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Все про:Генштаб ВС (899) Киев (16584) стрельба (2346)

 Военнослужащий использовал оружие для защиты людей, - Генштаб об инциденте со стрельбой в кафе Киева

Генеральный штаб заявляет, что военнослужащий, который 6 октября использовал травматическое оружие во время конфликта в одном из кафе в Дарницком районе столицы, сделал это для защиты здоровья и жизни людей и с соблюдением правил его применения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба в Фейсбуке.

Согласно сообщению, военнослужащий применил оружие для пресечения действий гражданских лиц, которые спровоцировали конфликт.

"Для защиты себя, жизни и здоровья товарищей, один из военнослужащих, предупредив установленным порядком, вынужден был применить травматическое оружие - пистолет "ФОРТ-12". Стоит отметить, что разрешение на оружие он имел и требования приказа Министерства внутренних дел Украины от 29.03.2016 №223, определяющие условия и порядок применения устройств для отстрела метательных снарядов несмертельного действия, выполнил", - подчеркивают в Генштабе.

Согласно сообщению, 3 военных из одной из воинских частей отдыхали в кафе в Киеве.

Во время их пребывания в заведении охранник кафе спровоцировал конфликтную ситуацию, обвинив военнослужащих в якобы нежелании оплатить счет за заказ.

В свою очередь военные рассчитались заранее и продолжили проводить время в заведении.

Однако в 4:20, когда военнослужащие оставляли заведение, конфликт продолжился.

Согласно информации, опубликованной Генштабом, во дворе их ожидала группа из 8 гражданских, которые намеревались "выяснить отношения".

Спровоцировав ссору, молодые люди напали на военных и нанесли двоим из них травмы.

После этого один из военных применил оружие, ранив двоим нападавшим конечности.

Пострадавшие гражданские лица были госпитализированы. По предварительной информации, военнослужащие в состоянии алкогольного опьянения не находились. По данному факту продолжается следствие.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Киеве в ночь на 6 октября посетители L`Kafa Cafe, находящемся на улице Гришко, 8в, устроили стрельбу по охранникам заведения, в результате чего пострадали двое мужчин.

Расследование инцидента начала военная прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3090266
 
   
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Если это правда, то респект воину Военнослужащий использовал оружие для защиты людей, - Генштаб об инциденте со стрельбой в кафе Киева - Цензор.НЕТ 9519
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ТАКУЮ МАЗУ ПОТЯНУЛ генштаб!!! Военнослужащий использовал оружие для защиты людей, - Генштаб об инциденте со стрельбой в кафе Киева - Цензор.НЕТ 5342 звания в студию Военнослужащий использовал оружие для защиты людей, - Генштаб об инциденте со стрельбой в кафе Киева - Цензор.НЕТ 6283
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Если это правда, то стрелок действовал по Закону. Глуп тот, который это оспаривает( если это правда).
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Избиение это угроза здоровью ? Если ДА, то читаем п1 Правил применения оружия.
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