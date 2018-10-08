 С начала суток на Донбассе ранены два украинских бойца, враг девять раз нарушил режим прекращения огня, - пресс-центр ОС

При этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, зафиксировано четыре случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

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"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Катериновка, Троицкое, Водяное и Лебединское. Опорные пункты наших войск вблизи Крымского были обстреляны из минометов 120-го и 82-го калибра, а позиции у Лебединского - из минометов калибра 120 мм. Кроме того, по защитниках Крымского и Троицкого враг вел огонь из вооружения боевых машин пехоты", - говорится в сводке.

В пресс-центре уточняют, что в случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение об ответном огне, заставляя его прекратить обстрел.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - резюмируют в штабе.

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Напомним, в минувшие сутки, 7 октября, враг 27 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, минометы, вооружение БМП и ЗУ, потерь среди украинских воинов нет.