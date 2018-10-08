 Полковник Мишкин - в Belligcat назвали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении Скрипалей. ДОКУМЕНТ

Журналисты-расследователи Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Цензор.НЕТ.
Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.
Расследователи пришли к такому выводу, проанализировав большое количество данных из открытых источников информации. По словам занимавшихся расследованием журналистов, определить настоящее имя Мишкина было гораздо сложнее, чем рассекретить его напарника Чепигу, представлявшегося Бошировым.
Bellingcat удалось раздобыть копию паспорта Мишкина. Согласно этому документу, будущий российский спецагент родился в поселке Лойга Архангельской области в 1979 году. А этот паспорт получил в 2001 году в Санкт-Петербурге.
Полный отчет о биографии Мишкина Belligcat обещает опубликовать завтра.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".
Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.
Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".
"доктора" Мишкин\Петров - Йозеф Менгеле
"вожди" хуйло - адольф
Не вижу тут повода для иронии.
Если им прикажут они и мать родную отравят, застрелят.
Неизвестно сколько на их счету жертв. Много беженцев из России умерли странной смертью, в частности в Великобритании. Просто раньше эти темы не поднимали, видимо сознательно что бы не идти на прямую конфронтацию. Теперь просто Мир убедился, что кремлевский дед тупин и его окружение окончательно живут в другой реальности и начали действовать.
где-то так.
только далеко не все прозрели, в т.ч. и в Украине.
а другим - просто выгодно, "ничего личного, только бизнес "(с)
Старый анек . Петров говорит Боширову : дарагой купи мне дэзик , я пад мишькой патею . Вот , пусть он тэбэ и купыт .)))
Мы их нашли и знаем , точно гражданские ... педики . уверяю вас ...)))
Сами или вас утилизируют?? ☠️💥☠️
🤑
- черт побери....чьёрт побьери! (с)
Об этом пишет журналист Сергей Канев со ссылкой на собственные источники.
"Среди прочих нелестных оценок звучали "дремучая некомпетентность", "беспредельное разгильдяйство", "дебилы" и "еще бы буденовки надели". Судя по всему, скоро в Главном управлении Генштаба РФ (ранее ГРУ) предстоит большая зачистка, и некоторых генералов попросят на выход", - отмечает Канев.
По его словам, со ссылкой на источник в штаб-квартире ГРУ подробно проанализировали действия всех групп, сосланных проводить диверсии и спецмероприятия за рубежом.
"Итог оказался неутешительным: сами разведчики и их непосредственные командиры не соблюдали элементарных основ нелегальной и агентурной работы за рубежом, общались между собой по телефонным номерам, зарегистрированным в московском регионе, а сами разговоры с указанием подробностей велись почти открытым текстом"
Если им ее сохранят конечно
У нас полковник дальше своего кабинета никуда не выходит и дальше своей дачи никуда не ездит, разве что проведать генерала, но это уже другая история...
Многие удивляются непрофессионализму и откровенной безалаберности российских шпионов. Кажется, что все это из какой-то кинокомедии про шпионов-дебилов, что такого не может быть в реальности.
Однако ситуация объясняется просто.
Дело вот в чем. Европейцы многие годы считали, что Холодная война закончена, КГБ уничтожено, а Путин - цивилизованный политик, с которым можно иметь дело. Все невписывающееся в эту картину мира они не хотели замечать, в том числе деятельность российских шпионов и диверсантов. Благодаря этому, в Европе были созданы практически тепличные, санаторные условия для чекистов.
Агенты Путина чувствовали себя здесь, как на заднем дворе родного здания на Лубянке. В результате, чекисты расслабились, потеряли бдительность и стали воспринимать свои европейские операции почти как туристические турне, в которых надо совершить какую-то стандартное непыльную работу: травануть кого-то, взломать сервер или т.п.
Однако в последнее время ситуация начала меняться. Чекисты просто прозевали момент, когда Европа проснулась и начала сопротивляться. Они стали глупо и нелепо попадаться на самых элементарных, иногда анекдотических ошибках.
К сожалению, это в меньшей степени относится к Германии. Здесь путинским агентам до сих пор практически ничего не угрожает. Не удивительно, ведь бывший канцлер и многолетний наемник Кремля Герхард Шредер предусмотрительно упразднил в Германии контрразведку. Когда в Берлине лечился отравленный Верзилов за его родственниками и друзьями практически открыто велась чекистская слежка. Я уже не говорю о том, что матерый шпион Якунин совершенно легально получил в Германии право жить и работать (шпионить).
Великобритании, чтобы проснуться, нужно было дело Литвиненко, а потом Скрипалей. Неужели Германия будет дожидаться пока что-то подобное случится на ее территории?