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 Сийярто обвинил французского министра по европейским делам Луазо в "открытой агрессии" в отношении Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии возмущено высказываниями министра по европейским делам Франции Натали Луазо и не собирается ни в чем уступать.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сиярто.

"Венгерское правительство не откажется ни от одного шага и будет защищать безопасность Венгрии всеми своими силами", - заявил министр.

В интервью, опубликованном в журнале L'Obs, Натали Луазо сказала, что против Венгрии нужно совершить "историческую битву", поскольку Венгрия находится на неправильном пути, а европейских радикалов (венгерское правительство - ред.) нужно остановить. По ее мнению, верховенство права находится в опасности в Венгрии, происходит государственное давление на свободу прессы, судебная система также находится под угрозой.

В своем выступлении Сиярто отметил, что министр французского правительства проявляет открытую агрессию и презирает Венгрию. "Французский политик хочет указать народу Венгрии, как он должен жить, и не готова согласиться с тем, что венгры в третий раз избрали Виктора Орбана и его правительство большинством в две трети голосов на демократических выборах", - добавил он.

Сиярто добавил, что французский министр, занимая проиммиграционную позицию, называет французское правительство прогрессивным, однозначно рассматривая венгерское как "отстающее". "Кажется, что французское правительство считает такие ценности, как безопасность, охрана границ и христианская культура, устаревшими, но венгры остаются верными этим ценностям, и" мы не хотели бы броситься в бездну, в которую ведет так называемый прогресс на высокой скорости".

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Источник: https://censor.net.ua/n3090245
 
 
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 Топ комментарии
 
Все против Венгрии!
Сиярто обвинил французского министра по европейским делам Луазо в "открытой агрессии" в отношении Венгрии - Цензор.НЕТ 4288

Скоро венгров можно будет поздравить с тем, что они посрались со всеми своими соседями.
Прямо парашка в миниатюре: все мешают жить.
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Кто то доиграется в "сверхдиржаву"
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А разве может быть иначе с уральскими хромосомами?
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Ывротолерастичные беззубые мерзкие патякалы...ВОпрос решаеца элементарно просто - закрываете Венгрии кредитную линию помощи от ЕС и мадьяры автоматически превращаюца в полностью нищих, а правительство Орбана оказываеца обычными никчёмными чмошниками ни на что не способными, и быстро затыкают пасти. Но нет же, вы продолжаете жевать сопли давая им миллиардные кредиты, так же как их жуёт Украина вместо того что бы как минимум поднять открыто вопрос о мадьярском сепаратизме на общеевропейском и мировом уровне, и начать радикально противодействовать зарвавшимся мадьярским шакалам..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСийярто обвинил французского министра по европейским делам Луазо в "открытой агрессии" в отношении Венгрии
 
 
 
 
 
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