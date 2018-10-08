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Все про:Скрипаль (435) Чепига (18)

 Полковник Мишкин - в Belligcat назвали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении Скрипалей. ДОКУМЕНТ

Мишкин – военный врач и полковник Главного разведуправления ГШ ВС РФ.

Журналисты-расследователи Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Цензор.НЕТ.

Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.

Расследователи пришли к такому выводу, проанализировав большое количество данных из открытых источников информации. По словам занимавшихся расследованием журналистов, определить настоящее имя Мишкина было гораздо сложнее, чем рассекретить его напарника Чепигу, представлявшегося Бошировым.

Bellingcat удалось раздобыть копию паспорта Мишкина. Согласно этому документу, будущий российский спецагент родился в поселке Лойга Архангельской области в 1979 году. А этот паспорт получил в 2001 году в Санкт-Петербурге.

Полковник Мишкин - в Belligcat назвали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении Скрипалей 01

Полный отчет о биографии Мишкина Belligcat обещает опубликовать завтра.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Источник: https://censor.net.ua/n3090276
 
   
 Топ комментарии
 
Как говорила моя бабушка (царствия ей Небесного): у лжи ноги короткие.........
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ВОт такие хреновые спецагенты у России.. такого провала мир еще не знал) А расследователям большой респект
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Как говорила моя бабушка (царствия ей Небесного): у лжи ноги короткие.........
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аналогии налицо:
"доктора" Мишкин\Петров - Йозеф Менгеле
"вожди" хуйло - адольф
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ВОт такие хреновые спецагенты у России.. такого провала мир еще не знал) А расследователям большой респект
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Так тупин их еще и на тв выгнал - это ж каким дураком быть надо, реально в паралельной реальности в мордоре живут ))))))))))
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Клоуна путлєра тепер ніяково і вітати будь-кому. Застрелиться падло, мабуть.
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Чепига и Мишкин пытались уйти от погони. Куратор, на которого случайно попало около 6 молекул вещества, начал отставать. "Он не жилец!" - крикнул Мишкин. "Нет! Жилец! Он тоже у нас, в офицерской общаге прописан!" - задыхаясь, на бегу ответил Чепига.

У Belligcat назвали справжнє прізвище другого підозрюваного в отруєнні Скрипалів. Він не Петров, а Мішкін. І він був в Україні під час Майдану - Цензор.НЕТ 8257
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доктор мишкин гарантирует качественный массаж простаты
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Дньом он бил хірургом Мішкіним, а ночью, - сладкім огєнтом Пєтровим.


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Это профессиональные убийцы.
Не вижу тут повода для иронии.
Если им прикажут они и мать родную отравят, застрелят.
Неизвестно сколько на их счету жертв. Много беженцев из России умерли странной смертью, в частности в Великобритании. Просто раньше эти темы не поднимали, видимо сознательно что бы не идти на прямую конфронтацию. Теперь просто Мир убедился, что кремлевский дед тупин и его окружение окончательно живут в другой реальности и начали действовать.
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+
где-то так.
только далеко не все прозрели, в т.ч. и в Украине.
а другим - просто выгодно, "ничего личного, только бизнес "(с)
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Спалились и обосрались ху**** цы по самые уши 😂😂😂
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Всё-таки пед )))
Старый анек . Петров говорит Боширову : дарагой купи мне дэзик , я пад мишькой патею . Вот , пусть он тэбэ и купыт .)))
Мы их нашли и знаем , точно гражданские ... педики . уверяю вас ...)))
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это получается что мишкин шпилил чепигу по старой рузькай традиции. или чепига шпилила мишкина? и за это хуйленок чепиге орденок выписал?русня объясните пожалуйста.
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он канешно не князь мышкин, но точно идиот )
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Баста карапузики , довыхухоливались!
Сами или вас утилизируют?? ☠️💥☠️

