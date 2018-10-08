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 Предоставление Томоса угрожает единству Украины, - Кирилл

Глава РПЦ Кирилл заявил о негативных последствиях для Украины после предоставления ей томоса от Вселенского патриарха.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Эхо Москвы.

По словам Кирилла предоставление томоса "угрожает единству страны"

Предстоятель РПЦ сказал это после богослужения в Троице-Сергиевой лавре.

9 октябряСинод Константинопольского патриархата соберется на заседание. Ожидается, что темой обсуждения будет предоставление Украинской православной церкви независимости от Московского патриархата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы приехали работать над уже решенным вопросом, - экзарх Вселенского патриархата Даниил об автокефалии

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3090278
 
 
 Топ комментарии
 
Угрожаешь, старый чекист? Пакуй чемоданы, лавры будут наши. Предоставление Томоса угрожает единству Украины, - Кирилл - Цензор.НЕТ 7674
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Вашими устами.......до помолчать!....(с)
Иуда😡😡😡
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Вашими устами.......до помолчать!....(с)
Иуда😡😡😡
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Пусть этот рогатый сатана Кирилл идет в Ад.
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Угрожаешь, старый чекист? Пакуй чемоданы, лавры будут наши.
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Можно и без чемоданов, налегке, тассказать. Там все барахло куплено за деньги украинцев.
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И как только всевышний терпит таких тварей, как эти двое на картинке?
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эти твари под покровительством сатаны
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Ты до сих пор веришь в чудеса ,маленький Виктор Алегович? Вы уже написали письмо Санте Клаусу ,Новый Год скоро? Заказали мир всем ,а себе самокат на батарейках? Напишите,лучше Клаусу Майне ,он может выполнить ваше желание ...
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А я то думал, что это именно Мокшандия угрожает единству Украины!!! А оказывается Томос. Вот оно где собака-то порылась!
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а какое отношение имеет этот удмурт (гундяйка) к православию? он же служитель культа шайтана на мордовии. И вообще он как и прочая русня является нелегитимным организмом.
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Первый- размазал сопли,слюни по морде,а второй- Япончик в новой ипостаси...
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В Константинопольском патриархате рассказали, что русская православная церковь никогда от Вселенского патриархата не получала Томос об автокефалии… Стало быть, РПЦ простые сектанты…
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А не рассказали в Константинопольском патриархате, который имеет раз два прихожан и обчелся,что НИКТО и НИКОГДА не давал этому патриархату звание Вселенского и НИ ОДНОГО ни Томоса, ни какого другого документа на это, у Константинопольского патриархата НЕТ.
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А кто ему мог дать томос, если он ПЕРВЫЙ???
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fate fate 91f0b25c,дебилушка! православие зародилось в Констатинополе!

