 Суд оставил под стражей подозреваемого в покушении на одесского активиста Михайлика Герасина

Такое решение принял 8 октября Апелляционный суд Одесской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Заслушав доводы сторон обвинения и защиты, коллегия судей постановила - оставить в силе постановление суда первой инстанции касательно подсудимого Герасина, которым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток", - озвучил решение председательствующий судья Александр Потанин.

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Стоит отметить, что адвокаты подсудимого Владимир Поярков и Кристина Задворная просили внести изменения относительно постановления суда первой инстанции - санкционировать домашний арест подзащитного ввиду того, что он является инвалидом и нуждается в постоянной медицинской и другой помощи.

Однако представитель прокуратуры отрицал возможность освобождения подсудимого из-под стражи, обосновав это тем, что подозреваемый был заключенным в Грузии и скрыл свою судимость от органов Государственной миграционной службы Украины. Кроме того, может скрыться от следствия на территории Грузии.

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Напомним, 22 сентября в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика.Это произошло вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.

25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.