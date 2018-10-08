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 В ПАСЕ и консерваторы, и либералы против возвращения делегации России, - нардеп Гончаренко

Завтра будет решаться вопрос об изменении правил Ассамблеи. Если правила изменят, делегация РФ сможет вернуться в ПАСЕ в январе 2019 года.

И либералы, и консерваторы в ПАСЕ выступают против изменения правил и процедур Ассамблеи, которые облегчили бы возвращение делегации России. Об этом у себя в Facebook написал нардеп Алексей Гончаренко, член украинской делегации в ПАСЕ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Началась осенняя сессия ПАСЕ. Главная тема – попытка поменять правила и процедуры ассамблеи с целью обеспечить возвращение делегации РФ в январе в ПАСЕ без санкций. Главный бой и голосование – завтра", – написал Гончаренко.

"А сегодня политические группы ассамблеи определяются со своей позицией. Итак, Группа консерваторов (третья по численности) против изменения правил. Группа либералов (четвёртая) – тоже", – отметил член делегации Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Санкции против РФ в ПАСЕ должны сохраняться, пока Россия не исправит нарушения принципов Совета Европы, - Беца

"Группа Европейской народной партии (вторая) заседает прямо сейчас, но утром они выбирали нового председателя. И кандидатов было двое – немец Ник (сдержанно позитивно относящийся к изменению правил) и поляк Почей (относящийся к этой идее негативно). И выиграл Почей! Таким образом, и ЕНП с высокой степенью вероятности не поддержит эти изменения. Не успокаиваемся, продолжаем бороться, завтра – очень важный день", – подчеркнул Гончаренко.

Напомним, сегодня, 8 октября, глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что на осенней сессии ПАСЕ украинская делегация попытается не допустить ликвидации санкций по требованию РФ.

Президент ПАСЕ Лилиан Мори–Паскье высказалась за поддержание конструктивного, откровенного и открытого диалога с российскими депутатами. По словам Мори–Паскье, необходимо обсуждение о внесении возможных изменений в процедуры и правила ПАСЕ, которые могут привести к отмене санкций против РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Рада приняла заявление по ситуации с возможным возвращением делегации РФ в ПАСЕ: Это будет признанием политической несостоятельности Ассамблеи

Ранее Арьев заявлял, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, нарушающих права человека, а также принципы демократии и верховенства права. Кроме того, он заявлял, что в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте продления санкций против РФ.

Это решение может усложнить процедуру продления санкций против РФ, введенных в апреле 2014 года из–за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Литва призвала ПАСЕ не восстанавливать права России

Источник: https://censor.net.ua/n3090249
 
   
 Топ комментарии
 
Лешик! Ну, как же-как же. Завтра, значит, этот борцун будет бороться. Ну, пусть. Его уже хитро "похищали", помнится. Правда, до Бабченко он не дорос. Подождем? С новой спец-операцией.
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Курочка в гнезде, яичко в п...е, а он уже со сковородкой.
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Главы Литвы отреагировали на выпад Министерства иностранных дел России и заявления в адрес командующего партизанами Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. По словам президента Дали Грибаускайте, такая реакция показывает, что мы хороним нашего героя.

В ПАСЕ и консерваторы, и либералы против возвращения делегации России, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 6478

