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Все про:Киев (16584) Минобороны (5377) переименования (452) разведка (1986)

 Улицу Механизаторов в Киеве переименуют в честь разведчика Максима Шаповала, погибшего в результате теракта, - ГУР Минобороны

Решение о переименовании было принято на заседании комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, в Соломенском районе столицы улицу Механизаторов переименуют в честь погибшего в результате террористического акта офицера-разведчика Максима Шаповала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мемориальную доску Герою Украины Максиму Шаповалу установят в Киеве

"Полковник Шаповал перед началом российской вооруженной агрессии против Украины возглавил военную часть специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. С началом войны выполнял задачи по защите независимости и территориальной целостности Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, был участником наиболее тяжелых боев 2014-2015 годов, непосредственно участвовал в освобождении нескольких оккупированных украинских городов, боях за стратегически важную высоту - Саур-Могилу, а также в планировании и проведении разведывательных рейдов в глубокий тыл противника", - говорится в сообщении.

Погиб разведчик 27 июня 2017 года в результате взрыва авто.

"Указами Президента Украины полковнику Шаповалу Максиму Михайловичу посмертно присвоено воинское звание генерал-майора и звание Героя Украины. Он навечно зачислен в списки воинской части, которой он командовал, и внесены в Книгу Славы ГУР МО Украины, которая была основана с целью увековечения памяти лиц, внесших весомый вклад в развитие военной разведки Украины", - сообщают в ГУР.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090284
 
   
 Топ комментарии
 
Дуже жаль офіцера ...

Я пам*ятаю коменти у першому повідомленні про його загибель: як зубоскалили і в*їдливо запитували, звідки він гроші взяв на машину... Потім вже язики прикусили.

Страшенно шкода, що не вберегли.
Вічна Шана.
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Я пам'ятаю тих, хто зубоскалив.
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Але здогадайтеся хто із старих форумчан все бачить постійно у чорному світлі. Це їх методи такими були раніше і залишилися тепер.
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Дуже жаль офіцера ...

Я пам*ятаю коменти у першому повідомленні про його загибель: як зубоскалили і в*їдливо запитували, звідки він гроші взяв на машину... Потім вже язики прикусили.

Страшенно шкода, що не вберегли.
Вічна Шана.
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Але здогадайтеся хто із старих форумчан все бачить постійно у чорному світлі. Це їх методи такими були раніше і залишилися тепер.
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Подивився коментарі того дня за посиланням в цій статті.. Там наклепали 4 сторінки, але зубоскалячих не видно.
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Посилання вище в самій статті. Погиб разведчик 27 июня...
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Отож там є достатньо того, що підтверджує ваші слова.
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А чего не в скрепной роисе?

Михаил Добкин

6 жовтня о 15:00 ·

Встретил двух, гуляя по Вене.

Улицу Механизаторов в Киеве переименуют в честь разведчика Максима Шаповала, погибшего в результате теракта, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 2720
Улицу Механизаторов в Киеве переименуют в честь разведчика Максима Шаповала, погибшего в результате теракта, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 4576
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На ул. Панфиловцев в доме №5, находится консульский отдел посольства параши в Украине.
Можно эту улицу назвать именем Максима Шаповала.
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все уже есть на звание на Соломенке... а панфиловцев назвать имени Сашка Билого, Р.Шухевича или уже на крайняк Б.Немцова лишь бы москали понервничали.....
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Біографія Максима Шаповала переконує, що його ім'ям треба назвати вулицю Києва. Киянам треба знати справжніх героїв, що боролися з російськими окупантами. Також треба прибирати пам' ять про діячів комуністичної доби, наприклад назву вулиці Івана Кудрі...
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Он мог бы возглавить разведку, НО ВОЗГЛАВИЛ РОДСТВЕННИК ОКККУПАНТОВ . Странно правда
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ои, вот это не очень, не просто личное - мелиорация это очень важно.
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Шаповал героически воевал и его убили. А семечкин нигде не воевал , дома накупил, и его делают руководителем разведки. КТОТО еще сомневается, что это руки Кремля?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиУлицу Механизаторов в Киеве переименуют в честь разведчика Максима Шаповала, погибшего в результате теракта, - ГУР Минобороны
 
 
 
 
 
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