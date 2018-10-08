 Подозреваемый в отравлении Скрипалей Мишкин "Петров" был на Майдане во время революции, - Belligcat

По данным Belligcat, второй подозреваемых в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, полковник ГРУ Александр Мишкин, был в Украине во время Майдана, в декабре 2013 года, сообщает Цензор.НЕТ.
Расследователи в общих чертах раскрыли биографию ГРУ-шника.
Согласно их данным, Мишкин – военный врач в звании полковника или подполковника ГРУ. Он окончил одну из российских элитных военно-медицинских академий. Мишкина готовили к службе в качестве врача в рядах военно-морских сил.
В Bellingcat считают, что ГРУ завербовало молодого человека еще во время учебы. В 2010 году он переехал в Москву и получил там второй паспорт – уже на фамилию "Петров". Именно Александром Петровым, "бизнесменом средней руки", Мишкин представился во время интервью на пропагандистском российском канале "Russia Today".
В 2011 по 2018 Мишкин часто покидал Россию, пользуясь своей новой фамилией, утверждают расследователи. Он бывал в Приднестровье и несколько раз – в Украине. По данным Bellingcat, в последний раз спецагент посещал нашу страну во время событий на Майдане, в декабре 2013 года. Что именно он здесь делал – расследователи не сообщают.
Полный отчет о биографии Мишкина Belligcat обещает опубликовать завтра.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".
Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.
Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".
Поменшало їх тут, та й набагато.
Поцікватесь скільки їх в Криму відсіялось, та й в ОРДЛО...
Раз петрсветляксеич его назначил, значит семочко вне подозрений.
А не огендкрымля ли ты, мил человек? Деньги курченко в карманах есть?
Тому я, наприклад, не готова була сказати, що оцей =шкаф= - лікар. А так, звичайно, мав би бути. Бо народ питає: як розпилили отруту на ручку дверей, не вмерши. Чи антидот ? Чи ще якісь захисні пристосування ?
наследил. Теперь пусть сам ждёт какого-нибудь стрихнину. Живой он никому уже не нужен. Разве что в Африку воевать в наемники И то не надолго.
https://www.youtube.com/watch?v=KBK_JlT7nU0
Теперь… Теперь частичка обгоревшей Луганской области, это «срана», так же, как и частичка обгоревшей Донецкой области.
Блін, невже москалі реально такі дебіли ???
Повторю, що колись писала: на форумі купа людей, які знають різні речі на різні теми, але навіть не подумають про це писати: і щоб не нашкодити комусь, і не спричинити будь-який витік інформації, все відстежується і складається в одне ціле по краплинках.
А ці придурки працюють в структурі, де таємниця і секретність - не порожній звук. Це - обов*язкова частина роботи.
Фантастичні дятли.
Та викладайте уже в загальний доступ, познімайте грифи і коди, толку з них, коли персонал - ідіоти.
В нашей УПЦ КП, кстати, тоже. Просто на другую спецслужбу работают
Объединяет их одно : и у одних, и у других начальник - точно не Бог . . . Бог для них - это работа под прикрытием, легенда или как это там называется на языке разведчиков.
на "Оскар" в этом году выдвинуты.....
интервью путина , петрова и боширова...
интрига...
https://vidos.top/ru/v/180426