(а если по твоей логике,то Иисусу Христу тоже никто Томоса не давал)
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у б-га тоже нєт томоса. Хто ж йєму йєво даст
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это был просто громкий,отчаянный пук
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Предоставляя Томос об автокефалии Украине, Константинополь возвращает историческую справедливость… Крещение Руси началось с Киева, а не с Москвы… Ты не знаешь почему визжит кацап?...
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Украинская православная КАНОНИЧЕСКАЯ церковь по уставу от Москвы не зависит и полностью автономна и самодостаточна. Ее прихожане - большая половина населения Украины никакого задрипанного нищего попика из Турции ни о чем просить не собираются. Все это чистая афера Порошенко, который думает, что все люди такие же иуды ка и он и что они веру своих дедов, прадедов и пра прадедов ни в грош не ставят. Он думает, что главное сокровище в мире не душа, а деньги. И за это украинский народ его презирает.
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Томос Украине и Российская церковь теряет 40% православных, что находятся в Украине… РПЦ уже не будет церковью-империей, она будет просто одной из... Ты не знаешь почему визжит кацап?...
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Нет веры "отцов ,дедов".Есть твоя личная вера или ее нет.Наш народ давно попрал любую веру,и живет нечестиво,погрязши в грехах.Вера на словах.Прочитайте комменты под любой статьей об абортах(убийстве своих детей)-и вы увидите "веру отцов".Магазины завалены сигаретами,спиртным-покупают православные.Ночные клубы и прочие заведения-там все православные.Там нет ни одного протестанта,баптиста.Пора оставить"веру отцов" и обратиться к Богу.
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Если УПЦ свободна, автономна и самодостаточна, то почему Гундяй в истерике от надвигающегося Томоса? Обман это огромный грех. Наверняка устав о котором вы говорите есть фикцией и есть еще устав настоящий, "для внутреннего пользования". Похоже Гундяй настоящий мошенник.
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Предоставление Томоса угрожает оставить кирила без бабок и без власти над Украинской церковью. И дает право послать гундяя с хуйлом на кер. Предоставление Томоса угрожает единству Украины, - Кирилл - Цензор.НЕТ 4029
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Сейчас нашему единству ничто не угрожает?
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Смерть гундяю, сатанинскому отродью! Предоставление Томоса угрожает единству Украины, - Кирилл - Цензор.НЕТ 5185
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іди до бісів, шайтан кирило... путін твій-хуйло!!
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Подгорает у Кирюши, православные сами снесут гундяевское отродье....
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Как баптисты, евангелисты угрожают единству? Просто филиал РПЦ будет не каноничной православной епархией, так же как и другие. В Украине в отличие от РФ баптисты, евангелисты не запрещены и никто не запрещает ходить в их церкви.
Так что кремлевские выдают желаемое за действительное.
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Баптист Турчинов Крым сдал России без единого боя и никто за это предателя Украины не судит, а он по сей день набивает свои карманы на большой должности. Ему надо медаль дать - "За сдачу Крыма".
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кацапы заглотили ВамКрыш - не проглотить, не выплюнуть...)))\это как смертельная бацилла для паРаши...)))\
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поп Кирило похоже чего-то обкурился, не иначе
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Кірілл в україномовній версії слід називати то падло.
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Ти бач, про єдність України він переживає ...
Про мордор свій журися, а то на клапті розлізеться. Амінь.
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Уважаемые граждане! Убедительная просьба одевать темные очки перед тем как смотреть на северо-восток в ближайшее время.
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нет. чтобы обезопасить глаза от зарева самоподорвавшихся пердаков у мордвы.
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та шо вы говорите?!
а сейчас у нас тишь да благодать,но только получим томос,наступит полный армагедец
идите на хер долбаные кацапы
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Кирюха растерялся. Фюрер лютует ,грозит погоны снять и в монастырь.....А все прикормленные по углам...никто анафемы не желает. На турецкой земле голоса басовитей и бороды старее,как потягаться? А писец (прошу прощения,-ТОМОС!) ПРИБЛИЖАЕТСЯ.
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То есть рашистский пропагандон-гапон с сектой самосвятов ФСБ-РПЦ подписывается к вмешательству в внутренние дела Украины-Руси ? Рассматриваить слугу сатаны как гоударственного преступника, начинать уголовное судопроизводство по тяжелым статьям, для трибунала не помешает, если тварь, обвешанная побрякушками не сдохнет досрочно.
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шоб тебе пидару в гроб Надання Томосу загрожує єдності України, - Кирил - Цензор.НЕТ 8438 цыганские собаки насрали..
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Надання Томосу загрожує єдності України, - Кирил - Цензор.НЕТ 4904дякую,поржал! ( такого я еще не слышал! надо запомнить)
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Не там партія Йобіків з'явилася.
Єдине чому загрожує Томос - існування Московії. Надання Томосу загрожує єдності України, - Кирил - Цензор.НЕТ 6230
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Це як "ЄДИНСТВУ" загрожує? Тим що , в УПЦ не буде приставки мепе.?
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Понимает черт, что погоны с него сорвут, вот и истерит.
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Пусть этот мракобес лучше помолчит. Продолжай собирать дань из зомбированых людей, приходящих в бизнес центр под названием «РПЦ». А на территории Украины пора позабыть о своих лохотронах. И вообще, религии, как миру сказок и субъективных утверждений, не место в политике, по этому изгнание русской помойной церкви ничем не грозит Украине. Наоборот, мб это приведёт к тому, что совсем поехавшие граждане и временные жители Украины свалят в мир духовных скрепов за поребрик, для продолжения внесения своих пожертвований в лохотрон для слабоумных.
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Все бескопоится за Украину, как и многие кацапы, мышебрат настоящий
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Старік Козлодоєв вазмущьон, - бабло упливаєт із рук...
Шо дєлать? Всьо пропало...
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гундяйэв грозіт нам новимі ХНРамі
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Пілающім пєрдаком кацапогундяя - удовлєтворьон !!! Надання Томосу загрожує єдності України, - Кирил - Цензор.НЕТ 4759
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После получения томаса истинная Русская Православная Церковь будет только Киевская. Гундяй это понимает, вот и казится.
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Та ладно, падлошенко робить усе щоб ваш фсбшний москальський патріархат і далі вів свою підривну діяльність
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А что это Кирюша стал так переживать за целосность Украины?Ведь ежедневно молится чтоб она развалилась и просит у Бога здоровя хуйлу.
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как же его курежит, как чёрта от святой воды
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09.10?? так это же завтра! Господи, благослови!!
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Есть мнение что этот кирилл на самом деле криминальный авторитет япончик. Гуглите...
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Сектант-Отщепенец нарисовался Загундосило свою заунывную заезженную пластинку Надання Томосу загрожує єдності України, - Кирил - Цензор.НЕТ 367
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредоставление Томоса угрожает единству Украины, - Кирилл
 
 
 
 
 
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