 Улицу Механизаторов в Киеве переименуют в честь разведчика Максима Шаповала, погибшего в результате теракта, - ГУР Минобороны

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, в Соломенском районе столицы улицу Механизаторов переименуют в честь погибшего в результате террористического акта офицера-разведчика Максима Шаповала.
"Полковник Шаповал перед началом российской вооруженной агрессии против Украины возглавил военную часть специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. С началом войны выполнял задачи по защите независимости и территориальной целостности Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, был участником наиболее тяжелых боев 2014-2015 годов, непосредственно участвовал в освобождении нескольких оккупированных украинских городов, боях за стратегически важную высоту - Саур-Могилу, а также в планировании и проведении разведывательных рейдов в глубокий тыл противника", - говорится в сообщении.
Погиб разведчик 27 июня 2017 года в результате взрыва авто.
"Указами Президента Украины полковнику Шаповалу Максиму Михайловичу посмертно присвоено воинское звание генерал-майора и звание Героя Украины. Он навечно зачислен в списки воинской части, которой он командовал, и внесены в Книгу Славы ГУР МО Украины, которая была основана с целью увековечения памяти лиц, внесших весомый вклад в развитие военной разведки Украины", - сообщают в ГУР.
Я пам*ятаю коменти у першому повідомленні про його загибель: як зубоскалили і в*їдливо запитували, звідки він гроші взяв на машину... Потім вже язики прикусили.
Страшенно шкода, що не вберегли.
Вічна Шана.
Тут ще не повідомлялося про загибель військового
https://censor.net.ua/video_news/445587/pri_vzryve_avtomobilya_v_kieve_pogib_voennoslujaschiyi_vsu_delo_kvalifitsirovano_kak_terakt_video/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
Михаил Добкин
6 жовтня о 15:00 ·
Встретил двух, гуляя по Вене.
Можно эту улицу назвать именем Максима Шаповала.