 Туск: Россияне не остановятся ни перед чем, чтобы ослабить европейское единство

Об этом 6 октября в польском Кракове заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Немецкую волну".
"Наша проблема – это Россия, которая подрывает в Европе все, что может. Я могу привести многочисленные примеры, чтобы доказать, что россияне не остановятся ни перед чем, чтобы ослабить европейское единство", – сказал он.
Туск отметил, что "четкие следы вмешательства" России были в Каталонии, которая выступает за независимость от Испании, в ходе референдума по Brexit.
Председатель Евросоюза также вспомнил о роли РФ в отравлении в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также в кибератаке на серверы Организации по запрещению химического оружия.
Он подчеркнул, что "беспокоится" о результатах парламентских выборов в Латвии как о "поворотном моменте для региона – моменте, который планировался в Кремле, а не в Европе".
Убитая Виктория Маринова в последней программе, которую вела на телеканале ТВН, освещала расследование хищений в стране у европейских фондов.
"Как пишет в своем Телеграм-канале зам.гендиректора российского подразделения «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов, согласно расследованию, к хищениям мог быть причастен глава болгарской дочерней компании «Лукойла» Валентин Златеев.
Болгарская журналистка Виктория МариноваБолгарская журналистка Виктория Маринова
В расследовании также упоминаются фамилии российских девелоперов, которые получили болгарские паспорта и являются партнерами российского экс-сенатора и бывшего вице-президента «Лукойла» Ралифа Сафина.", - говориться в сообщении.
Комментариев со стороны «Лукойла» и Сафина пока нет.
Как сообщалось, журналистку Викторию Маринову изнасиловали и убили в субботу в северном болгарском городе Русе.
Ее последний телевизионный материал был о работе журналистов-расследователей, которые изучали вероятную масштабную коррупцию с деньгами ЕС с привлечением группы компаний. Маринова планировала рабочую поездку, чтобы узнать больше об этих обвинениях.
на свадьбе в Австрии пустившись в пляс,
он староновобрачную потряс...
а после тост так долго говорил,
что всех гостей едва не уморил.
Потом ещё четверть века уже в территориально сокращённом варианте мучились, и так, и сяк пробовали - опять не налаживается!
а в чьи-то уши, залитые пока липкой рашагебельс пропагандой...
(имеющий уши... да.... не слышит...)
НО вы то сколько еще будете сопли жевать???
Россия Боширова шлёт, и Петрова, -
Теперь гей-парады всегда поутру
Заполнены будут агентами ГРУ.
Цитата:
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"Автомати, пістолети, кулемети та набої до них - не дай Бог війна, ми роздамо у кожну сім'ю. І ми будемо захищати свою територію всіма. Ну, дітей давайте виведемо. Люди похилого віку і навіть жінки, і так далі: 7 мільйонів людей - 7 мільйонів отримає зброю, щоб вони могли захищатися", - заявив Лукашенко в ефірі білоруського телеканалу.
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От кого огромного ВДРУГ захотел защищаться Лукашенка огромным ополчением?
Как там Северный поток 2, не достроили еще?
Проблема не в россии, а в ЕС.