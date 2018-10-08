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 Подозреваемый в отравлении Скрипалей Мишкин "Петров" был на Майдане во время революции, - Belligcat

Под фамилией "Петров" Мишкин часто выезжал за пределы России, в том числе в Украину.

По данным Belligcat, второй подозреваемых в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, полковник ГРУ Александр Мишкин, был в Украине во время Майдана, в декабре 2013 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Расследователи в общих чертах раскрыли биографию ГРУ-шника.

Согласно их данным, Мишкин – военный врач в звании полковника или подполковника ГРУ. Он окончил одну из российских элитных военно-медицинских академий. Мишкина готовили к службе в качестве врача в рядах военно-морских сил.

В Bellingcat считают, что ГРУ завербовало молодого человека еще во время учебы. В 2010 году он переехал в Москву и получил там второй паспорт – уже на фамилию "Петров". Именно Александром Петровым, "бизнесменом средней руки", Мишкин представился во время интервью на пропагандистском российском канале "Russia Today".

В 2011 по 2018 Мишкин часто покидал Россию, пользуясь своей новой фамилией, утверждают расследователи. Он бывал в Приднестровье и несколько раз – в Украине. По данным Bellingcat, в последний раз спецагент посещал нашу страну во время событий на Майдане, в декабре 2013 года. Что именно он здесь делал – расследователи не сообщают.

Полный отчет о биографии Мишкина Belligcat обещает опубликовать завтра.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Источник: https://censor.net.ua/n3090283
 
   
 Топ комментарии
 
Тут половина ГРУ сиділа.
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Суровые педерасты на Расее))
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Та не кажіть, так.
Поменшало їх тут, та й набагато.
Поцікватесь скільки їх в Криму відсіялось, та й в ОРДЛО...
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А сколько не отсеялось...взять хотя бы нынешнего замглавы внешней разведки...
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Наговариваете вы на честнейшего патриота и безсеребреника. Грех это.
Раз петрсветляксеич его назначил, значит семочко вне подозрений.
А не огендкрымля ли ты, мил человек? Деньги курченко в карманах есть?
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Тю, а хтось писав, що "Боширов" - =інтелектуал=, а "Петров" - =качок=, тобто розподіляли їхні ролі при операції в Солсбері саме таким чином. А виходить навпаки: диверсант-терорюга Чепіга і =витончений= лікар Мішкин.
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Главное не в этом, а в том что они педики-рваные жопы
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Ответственный за отравление в группе был мишкин.Он у них самый досвидченый.Остальные-прикрытие.
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Ну так врач как раз и нужен для отравлений - есть специальные знания.
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Просто писали, що ця група складася з 6-ти грушників, решту імен мають подати.
Тому я, наприклад, не готова була сказати, що оцей =шкаф= - лікар. А так, звичайно, мав би бути. Бо народ питає: як розпилили отруту на ручку дверей, не вмерши. Чи антидот ? Чи ще якісь захисні пристосування ?
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Так этот Айболит, похоже, много где н
наследил. Теперь пусть сам ждёт какого-нибудь стрихнину. Живой он никому уже не нужен. Разве что в Африку воевать в наемники И то не надолго.
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Путлер: "Мы нашли их. Да, они ни гражданские"
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конечно был! ну как его не узнать!
https://www.youtube.com/watch?v=KBK_JlT7nU0
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АААА скрывался под маской кули в лоб! Подозреваемый в отравлении Скрипалей Мишкин "Петров" был на Майдане во время революции, - Belligcat - Цензор.НЕТ 5336
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Российский Менгеле, отравитель с дипломом врача! Ну, и где "фошизм", в Украине или Ху.. лостане? И если верить Слепакову, так он шще и Боширову-Чепиге попу порвал Подозреваемый в отравлении Скрипалей Мишкин "Петров" был на Майдане во время революции, - Belligcat - Цензор.НЕТ 2727 . ГРУшник с клятвой Гиппократа.. Слов нет...
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Так все правильно Юра - врач, возможно токсиколог, как раз травить чужих и спасать своих, если что.
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Самая главная клятва у грушника - это клятва на верность плейшфюреру. Остальное - лирика.
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Разоблачайте еще не спалившихся,а эти уже ни кому не интересны.
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Всё согласно скрепам и Михайлу: широко простирает руки химия в дела человеческие.
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Был мир. Идеальный, не идеальный. Был мир. И была свобода. Мир и свобода, которые как-то даже ненавистно вспоминают те, кто в 2014-м стал «наваросом» и «народом Донбасса».

Теперь… Теперь частичка обгоревшей Луганской области, это «срана», так же, как и частичка обгоревшей Донецкой области.
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Источник в Минобороны слил информацию с секретного совещания посвященному проблемам слива секретной информации .Підозрюваний в отруєнні Скрипалів Мішкін "Петров" був на Майдані під час революції, - Belligcat - Цензор.НЕТ 1677
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Блін, невже москалі реально такі дебіли ???

Повторю, що колись писала: на форумі купа людей, які знають різні речі на різні теми, але навіть не подумають про це писати: і щоб не нашкодити комусь, і не спричинити будь-який витік інформації, все відстежується і складається в одне ціле по краплинках.

