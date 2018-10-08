 Изъятая у россиян в Нидерландах техника предназначалась для "тестирования информационных систем посольства" в Гааге, - МИД РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел России агентству "Интерфакс".

Задачей специалистов, вылетевших в Нидерланды, был "анализ защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения", сказано в заявлении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что к подобной работе допускают только "специализированные и сертифицированные структуры".

В МИД РФ также подтвердили наличие у высланных россиян дипломатических паспортов, назвав это обычной практикой.

В ходе задержания никаких официальных претензий российским специалистам предъявлено не было, утверждается в комментарии. Россиянам не задали никаких вопросов, "просто изъяли аппаратуру, в том числе мобильные телефоны, лишив их тем самым возможности оперативно связаться с посольством", заявили в министерстве.

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Власти Нидерландов 4 октября объявили о раскрытии операции Главного управления Генштаба РФ. Сообщалось, что в апреле 2018 года из страны были высланы четверо россиян, которые, по данным местных чиновников, планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия.

Подозреваемые работали на Главное управление Генштаба РФ, заявили в министерстве обороны Нидерландов.

Глава ведомства Анк Бейлевелд назвала имена высланных: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Голландское минобороны в тот же день опубликовало доказательства шпионской деятельности высланных россиян. Как следует из обнародованных материалов, спецслужбам удалось получить доступ к компьютеру разоблаченных сотрудников ГРУ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8 октября заявил, что ничего тайного в поездке обвиненных в шпионаже российских специалистов в Гаагу не было, официальных протестов Москве заявлено не было.