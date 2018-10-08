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 Политика Украины, За рубежом
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 Трибунал ООН в июне 2019 года будет решать, рассматривать ли иск Украины против России, - Зеркаль

Речь идет о праве Украины пользоваться континентальным шельфом у крымского побережья.

Международный трибунал ООН по морскому праву в июне 2019 года начнет слушания о правовых основаниях рассматривать иск Украины к России за нарушение ею Конвенции по морскому праву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль сообщила на конференции "Украинская неделя", которая проходит в Лондоне (Великобритания). "В следующем году в июне у нас уже будут проходить слушания относительно юрисдикции Конвенции по морскому праву", - сказала Зеркаль.

Также она отметила, что Украина прошла долгий путь, проведя все необходимые консультации и досудебные процедуры и предоставив Международному трибуналу меморандум "со всеми нашими требованиями и правовыми позициями".

"Я никогда не ожидала, что это будет настолько сложно - собрать все доказательства и направить этот меморандум в арбитраж", - заявила она.

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Напомним, 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву.

Официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает возможности Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе правом на природные ресурсы континентального шельфа.

19 февраля 2018 года Украина предоставила в Международный трибунал меморандум, содержащий изложение всех обстоятельств, на которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование.

В мае этого года Россия представила в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины против РФ. Поэтому в августе арбитраж решил разделить процесс на две составляющие - юрисдикционную и по существу.

В МИД считают необоснованными возражения РФ относительно юрисдикции Арбитража рассматривать иск о нарушении Россией Конвенции по морскому праву.

Ранее в МИД заявили, что трибунал ООН будет более года выносить решение о юрисдикции рассмотрения иска Украины к РФ за нарушение Конвенции по морскому праву.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090253
 
   
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какое крымское побережье???, мы 2 вышки под Одессой снести не можем....
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главное правильный состав трибунала ООН выбрать - Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Беларусь, Казахстан, Армения, Сербия.
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шыкаладный цех таки дотянул время иска до времени своего бегства. задание русни соевый выполнили полностью.
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То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрибунал ООН в июне 2019 года будет решать, рассматривать ли иск Украины против России, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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