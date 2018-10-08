 С начала суток на Донбассе ранены два украинских бойца, враг девять раз нарушил режим прекращения огня, - пресс-центр ОС

При этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, зафиксировано четыре случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.
"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Катериновка, Троицкое, Водяное и Лебединское. Опорные пункты наших войск вблизи Крымского были обстреляны из минометов 120-го и 82-го калибра, а позиции у Лебединского - из минометов калибра 120 мм. Кроме того, по защитниках Крымского и Троицкого враг вел огонь из вооружения боевых машин пехоты", - говорится в сводке.
В пресс-центре уточняют, что в случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение об ответном огне, заставляя его прекратить обстрел.
"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - резюмируют в штабе.
Напомним, в минувшие сутки, 7 октября, враг 27 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, минометы, вооружение БМП и ЗУ, потерь среди украинских воинов нет.
https://www.youtube.com/watch?v=D_Z8SWeuVNY&app=desktop
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Не сумуй козаче! Не журися воїн!
Ви святі Герої на своїй землі!
Впала вам на плечі дуже тяжка доля,
Боронити землю, гнати ворогів!
Стали ви до бою, міцною стіною!
Вірні побратими! Друзі бойові!
Ви тримали небо, лицарі-Герої!
Не зганьбили Неньки вірнії сини!
Не було вам страху, скрізь вогонь та пекло!
І лякався ворог, як співали ви!
Не встояли мури - ви стіною стали!
Наче ви з металу, наші козаки!
І вклонюсь до долу, перед образами,
На каміннях сірих, кращіх зі синів!
Ви тепер там браття... на небесних чатах!
Не забуде Ненька лицарів своїх!
Автор: воин ООС
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