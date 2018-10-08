 В ПАСЕ и консерваторы, и либералы против возвращения делегации России, - нардеп Гончаренко

И либералы, и консерваторы в ПАСЕ выступают против изменения правил и процедур Ассамблеи, которые облегчили бы возвращение делегации России. Об этом у себя в Facebook написал нардеп Алексей Гончаренко, член украинской делегации в ПАСЕ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Началась осенняя сессия ПАСЕ. Главная тема – попытка поменять правила и процедуры ассамблеи с целью обеспечить возвращение делегации РФ в январе в ПАСЕ без санкций. Главный бой и голосование – завтра", – написал Гончаренко.

"А сегодня политические группы ассамблеи определяются со своей позицией. Итак, Группа консерваторов (третья по численности) против изменения правил. Группа либералов (четвёртая) – тоже", – отметил член делегации Украины.

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"Группа Европейской народной партии (вторая) заседает прямо сейчас, но утром они выбирали нового председателя. И кандидатов было двое – немец Ник (сдержанно позитивно относящийся к изменению правил) и поляк Почей (относящийся к этой идее негативно). И выиграл Почей! Таким образом, и ЕНП с высокой степенью вероятности не поддержит эти изменения. Не успокаиваемся, продолжаем бороться, завтра – очень важный день", – подчеркнул Гончаренко.

Напомним, сегодня, 8 октября, глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что на осенней сессии ПАСЕ украинская делегация попытается не допустить ликвидации санкций по требованию РФ.

Президент ПАСЕ Лилиан Мори–Паскье высказалась за поддержание конструктивного, откровенного и открытого диалога с российскими депутатами. По словам Мори–Паскье, необходимо обсуждение о внесении возможных изменений в процедуры и правила ПАСЕ, которые могут привести к отмене санкций против РФ.

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Ранее Арьев заявлял, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, нарушающих права человека, а также принципы демократии и верховенства права. Кроме того, он заявлял, что в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте продления санкций против РФ.

Это решение может усложнить процедуру продления санкций против РФ, введенных в апреле 2014 года из–за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.

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