 Полковник Мишкин - в Belligcat назвали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении Скрипалей. ДОКУМЕНТ

Журналисты-расследователи Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Цензор.НЕТ.

Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.

Расследователи пришли к такому выводу, проанализировав большое количество данных из открытых источников информации. По словам занимавшихся расследованием журналистов, определить настоящее имя Мишкина было гораздо сложнее, чем рассекретить его напарника Чепигу, представлявшегося Бошировым.

Bellingcat удалось раздобыть копию паспорта Мишкина. Согласно этому документу, будущий российский спецагент родился в поселке Лойга Архангельской области в 1979 году. А этот паспорт получил в 2001 году в Санкт-Петербурге.

Полный отчет о биографии Мишкина Belligcat обещает опубликовать завтра.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".