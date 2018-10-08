 Предоставление Томоса угрожает единству Украины, - Кирилл

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Эхо Москвы.
По словам Кирилла предоставление томоса "угрожает единству страны"
Предстоятель РПЦ сказал это после богослужения в Троице-Сергиевой лавре.
9 октябряСинод Константинопольского патриархата соберется на заседание. Ожидается, что темой обсуждения будет предоставление Украинской православной церкви независимости от Московского патриархата.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
Иуда😡😡😡
(а если по твоей логике,то Иисусу Христу тоже никто Томоса не давал)
Так что кремлевские выдают желаемое за действительное.
Про мордор свій журися, а то на клапті розлізеться. Амінь.
а сейчас у нас тишь да благодать,но только получим томос,наступит полный армагедец
идите на хер долбаные кацапы
Єдине чому загрожує Томос - існування Московії.
ЧМО бородатое...
Шо дєлать? Всьо пропало...