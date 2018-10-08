 ЦИК признал кандидата Гулака избранным народным депутатом от Радикальной партии

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ЦИК.

В сообщении отмечается: "4 октября 2018 Верховная Рада Украины своим Постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Юзькова Т.Л., избранной на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 в общегосударственном многомандатном избирательном округе от Радикальной Партии Олега Ляшко, в связи с личным заявлением о сложении ей депутатских полномочий.

Следовательно, Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 в общегосударственном многомандатном избирательном округе Гулака Александра Николаевича, 1972 года рождения, образование среднее специальное, временно не работает, проживает в городе Макаров Киевской области, члена Радикальной Партии Олега Ляшко, включенного в избирательный список Радикальной Партии Олега Ляшко под № 30".

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