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 Солдат ВСУ погиб от удара током на станции Козятин. Дело расследует военная прокуратура

8 октября на станции Козятин от удара электрическим током погиб военнослужащий ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ об этом написал в Фейсбуке спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Военная прокуратура Центрального региона Украины взяла под контроль случай гибели солдата ВС Украины - водителя одной из воинских частей, которая дислоцирована в Ивано-Франковской области.

Установлено, что 08.10.2018 около 11:45 воинский эшелон одной из воинских частей ВСУ остановился на железнодорожных путях станции железнодорожного вокзала ст. Козятин.

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Во время проверки крепления автомобильной техники на платформах, солдат, военнослужащий военной службы по контракту данной воинской части, 1992 г.р., получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, в результате чего погиб на месте происшествия. Причина гибели военнослужащего - удар током напряжением свыше 27000 В., проходящий по кабельной линии.

По данному факту на место происшествия выехала группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Винницкого гарнизона Центрального региона Украины, следственно-оперативная группа Козятинского отдела полиции Калиновского ОП ГУНП в Винницкой области.

Сейчас принимается решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ( "Умышленное убийство"). Решается вопрос о передаче материалов уголовного производства для осуществления процессуального руководства в военную прокуратуру Винницкого гарнизона Центрального региона Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия".

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Источник: https://censor.net.ua/n3090262
 
 
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Рядовой случай... Скорее всего, попёрся после дождя в машину (а то и вообще, мог на верх КУНГа забраться)... Пробивает сквозь влажную атмосферу (особенно, если в кармане - мобильник... Он, автоматически подавая сигнал "вышке" - "я здесь!", создаёт вокруг себя слабоионизированную сферу...). Сплошь и рядом подобные случаи бывают... (И самое интересное - сколько ж/д комендатуры ни инструктируют, всё равно лезут...).
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(И самое интересное - сколько ж/д комендатуры ни инструктируют, всё равно лезут...).(c)



Солдат - он и в США солдат. Среди солдат хватает всяких особо одаренных. Несколько лет назад одного нашего моряка всосало в турбину истребителя на одном из авианосцев.
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мобильник да, если в него встроен электрошокер? Солдат ЗСУ загинув від удару струмом на станції Козятин. Справу розслідує військова прокуратура - Цензор.НЕТ 5348
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А при чём здесь электрошокер? Мобильник периодически, поддерживая связь с ближайшей "вышкой" связи, посылает сигнал. Сигнал - это радиоимпульс. В момент посыла радиоимпульса вокруг мобильника возникает область слабой ионизации. Ионизация увеличивает токопроводность воздуха внутри этой сферы. (по этой причине не рекомендуется пользоваться мобильным во время грозы - были случаи гибели и калечения людей).
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где ваши доказательства? Одно время работал при малярке, в которой строго запрещали пользоваться мобилой. Однажды увидел в процессе покраски, как искры 2-3 см отлетали от корпуса к полу..
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Однако удары молнии во многом случайны и наука не знает доказательств теории, что именно сотовый телефон во время разговора увеличивает вероятность поражения. Особенно в городе, где есть и высотные здания, и громоотводы, и базовые станции сотовых операторов, излучающие, кстати, гораздо сильнее, чем телефон в кармане или около уха. Миф о том, что разговор по мобильному телефону едва ли не гарантированно приведет к удару молнией, стал популярен после статьи, опубликованной в 2006 году в «Британском медицинском журнале». И хотя в статье говорилось, что телефон не привлекает молнию, а лишь делает последствия удара более серьезными, другие СМИ преподнесли это как доказанный факт о вреде мобильников - в них всегда бьет при разговоре.

http://www.aif.ru/society/science/34176 сори за вражеский сайт
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Я не собираюсь строить из себя "истину в последней инстанции", однако, "последствия" "пробоя" 27 Квт через 1,5 м воздуха, после дождя, видел собственными глазами, на ст. Нежин - тело воняло, как смаленый кабан (месяца два после этого сало есть не мог - "смалятина в ноздрях стояла..."). А насколько ионизация воздуха мобильником влияет на "притягивание" электроразряда - не знаю... Я ведь говорил не о притягивании, а о "улучшении токопроводности воздушного пространства в результате ионизации...". А это немножко иная вещь...
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тогда не нужно слепо верить в бабушкины сказки. Солдат ЗСУ загинув від удару струмом на станції Козятин. Справу розслідує військова прокуратура - Цензор.НЕТ 7853
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Мне кажется, мы с вами "разговариваем на разных языках"...
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насчет ионизации.. радиоволны и свет имеют одинаковую природу ( и скорость) Но никто же не говорит, что днем на свету молния опаснее?
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Природу имеют одинаковую... А вот скорость, длину волны - нет... Проведу аналогию со звуком: инфразвук и ультразвук имеют одинаковую природу, но на человека влияют по-разному... Солнечное излучение в тропосферной области не вызывает заметной ионизации - его ослабляет ионосфера Земли. Вы помните все разрушительные факторы ядерного взрыва? Один из них - "электромагнитный импульс". Он как раз и вызывает скачкообразное усиление ионизации воздуха. Временами, во время "солнечных бурь", подобные "всплески" проникают до поверхности Земли. И тогда горят трансформаторные подстанции - идёт "пробой" сквозь воздух... А мобильник - слабенькое воплощение источника ионизирующего излучения местного масштаба...
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неосторожное обращение с электрическим стулом для сепаратистов ? жаль солдата.
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Да, это было, есть и будет...человеческий фактор. Железнодорожники, отработавшие не один год, и те ежегодно горят под ЛЭП сколько не инструктируй.
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Не известно была ли сырая погода в момент гибели.
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работал пм электровоза,расстояние менее 2х метров от лэп 27кв считается опасным,а дальше факторы влажности воздуха и геометрических форм поверхностей,игра в рулетку...
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бля првода над локомотивами а техника на платформе...куда он полез..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСолдат ВСУ погиб от удара током на станции Козятин. Дело расследует военная прокуратура
 
 
 
 
 
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