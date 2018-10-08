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 ЦИК признал кандидата Гулака избранным народным депутатом от Радикальной партии

8 октября состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела Председатель Комиссии Татьяна Слипачук.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ЦИК.

В сообщении отмечается: "4 октября 2018 Верховная Рада Украины своим Постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Юзькова Т.Л., избранной на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 в общегосударственном многомандатном избирательном округе от Радикальной Партии Олега Ляшко, в связи с личным заявлением о сложении ей депутатских полномочий.

Следовательно, Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 в общегосударственном многомандатном избирательном округе Гулака Александра Николаевича, 1972 года рождения, образование среднее специальное, временно не работает, проживает в городе Макаров Киевской области, члена Радикальной Партии Олега Ляшко, включенного в избирательный список Радикальной Партии Олега Ляшко под № 30".

Также читайте: Рада прекратила депутатские полномочия Ефремовой и Юзьковой, назначенных в ЦИК и не смогла лишить мандата Журжия, написавшего завление по собственному желанию

Источник: https://censor.net.ua/n3090248
 
 
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соевый шлюшко что угодно сбрешет, как и порохло
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Для "партійців" Ляшка "спеціальна освіта" обов'язкова. Працювати не треба- головне вміти "грати"...когось ...або в "лотерею"
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