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 С начала суток на Донбассе ранены два украинских бойца, враг девять раз нарушил режим прекращения огня, - пресс-центр ОС

Российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня сегодня за время с 7 утра до 18:00.

При этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, зафиксировано четыре случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

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"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Катериновка, Троицкое, Водяное и Лебединское. Опорные пункты наших войск вблизи Крымского были обстреляны из минометов 120-го и 82-го калибра, а позиции у Лебединского - из минометов калибра 120 мм. Кроме того, по защитниках Крымского и Троицкого враг вел огонь из вооружения боевых машин пехоты", - говорится в сводке.

В пресс-центре уточняют, что в случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение об ответном огне, заставляя его прекратить обстрел.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - резюмируют в штабе.

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С начала суток на Донбассе ранены два украинских бойца, враг девять раз нарушил режим прекращения огня, - пресс-центр ОС 01

Напомним, в минувшие сутки, 7 октября, враг 27 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, минометы, вооружение БМП и ЗУ, потерь среди украинских воинов нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3090241
 
 
 Топ комментарии
 
Украинским воинам желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

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Всі знають що ніколи не потрібно провокувати ОСиний рій, але колорадські жуки як завжди.З початку доби на Донбасі поранено двох українських бійців, ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 9804 Отже розгнівані ОСи, вирішили на Авдіївському напрямку ВОПу противника зробити шмакі-бум. Полетіли і трохи вжалили колорадів. Все буде Україна і перемога за нами!
https://www.youtube.com/watch?v=D_Z8SWeuVNY&app=desktop
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Украинским воинам желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

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Всі знають що ніколи не потрібно провокувати ОСиний рій, але колорадські жуки як завжди.З початку доби на Донбасі поранено двох українських бійців, ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 9804 Отже розгнівані ОСи, вирішили на Авдіївському напрямку ВОПу противника зробити шмакі-бум. Полетіли і трохи вжалили колорадів. Все буде Україна і перемога за нами!
https://www.youtube.com/watch?v=D_Z8SWeuVNY&app=desktop
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спасибо, что живые!
***

Не сумуй козаче! Не журися воїн!
Ви святі Герої на своїй землі!
Впала вам на плечі дуже тяжка доля,
Боронити землю, гнати ворогів!

Стали ви до бою, міцною стіною!
Вірні побратими! Друзі бойові!
Ви тримали небо, лицарі-Герої!
Не зганьбили Неньки вірнії сини!

Не було вам страху, скрізь вогонь та пекло!
І лякався ворог, як співали ви!
Не встояли мури - ви стіною стали!
Наче ви з металу, наші козаки!

І вклонюсь до долу, перед образами,
На каміннях сірих, кращіх зі синів!
Ви тепер там браття... на небесних чатах!
Не забуде Ненька лицарів своїх!

Автор: воин ООС
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Я роблю $ 86 на годину, працюючи вдома. Я був шокований, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому становить 95 доларів, але я бачу, як він працює зараз. Я відчуваю так сильно свободу, що зараз я сам власний бос.

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Одужання пораненним хлопцям!!! Смерть расіянським окупантам!! щоб їм усім повилазило!!!!
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И мертвечук проклятый упырь ,чтобы здох поскорее
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Птица на хвосте принесла: 29 сентября на окраине Красного Луча, возле речки Хрустальная русье затопило БМП,в результате чего погибло 2 орка и 1 цивильный.30 сентября в этом же месте грузовик орков раздавил легковую: 2 человека погибло,1 находится в реанимации
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток на Донбассе ранены два украинских бойца, враг девять раз нарушил режим прекращения огня, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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