А ці придурки працюють в структурі, де таємниця і секретність - не порожній звук. Це - обов*язкова частина роботи.
Фантастичні дятли.
Та викладайте уже в загальний доступ, познімайте грифи і коди, толку з них, коли персонал - ідіоти.
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И никакой он не "мишкин"! Он - толькин! Чепижкин. У них же "шпили-вили"!!!
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Еще немного расследований, и окажется что все настоятели РПЦ МП подпольные полковники КГБ и ФСБ (это не шутка)
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Так тут никакого секрета нет уже давно, что рясы упц мп - это агентура
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Ну, там вся линейка званий есть - от лейтенантов до генерал-майоров
В нашей УПЦ КП, кстати, тоже. Просто на другую спецслужбу работают

Объединяет их одно : и у одних, и у других начальник - точно не Бог . . . Бог для них - это работа под прикрытием, легенда или как это там называется на языке разведчиков.
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Все архиреи РПЦ при Савке утверждалисьКГБ.Все они -стукачи-сексоты.И Сабодан и Денисенко и Харьковский Никодим.В недрах архивов ФСБ хранятся их дела и погоняла.
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так от кто петю привел!?)))
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Надеюсь этот педик не травил людей на Майдане.
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возможно он руководил снайперами ГРУ РФ,которые расстреливали людей на Майдане
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пєтров-водкін "чєрьомуха в стакане"
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каким-то неудобным мир стал, неуютным, дигитальным, сегодня насладжаешься солсберецким шпилем, а на завтра об этом говорит уже весь мир...и еще какие-то намеки, подозрения...
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"Шерлок Чепіга і доктор Мішкін! Нові пригоди в Солсбері!" Новий бестселер в.в х@йла!
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вот и пазл сходится...по итогу получается,что Скрипаля(этого старого ватника) хотели наказать наши Майдановцы Підозрюваний в отруєнні Скрипалів Мішкін "Петров" був на Майдані під час революції, - Belligcat - Цензор.НЕТ 1368
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русачОк Дзімка гуляе ў троля, «жартаўнік» май ас...
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Свежезарегистрированное пополнение)
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да там просто сказано,что он был в Украине во времена майдана.. ну я хотябы попытался разобраться с мотивацией зачем нужно было травить Скрипаля..дедукция Ватсон)
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По этой статье...разобраться с мотивацией? Смешные нынче тролли пошли)
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Вата, все твои шутки плоские и с запахом боярышника
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В общем, в ГРУ больше нет никого, два Дж. Бонда мечутся по миру и выполняют всю работу, потому оба моложе 40 лет, а уже полковники.
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если у них там полковники такие дебилы, страшно представить уровень тех, кто пониже...
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***
на "Оскар" в этом году выдвинуты.....
интервью путина , петрова и боширова...
интрига...
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Bellidcat разве можно еще верить?Их видео о перевозке БУКа было одним из главных доказательств по Боингу в Гааге.А недавно они признали,что это просто анимированая фотография как приложения к статье...Брехня вскрылась короче.Реванш берут?
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это твои браття кацапы опущенные вместе с тобой...
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После такого разоблачения нет сомнения что ГРУ Казлостана это сотрудники "шарашкиной конторы" также как и кремлевские ушлепки во главе с с Хуйлом конченные у#баны... Підозрюваний в отруєнні Скрипалів Мішкін "Петров" був на Майдані під час революції, - Belligcat - Цензор.НЕТ 9461
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...то один проктолог,другий його пацієнт,все зійшлося...
Підозрюваний в отруєнні Скрипалів Мішкін "Петров" був на Майдані під час революції, - Belligcat - Цензор.НЕТ 1157
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Врач травит людей оружием массового поражения. Это все, что вам нужно знать о медицине в кацапстане.
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я думал что мы садисты и заставляем русню на своём языке говорить, но бриты это уже лига выше, медленно но каждую неделю русню, её же какашками перед всем миром по рыло размазывает, а малый хуило всё глотает и глотает.
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Це вам не стецько якій народні гроші виділенні на антипропоганду розтрінькав на дороге віскі з повіями і на порохоботів щоб вони вводили людей в оману на всіх сайтах і в фб захищаючі ляпи і проколи агентом ФСБ(лоліти)
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В що, головні вороги України Парашенко та дурчинов теж були на Майдані
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А самое интересно окажется то, что британцы найдут проститутку, которая кувыркалась с этими хероями. И окажется что она это - ОНО (трансвестит с длинным членом). И это он "жарил" этих педиков так что они орали на всю гостинницу.
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Что делал врач-отравитель в декабре 2013 на Майдане? Может готовились отравить людей на Майдане?
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Коли в армії служив, завклубом у нас теж був, лейтенант чепіґа. Теж викапаний педик)
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мой знакомый был гидом какого-то фсбешника на майдане. я еще тогда предупреждал в профсоюзах стач-ком о том, что на майдане груши ходят.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПодозреваемый в отравлении Скрипалей Мишкин "Петров" был на Майдане во время революции, - Belligcat
 
 
 
 
 
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