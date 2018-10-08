 СБУ в 2016-2018 годах предупредила 27 терактов, организованных спецслужбами РФ, - Грицак

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак в рамках форума "Ukrainian week in London", трансляцию которого вел телеканал "Прямой", пишет Цензор.НЕТ.
"В течение 2016-2018 годов СБУ предупредила в стране 27 террористических актов, организованных спецслужбами РФ. Сообщено о подозрении 154 гражданам России", - сказал глава СБУ.
Известно, что в суд направлены обвинительные акты по 60 и уже осуждены 22 гражданина РФ.
"Вы помните ту доказательную базу, которую в результате огромной работы собрала группа по документированию или раскрытию преступлений, связанных с сбитым малазийским "Боингом"? Наши офицеры тоже входят в эту группу, и нам было очень приятно, когда генпрокурор Голландии сказал, что 60-80% доказательной базы собрано именно СБУ", - отметил Грицак.
Многие, получившие такие смски, когда выходили за пределы Майдана, просто исчезали без вести
странно - как ты просачивался за пределы...?\наводишь на себя подозрения...)\
и вообще - иди работай...!)
Только 5-8% граждан Украины остались верными шоколадной заднице..., но и это не точно...
Остальные прозрели... - кто после инаугурации с Ахметовым, кто после Иловайска, кто после Мальдив....
А, ну еще чуток идиотов
Твое место шестое...
ОБЩЕСТВО, сглотнувшее Музычко,
оказалось на поверку СТАДОМ!
И глотает ТЫСЯЧИ теперь...
Заглотнет, утершись, и ТОРНАДО...
ОБЩЕСТВО, просравшее МАйдан,
на котором Люди УМИРАЛИ,
оказалось СБОРИЩЕМ баранов,
над которым паханы поржали...
Андрій Нечай
Штурмовавший Дом Профсоюзов полковник Шайтанов (который впоследствии саботировал открытие огня по террористам в донецком аэропорту и постоянно контачивший с террористом Ходаковским) стал генерал-майором СБУ по Указу Порошенко.
35,000 сотрудников сбу каторжно трудятся для предотвращения 9 (!!!) терактов в год...
"
Известно, что в суд направлены обвинительные акты по 60 и уже осуждены 22 гражданина РФ.
Источник: https://censor.net.ua/n3090267
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Если недоволен, что ВСЕГО 9...
А еще ты веришь, что ФСБ борется с ИГИЛ и одобряешь сотрудничество с ФСБ
складывается впечатление что он всё наше сбу на кую вертит
+ службу внешней разведки, включая верховного гоавнокомандующего
1 теракт мусить здати , щоб знову у суспільства довіру викликати......а то бач, не дають красти