"Наверное, мы живем в особое время, в год столетнего юбилея земля открыла перед нами одну из самых больших тайн. Мы нашли останки человека, который вызывал у оккупантов больше всего ненависти. И это такая сильная ненависть простив борца за свободу, против одного человека, что она дошла до нас и сейчас", - сказала Грибаускайте.https://ru.delfi.lt/news/politics/glavy-litvy-otreagirovali-na-vypad-iz-rossii-eto-esche-odno-podtverzhdenie-my-horonim-nashego-geroya.d?id=79242171
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Які там "ізґої". Для кацапів це ніщо. Це членство. Мабуть найбільша проблема в цій ситуації для них полягає в тому, що дехто тупо не може їздити в тривалі закордонні відрядження коштом бюджету. От і здіймається певний інфошум. З боку кацапні. Мовляв, пустіть, нам також поїсти смачно хочеться.
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Та не. Вода камень точит. Понимаешь - как бы козломордая вата в параше не любила хуйла, но глядя как парашу гонят то тут то там, они потроху начинают задуматься, а так ли хорош хуйло как его секелёв-соловьёв малює? Козломордых очень долго зомбировали, на раззомбирование тоже время надо.
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Лешик! Ну, как же-как же. Завтра, значит, этот борцун будет бороться. Ну, пусть. Его уже хитро "похищали", помнится. Правда, до Бабченко он не дорос. Подождем? С новой спец-операцией.
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А ты уверен шо новость о Лешике?. Читал нюзу то? Или так приспичило выср**ся, шо не смого сдержаться? Бывает..
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Тю, та ты малахольный. С Лешиком- всё просто: я это чудо в разноцветных перьях никогда не воспринимал. А уж ИНФУ от него- только любители гавна, типа тебя, могут сожрать. Вот... ты и сожрал. Оказывается- реально бывает.
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У-пс, вспомнил... ты жрешь дерьмо от Ху*ла и его полезных идиотов. Ты же только их воспринимаешь. Извини, брателла. Я забыл о твоих вкусовых пристратиях. Каждому своё..
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Ну, тебя мыслишки о гавне, таки не покидают. Не удивил. Свободен, поклонник Лёшика.
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Он поклонник чеколада и всех шо с ним связано
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Об этом у себя в Facebook написал нардеп Алексей Гончаренко, член украинской делегации в ПАСЕ, сообщает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3090249

Купи абетку идиотосапиенс😀
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Курочка в гнезде, яичко в п...е, а он уже со сковородкой.
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Давно он не светился. Я уж было забывать стал. И тут... выполз...
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ну могли же вернуть, вот в сериале первая серия есть и всё, а так хочется ещё слышать аплодисменты и смех после некоторых а а а

https://www.youtube.com/watch?v=i_NjRwgptNw
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И либералы, и консерваторы в ПАСЕ выступают против изменения правил и процедур Ассамблеи Источник: https://censor.net.ua/n3090249
А 3,14расів порахував? кого виявиться більше, того й перемога.
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Третья и четвертая - "против".
А первая и вторая?
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Невикрадений, нажаль, Льошик - один із стовпів коаліції потужних реформаторів , згуртованої навколо сивочолого гетьмана петі.. Скажеш "гоп" - як перескочеш..
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Ти читало нюзу, чудо смышне? ти впевнений що вона про Льошика?
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Мудень, а ты читало, чудо ты безмозговое.
Об этом у себя в Facebook написал нардеп Алексей Гончаренко, член украинской делегации в ПАСЕ, сообщает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3090249
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а шо ему, он на работе, та и присягу ж давал, на логотипе рошенки клялся, вот и рычит😀
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Полюбляють наші політики бігти поперед паровоза.

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А бывший рыг Лешка Костусев это консерватор аль либерал?
В ПАСЕ и консерваторы, и либералы против возвращения делегации России, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 5919
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Главы Литвы отреагировали на выпад Министерства иностранных дел России и заявления в адрес командующего партизанами Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. По словам президента Дали Грибаускайте, такая реакция показывает, что мы хороним нашего героя.

В ПАСЕ и консерваторы, и либералы против возвращения делегации России, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 6478

"Наверное, мы живем в особое время, в год столетнего юбилея земля открыла перед нами одну из самых больших тайн. Мы нашли останки человека, который вызывал у оккупантов больше всего ненависти. И это такая сильная ненависть простив борца за свободу, против одного человека, что она дошла до нас и сейчас", - сказала Грибаускайте.https://ru.delfi.lt/news/politics/glavy-litvy-otreagirovali-na-vypad-iz-rossii-eto-esche-odno-podtverzhdenie-my-horonim-nashego-geroya.d?id=79242171
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алешенька, против того, чтоб твоя гнилая рыговская харя была в парламенте Украины практически 100% украинцев. но твоя харя все же в парламенте...
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Та і Росія ніби не надто прагне туда повертатись.
Виходить що все всіх влаштовує. В ПАСЕ и консерваторы, и либералы против возвращения делегации России, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 493
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ ПАСЕ и консерваторы, и либералы против возвращения делегации России, - нардеп Гончаренко
 
 
 
 
 
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