 Военнослужащий использовал оружие для защиты людей, - Генштаб об инциденте со стрельбой в кафе Киева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба в Фейсбуке.

Согласно сообщению, военнослужащий применил оружие для пресечения действий гражданских лиц, которые спровоцировали конфликт.

"Для защиты себя, жизни и здоровья товарищей, один из военнослужащих, предупредив установленным порядком, вынужден был применить травматическое оружие - пистолет "ФОРТ-12". Стоит отметить, что разрешение на оружие он имел и требования приказа Министерства внутренних дел Украины от 29.03.2016 №223, определяющие условия и порядок применения устройств для отстрела метательных снарядов несмертельного действия, выполнил", - подчеркивают в Генштабе.

Согласно сообщению, 3 военных из одной из воинских частей отдыхали в кафе в Киеве.

Во время их пребывания в заведении охранник кафе спровоцировал конфликтную ситуацию, обвинив военнослужащих в якобы нежелании оплатить счет за заказ.

В свою очередь военные рассчитались заранее и продолжили проводить время в заведении.

Однако в 4:20, когда военнослужащие оставляли заведение, конфликт продолжился.

Согласно информации, опубликованной Генштабом, во дворе их ожидала группа из 8 гражданских, которые намеревались "выяснить отношения".

Спровоцировав ссору, молодые люди напали на военных и нанесли двоим из них травмы.

После этого один из военных применил оружие, ранив двоим нападавшим конечности.

Пострадавшие гражданские лица были госпитализированы. По предварительной информации, военнослужащие в состоянии алкогольного опьянения не находились. По данному факту продолжается следствие.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Киеве в ночь на 6 октября посетители L`Kafa Cafe, находящемся на улице Гришко, 8в, устроили стрельбу по охранникам заведения, в результате чего пострадали двое мужчин.

Расследование инцидента начала военная прокуратура