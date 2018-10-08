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 СБУ в 2016-2018 годах предупредила 27 терактов, организованных спецслужбами РФ, - Грицак

За два последних года Службе безопасности Украины удалось предотвратить 27 террористических атак со стороны России.

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак в рамках форума "Ukrainian week in London", трансляцию которого вел телеканал "Прямой", пишет Цензор.НЕТ.

"В течение 2016-2018 годов СБУ предупредила в стране 27 террористических актов, организованных спецслужбами РФ. Сообщено о подозрении 154 гражданам России", - сказал глава СБУ.

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Известно, что в суд направлены обвинительные акты по 60 и уже осуждены 22 гражданина РФ.

"Вы помните ту доказательную базу, которую в результате огромной работы собрала группа по документированию или раскрытию преступлений, связанных с сбитым малазийским "Боингом"? Наши офицеры тоже входят в эту группу, и нам было очень приятно, когда генпрокурор Голландии сказал, что 60-80% доказательной базы собрано именно СБУ", - отметил Грицак.

Источник: https://censor.net.ua/n3090267
 
 
 Топ комментарии
 
А про Голубана и Семочко снова тишина?
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Странно, почему-то меня вообще не воодушевляют подобные заявы... может потому, что им тяжело поверить? Ну как могут палачи Майдана хоть что-то сделать на пользу украинцам??????
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ну, главного Брехуна никто не превзойдет
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А климпуш-цинцадзе на днях говорила, что 400. Кто лжёт?
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ну, главного Брехуна никто не превзойдет
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Странно, почему-то меня вообще не воодушевляют подобные заявы... может потому, что им тяжело поверить? Ну как могут палачи Майдана хоть что-то сделать на пользу украинцам??????
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ты к этим событиям имеешь какое-то отношение...?
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да, мне тоже приходили смски от СБУ: "Вас ідентифіковано як учасника масових протизаконних заворушень".
Многие, получившие такие смски, когда выходили за пределы Майдана, просто исчезали без вести
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купи себе медаль "За взятие Берлина"...\внучкам рассказывать будешь...)\
странно - как ты просачивался за пределы...?\наводишь на себя подозрения...)\
и вообще - иди работай...!)
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Ты даже не знаешь элементарнейших примитивных общеизвестных событий. Ты что-нибудь слышал о Майдане 2103-2014?
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Великая Исландия - и у меня такая же....

Только 5-8% граждан Украины остались верными шоколадной заднице..., но и это не точно... СБУ в 2016-2018 роках попередила 27 терактів, організованих спецслужбами РФ, - Грицак - Цензор.НЕТ 2965
Остальные прозрели... - кто после инаугурации с Ахметовым, кто после Иловайска, кто после Мальдив....
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так 5-8% - это как раз сами барыги, их родственники, любовницы и холуи. Все
А, ну еще чуток идиотов
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Ты поосторожней с "прозрением", а то это прозрение демонстрирует отсутствие мозгов у прозревших ...
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ВКЛ_это_мы_01 - а ты какого хрена под этим холопским флагом лезешь с коментами...?\

Твое место шестое...
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Серьёзно? Это не ты случаем о прозрении писал или теперь будешь утверждать, что на выборах избиратели мозги используют?
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Я тут давеча предлагал барыгоботам стать с больим плакатом: "Я повністю підтримую Петра Порошенка!!!" стать средь бела дня в любом людном месте Киева на их усмотрение. Плачу 1000 грн за каждый простоянный час. Если устоял на ногах. Никто не откликнулся. Может ты согласишься?
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Стань подальше от психиатрической больницы с плакатом - "Всё, что сделал Порошенко - не так!"
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А давай вместе станем? Я с плакатом критики Порошенко, а ты с плакатом в поддержку. Зассышь? Или согласишься тока возле АП рядом с тройным оцеплением? Скажу тебе по секрету, что и там тебе небезопасно будет
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да ты тут днями и ночами стучишь по клаве Кот...\так-что продолжай работать...\
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СБУ в 2016-2018 роках попередила 27 терактів, організованих спецслужбами РФ, - Грицак - Цензор.НЕТ 7957Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 39 мин.39 минут назад
ОБЩЕСТВО, сглотнувшее Музычко,
оказалось на поверку СТАДОМ!
И глотает ТЫСЯЧИ теперь...
Заглотнет, утершись, и ТОРНАДО...
ОБЩЕСТВО, просравшее МАйдан,
на котором Люди УМИРАЛИ,
оказалось СБОРИЩЕМ баранов,
над которым паханы поржали...

Андрій Нечай

СБУ в 2016-2018 роках попередила 27 терактів, організованих спецслужбами РФ, - Грицак - Цензор.НЕТ 1673



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А климпуш-цинцадзе на днях говорила, что 400. Кто лжёт? Но это вопрос риторический, бо тут я верю СБУ - 27 это трезвая цифра.
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Вот кому ты благодарна:

Штурмовавший Дом Профсоюзов полковник Шайтанов (который впоследствии саботировал открытие огня по террористам в донецком аэропорту и постоянно контачивший с террористом Ходаковским) стал генерал-майором СБУ по Указу Порошенко.


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спам в СМИ от ФСБУ в последнее время зашкаливает СБУ в 2016-2018 роках попередила 27 терактів, організованих спецслужбами РФ, - Грицак - Цензор.НЕТ 5330
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27 / 3 года = 9 в год
35,000 сотрудников сбу каторжно трудятся для предотвращения 9 (!!!) терактов в год...
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Подели на этих
"
Известно, что в суд направлены обвинительные акты по 60 и уже осуждены 22 гражданина РФ.
Источник: https://censor.net.ua/n3090267
"

Если недоволен, что ВСЕГО 9...
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Похоже, что ты ГРУ с ФСБ больше веришь, т.к. #ихтамнет...
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Не, дорогая, это как раз ты веришь ФСБ, например что Тумгоев воевал в рядах ИГИЛ.
А еще ты веришь, что ФСБ борется с ИГИЛ и одобряешь сотрудничество с ФСБ
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У грицая каждая граната найденная в Киеве - предотвращенный теракт
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Самое главное, что предотвращено покушение на Бабченко! А главный организатор Герман осужден на 4,5 года!
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А про Голубана и Семочко снова тишина?
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так ФСБУ цими вкидами хочуть перебити новину про родину Семочко .....та не получається СБУ в 2016-2018 роках попередила 27 терактів, організованих спецслужбами РФ, - Грицак - Цензор.НЕТ 2035
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Смешно это слушать,от Василий Грицак стал генералом в 30 лет, хотя начинал службу в звании прапорщика. Сейчас он - генерал-полковник СБУ.
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возить мягко тело хряка - это не каждый захочет. талант !
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складывается впечатление что он всё наше сбу на кую вертит
+ службу внешней разведки, включая верховного гоавнокомандующего
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Нужно было сразу перекрыть все КПП с оккупированной территорией.
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Цыц! И подставить гудка донецкого сразу под "национализацию" ? Это возмутительно!
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А що це вони раптом всі разом звітувати почали? Наче не кінець року ще.
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Штепу уже посадили или не могут доказательства собрать?
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как раз все наоборот: штепу уже выпустили, хоть доказательства собрать могут
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и спасла 47 журналистов из списка Бабченко.
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1 теракт мусить здати , щоб знову у суспільства довіру викликати......а то бач, не дають красти
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Грицан , хватит увиливать от вопроса - почему сбу пропустила в руководители разведки человека лояльного к раше????
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ в 2016-2018 годах предупредила 27 терактов, организованных спецслужбами РФ, - Грицак
 
 
 
 
 
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