🤑
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та их и так уже давно в мордовских болотах притопили.
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Мишкин-мишкин, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка - то , что траванунул ты не меня!((( (в.в.хуйло).
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В минобороны РФ 6 октября провели совещание, во время которого обсудили громкие провалы российской военной разведки в США, Великобритании, Нидерландах и Черногории.
Об этом пишет журналист Сергей Канев со ссылкой на собственные источники.
"Среди прочих нелестных оценок звучали "дремучая некомпетентность", "беспредельное разгильдяйство", "дебилы" и "еще бы буденовки надели". Судя по всему, скоро в Главном управлении Генштаба РФ (ранее ГРУ) предстоит большая зачистка, и некоторых генералов попросят на выход", - отмечает Канев.
По его словам, со ссылкой на источник в штаб-квартире ГРУ подробно проанализировали действия всех групп, сосланных проводить диверсии и спецмероприятия за рубежом.
"Итог оказался неутешительным: сами разведчики и их непосредственные командиры не соблюдали элементарных основ нелегальной и агентурной работы за рубежом, общались между собой по телефонным номерам, зарегистрированным в московском регионе, а сами разговоры с указанием подробностей велись почти открытым текстом"
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Забули-вони були в вітніках і з "бєломором" в зубах...Ось основна причина провалу.
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Да жизнь уже не будет прежней у этих упырей !!!
Если им ее сохранят конечно
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А семечки ( Семочко) кто в украинскую разведку насыпал?
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Одни полковники...
У нас полковник дальше своего кабинета никуда не выходит и дальше своей дачи никуда не ездит, разве что проведать генерала, но это уже другая история... Полковник Мішкін - у Belligcat назвали справжнє прізвище другого підозрюваного в отруєнні Скрипалів - Цензор.НЕТ 1024
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Стройової підготовки не було та шикування з урочистими маршами на плацах - тому і виникли провальні недоліки у бойовій та спеціальній підготовці.
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https://uainfo.org/blognews/1538737362-eydman-chekisty-prozevali-moment-kogda-evropa-prosnulas.html

Многие удивляются непрофессионализму и откровенной безалаберности российских шпионов. Кажется, что все это из какой-то кинокомедии про шпионов-дебилов, что такого не может быть в реальности.

Однако ситуация объясняется просто.
Дело вот в чем. Европейцы многие годы считали, что Холодная война закончена, КГБ уничтожено, а Путин - цивилизованный политик, с которым можно иметь дело. Все невписывающееся в эту картину мира они не хотели замечать, в том числе деятельность российских шпионов и диверсантов. Благодаря этому, в Европе были созданы практически тепличные, санаторные условия для чекистов.

Агенты Путина чувствовали себя здесь, как на заднем дворе родного здания на Лубянке. В результате, чекисты расслабились, потеряли бдительность и стали воспринимать свои европейские операции почти как туристические турне, в которых надо совершить какую-то стандартное непыльную работу: травануть кого-то, взломать сервер или т.п.
Однако в последнее время ситуация начала меняться. Чекисты просто прозевали момент, когда Европа проснулась и начала сопротивляться. Они стали глупо и нелепо попадаться на самых элементарных, иногда анекдотических ошибках.


К сожалению, это в меньшей степени относится к Германии. Здесь путинским агентам до сих пор практически ничего не угрожает. Не удивительно, ведь бывший канцлер и многолетний наемник Кремля Герхард Шредер предусмотрительно упразднил в Германии контрразведку. Когда в Берлине лечился отравленный Верзилов за его родственниками и друзьями практически открыто велась чекистская слежка. Я уже не говорю о том, что матерый шпион Якунин совершенно легально получил в Германии право жить и работать (шпионить).
Великобритании, чтобы проснуться, нужно было дело Литвиненко, а потом Скрипалей. Неужели Германия будет дожидаться пока что-то подобное случится на ее территории?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПолковник Мишкин - в Belligcat назвали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении Скрипалей. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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