобороны РФ, в том числе в/ч № 26 165, в которой он официально служит. Моренец сохранил квитанцию для отчета в бухгалтерии воинской части."

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Экономный. Пусть оплатят все расходы на командировку до копейки!
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Автор: Русские патриоты Новость:

Путин введи! Пердак горит! X0xлы в суп насрали! Жиды на макушку ссут! Нас русских никто не любит кроме Китая! Китай нас любит где захочет и когда захочет!
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по иств онотоль грицацуев - серливый мыролюбец щебечет о безальтернативном мыролюбии.
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В нынешнем кацапском гру состоят одни педики и дебилы
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В свое время, планируя события в Украине, все силовые структуры рашки зачистили от местных "хохлов". Тут - командующие ВМФ, Балтфлота РВСН и т.д.)

Вот и результат.

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галімий вкид! не було такого... і не буде! хохли слуать там вірно, тільки по...їзмом страждають "Еще бы буденовки надели!". В ГРУ России устроили разнос провалившимся спецагентам, - "МБХ-медиа" - Цензор.НЕТ 735
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в Минобороны РФ прошло секретное совещание по следам громких провалов российской военной разведки в США, Англии, Голландии и Черногории.

"Еще бы буденовки надели!". В ГРУ России устроили разнос провалившимся спецагентам, - "МБХ-медиа" - Цензор.НЕТ 4917
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"Еще бы буденовки надели!"

И красные революционные шаровары, ...лять.... "Еще бы буденовки надели!". В ГРУ России устроили разнос провалившимся спецагентам, - "МБХ-медиа" - Цензор.НЕТ 2506


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русня палится не на этом, не на их врожденной тупости а только потому что она своим шпионам ни рога ни копыта не спиливает. И их сразу же отлавливают. И не сажают, а взад на мордовию высылают.
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Вот случайно увидел хорошее фото - оставлю его здесь
"Еще бы буденовки надели!". В ГРУ России устроили разнос провалившимся спецагентам, - "МБХ-медиа" - Цензор.НЕТ 256
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Какая буденовка? Только бутилька и не бритый рамзан
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Та не, буденовка- то нормально.думали бы, фанаты с чемпионата футбольного с рашки возвращаются. Подумаешь, слегка задержались.
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Ужос,что творицца! Свингер- пары бахтины-чепиги привели гру к мораььно-политическому дразложению !
Теперь с них снимут не только погоны, но и скальпы! Если уже не сняли))).
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Еще бы буденовки надели!". В ГРУ России устроили разнос провалившимся спецагентам, - "МБХ-медиа"
 
 
 
 
 
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