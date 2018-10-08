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Все про:Нидерланды (786) Россия (70686) спецслужбы (354) шпионаж (717) дипломаты (324)

 Изъятая у россиян в Нидерландах техника предназначалась для "тестирования информационных систем посольства" в Гааге, - МИД РФ

Технические средства, изъятые голландскими властями у четырех россиян, предназначались для тестирования информационных систем посольства РФ в Гааге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел России агентству "Интерфакс".

Задачей специалистов, вылетевших в Нидерланды, был "анализ защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения", сказано в заявлении МИД РФ. 

В ведомстве подчеркнули, что к подобной работе допускают только "специализированные и сертифицированные структуры".

В МИД РФ также подтвердили наличие у высланных россиян дипломатических паспортов, назвав это обычной практикой.

В ходе задержания никаких официальных претензий российским специалистам предъявлено не было, утверждается в комментарии. Россиянам не задали никаких вопросов, "просто изъяли аппаратуру, в том числе мобильные телефоны, лишив их тем самым возможности оперативно связаться с посольством", заявили в министерстве. 

Также читайте: США обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных, - Reuters

Власти Нидерландов 4 октября объявили о раскрытии операции Главного управления Генштаба РФ. Сообщалось, что в апреле 2018 года из страны были высланы четверо россиян, которые, по данным местных чиновников, планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия.

Подозреваемые работали на Главное управление Генштаба РФ, заявили в министерстве обороны Нидерландов.

Глава ведомства Анк Бейлевелд назвала имена высланных: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Голландское минобороны в тот же день опубликовало доказательства шпионской деятельности высланных россиян. Как следует из обнародованных материалов, спецслужбам удалось получить доступ к компьютеру разоблаченных сотрудников ГРУ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8 октября заявил, что ничего тайного в поездке обвиненных в шпионаже российских специалистов в Гаагу не было, официальных протестов Москве заявлено не было. 

Источник: https://censor.net.ua/n3090254
 
   
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на проспиртованную вату.... отлично горит, кстати....
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Так любой взломщик сетей и паролей подают как оборудование или ПО для тестирования надежности и защищённости сетей))
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Верить Кремлю - себя не уважать. Не, кони чеснее и благороднее лавровых.
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Это надо было столько думать, чтоб родить такую тупую отмазку?
Вот уж воистину: "Вы не разведчики, вы - пидорасы" (с)
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А я грешным делом подумал, что пацаны тоже гей-туризмом увлекаются. Это сейчас на России центральная отмазка для шпионов...
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Пацаны просто искали халявный вай-фай чтобы залить новые видосы своих "совещаний" на pornhub.
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Захерова уже проблеяла-шпиономания ,а докажите !
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расіянам один шлях туди у гаагський трибунал, колись путлера будуть судити як військового злочинця.
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тестулы специалистам по тестированию надо было пообрывать и послать бабушке хуйлу в подарок на днюху. уже б сидел у себя на кремлёвских полатях и пришывал, стремясь стать дедушкой.
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В ходе задержания никаких официальных претензий российским специалистам предъявлено не было, утверждается в комментарии. Россиянам не задали никаких вопросов, "просто изъяли аппаратуру, в том числе мобильные телефоны, лишив их тем самым возможности оперативно связаться с посольством", заявили в министерстве.

Короче, выгнали нах2р без всяких объяснений, потому что обе стороны и так всё понимали.
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при въезде нужно на мокшей вешать электрический ошейник и и выдавать карту где можно мордве передвигаться и только шаг в лево или право сразу уничтожать на удобрение. а лучше этих свинособак вообще никуда не пускать.
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*/* Изъятая у россиян в Нидерландах техника предназначалась для "тестирования информационных систем посольства" в Гааге, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5046
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поездка в Гаагу российских специалистов, которых Нидерланды назвали сотрудниками ГРУ, не была тайной.
"Это была рутинная поездка, они не прятались - ни когда заселились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство", - заявил Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Италии. "Их просто попросили уехать", - сказал Лавров, добавив, что произошедшее выглядело "как недоразумение".
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***
все то говно, что всем подряд
кладешь, не упуская случай,
пусть возвращается назад
огромной сраной кучей…
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Да добрые русские просто искали уязвимосте в сети, чтобы сообщить о них голландцам.
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Дома пусть теперь тестируют, пожизненно!
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Короче, чуваки приехали маршрутизатор в посольстве установить, а тут такое началось.. Изъятая у россиян в Нидерландах техника предназначалась для "тестирования информационных систем посольства" в Гааге, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 7919
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Транспондеры в дупу вставлять не пробовали? все равно после 123 м шпиля места вагон... Изъятая у россиян в Нидерландах техника предназначалась для "тестирования информационных систем посольства" в Гааге, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6649
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лаврушка считает всех остальных в мире лохами.... а тестировать приезжали именно пацаны из гру ???? да лавруха? правильно говорят что рашистов от собственного вяличия так и прет.... при этом они забывают что остальные тоже кое что в информтехнологиях понимают.
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Ну, звісно. А в Солсбері їздили шпилі тестувати і ручки аналізувати

Изъятая у россиян в Нидерландах техника предназначалась для "тестирования информационных систем посольства" в Гааге, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 2707
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИзъятая у россиян в Нидерландах техника предназначалась для "тестирования информационных систем посольства" в Гааге, - МИД РФ
 
 
 
 
 
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