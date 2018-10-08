 Улицу Механизаторов в Киеве переименуют в честь разведчика Максима Шаповала, погибшего в результате теракта, - ГУР Минобороны

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, в Соломенском районе столицы улицу Механизаторов переименуют в честь погибшего в результате террористического акта офицера-разведчика Максима Шаповала.

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"Полковник Шаповал перед началом российской вооруженной агрессии против Украины возглавил военную часть специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. С началом войны выполнял задачи по защите независимости и территориальной целостности Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, был участником наиболее тяжелых боев 2014-2015 годов, непосредственно участвовал в освобождении нескольких оккупированных украинских городов, боях за стратегически важную высоту - Саур-Могилу, а также в планировании и проведении разведывательных рейдов в глубокий тыл противника", - говорится в сообщении.

Погиб разведчик 27 июня 2017 года в результате взрыва авто.

"Указами Президента Украины полковнику Шаповалу Максиму Михайловичу посмертно присвоено воинское звание генерал-майора и звание Героя Украины. Он навечно зачислен в списки воинской части, которой он командовал, и внесены в Книгу Славы ГУР МО Украины, которая была основана с целью увековечения памяти лиц, внесших весомый вклад в развитие военной разведки Украины", - сообщают в ГУР.

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