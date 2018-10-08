EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  945  32
Все про:Туск (424) Евросоюз (12085)

 Туск: Россияне не остановятся ни перед чем, чтобы ослабить европейское единство

Россия угрожает единству Европейского союза.

 Об этом 6 октября в польском Кракове заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Немецкую волну".

"Наша проблема – это Россия, которая подрывает в Европе все, что может. Я могу привести многочисленные примеры, чтобы доказать, что россияне не остановятся ни перед чем, чтобы ослабить европейское единство", – сказал он.

Туск отметил, что "четкие следы вмешательства" России были в Каталонии, которая выступает за независимость от Испании, в ходе референдума по Brexit.

Председатель Евросоюза также вспомнил о роли РФ в отравлении в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также в кибератаке на серверы Организации по запрещению химического оружия.

Он подчеркнул, что "беспокоится" о результатах парламентских выборов в Латвии как о "поворотном моменте для региона – моменте, который планировался в Кремле, а не в Европе". 

Также читайте: Евросоюз осуждает Россию за хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия

Источник: https://censor.net.ua/n3090268
 
   
 Топ комментарии
 
Хреновое, значит, это единство.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
К убийству болгарской журналистки могут быть причастны россияне - СМИ

Убитая Виктория Маринова в последней программе, которую вела на телеканале ТВН, освещала расследование хищений в стране у европейских фондов.
"Как пишет в своем Телеграм-канале зам.гендиректора российского подразделения «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов, согласно расследованию, к хищениям мог быть причастен глава болгарской дочерней компании «Лукойла» Валентин Златеев.
Болгарская журналистка Виктория МариноваБолгарская журналистка Виктория Маринова

В расследовании также упоминаются фамилии российских девелоперов, которые получили болгарские паспорта и являются партнерами российского экс-сенатора и бывшего вице-президента «Лукойла» Ралифа Сафина.", - говориться в сообщении.
Комментариев со стороны «Лукойла» и Сафина пока нет.

Как сообщалось, журналистку Викторию Маринову изнасиловали и убили в субботу в северном болгарском городе Русе.

Ее последний телевизионный материал был о работе журналистов-расследователей, которые изучали вероятную масштабную коррупцию с деньгами ЕС с привлечением группы компаний. Маринова планировала рабочую поездку, чтобы узнать больше об этих обвинениях.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Судя по тем кого выбираем, мы русские....
 показать весь комментарий
 
***
на свадьбе в Австрии пустившись в пляс,
он староновобрачную потряс...
а после тост так долго говорил,
что всех гостей едва не уморил.
 показать весь комментарий
 
 
75 лет тужились изо всех сил, ничего путного не получилось и развалился СССР.

Потом ещё четверть века уже в территориально сокращённом варианте мучились, и так, и сяк пробовали - опять не налаживается!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну до англичан им еще далеко..
 показать весь комментарий
 
О! Европа кажется начала что-то подозревать...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хреновое, значит, это единство.
 показать весь комментарий
 
 
хорошо, если это сказано не просто в Небо...
а в чьи-то уши, залитые пока липкой рашагебельс пропагандой...
(имеющий уши... да.... не слышит...)
 показать весь комментарий
 
 
У меня нет средств влияния на Орду, поэтому могу только выразить крайнюю степень озабоченности...
НО вы то сколько еще будете сопли жевать???
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И Каталония, и Брекзит, и выборы в США, выборы в Латвии, в штаны Туску... впрочем это неважно. Везде РФ зарулила! Ну как такое возможно? Думаю это даже США не по силам.
 показать весь комментарий
 
Еще Черногорию забыл. И Сирию с Украиной.
 показать весь комментарий
 
 
Tak nicego Latviji vet neizmenitsia.Vybory vygrali proeuropejskije partiji,tolko odna partija proruskaja no ona vlijanyja nebudet imet.Ejio vse drugyje uze ignorirovali
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так никто и не сомневается, что в Латвии ничего не изменится. Это же не я, это Туск привязывает выборы в Латвии и действия РФ. Я ничего такого не говорил.
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению, возможно. Это беда гибридной войны. Обороняющий несёт большие потери, чем наступающий.
 показать весь комментарий
 
Им собо и делать не хера не надо,с такими как меркельша и венгерские п..сы.Только наивный может надеяться на помощь этих продажных ш..х из европы.Армия и ядерный статус это единственное,что сможет хоть что то гарантировать Украине.
 показать весь комментарий
 
 
_Надо же! Ну вы только посмотрите! До самых сообразительных из европлугов спустя 10 (!) лет (с 08.08.08) начало что-то смутно и с трудом доходить...
 показать весь комментарий
 
 
Жаль уже нет Чемберлена, он бы привез из Москвы бумажку с мировым договором.
 показать весь комментарий
 
"Россия угрожает единству Европейского союза..." Единство? "Око за око, зуб за зуб..." Как ниже. Очень похоже.
 показать весь комментарий
 
Единство Европы разрушить готова,
Россия Боширова шлёт, и Петрова, -
Теперь гей-парады всегда поутру
Заполнены будут агентами ГРУ.


 показать весь комментарий
 
 
Не по теме,но все же)))https://www.facebook.com/profile.php?id=100007227641478&__tn__=lC-R&eid=ARAbUJX3uluKzy1WGYEX39j8k7PF700fJB9fAH48JURtm9aexSJKOx14C-rOI4--O3jr1OGk3aCc6Odo&hc_ref=ARSlA-bfUem0knI6tyUuXZI_06e8KqrZ1IT7kE3TNipIvmZTrax6k54SWFxuVzCILbY&__xts__%5B0%5D=68.ARB45BHKljIGJEAtN9bWlMqj6xSIA6uoKtGZnj5OUq7rp_dUjusDc89Ws4K53m_yRSJ6jMGeJXr1Yu7kjux3Y_0HAs3WiHgi1IkjGQq9Quj19Ui-UYatZS61cCaKo_HOEw98XrGiT0Cpmh0G1dRu7cFA19V7O0m3uj68Cf_8YTbl89QclQnEzbEjAK4pweKFnhDCkyjY05xzIupOM02yFZ9CDyvc-vhCUpiSIop4NA
 показать весь комментарий
 
Ви хоча б частіше стурбованість висловлюйте. Мо' допоможе. Не в Сирії ж зупиняти цього виродка, що жене до вас сотні тисяч "біженців".
 показать весь комментарий
 
 
ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО..?

Цитата:
--------------------------------
"Автомати, пістолети, кулемети та набої до них - не дай Бог війна, ми роздамо у кожну сім'ю. І ми будемо захищати свою територію всіма. Ну, дітей давайте виведемо. Люди похилого віку і навіть жінки, і так далі: 7 мільйонів людей - 7 мільйонів отримає зброю, щоб вони могли захищатися", - заявив Лукашенко в ефірі білоруського телеканалу.
--------------------------------

От кого огромного ВДРУГ захотел защищаться Лукашенка огромным ополчением?
 показать весь комментарий
 
 
Туск: Россияне не остановятся ни перед чем, чтобы ослабить европейское единство

Как там Северный поток 2, не достроили еще?
Проблема не в россии, а в ЕС.
 показать весь комментарий
 
Россияне остановятся только перед европейским единством.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТуск: Россияне не остановятся ни перед чем, чтобы ослабить европейское единство
 
 
 
 
 
 вверх