 Предоставление Томоса угрожает единству Украины, - Кирилл

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Эхо Москвы.

По словам Кирилла предоставление томоса "угрожает единству страны"

Предстоятель РПЦ сказал это после богослужения в Троице-Сергиевой лавре.

9 октябряСинод Константинопольского патриархата соберется на заседание. Ожидается, что темой обсуждения будет предоставление Украинской православной церкви независимости от Московского патриархата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы приехали работать над уже решенным вопросом, - экзарх Вселенского патриархата Даниил об автокефалии

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.