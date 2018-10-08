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Все про:Днепр_город (2508) евромайдан (6703) титушки (449) Баганец (12)

 Экс-заместитель генпрокурора Баганец, который развалил дело о нападении титушек на Евромайдан в Днепропетровске, теперь защищает Вилкула, - журналист Черевко

Алексей Баганец, который в 2014-15 гг. занимал пост заместителя генпрокурора и вел дело о нападении титушек на Днепропетровский Евромайдан, теперь защищает "оппоблоковца" Александра Вилкула.

Об этом сообщил журналист Александр Черевко, передает Цензор.НЕТ.

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"Это фото из Днепра (тогда еще Днепропетровска), где титушки разогнали Евромайдан. Дело тогда вел один заместитель генпрокурора, но... не доказал. А сегодня он демонстративно защищал Вилкула. Такие вот повороты судьбы", - написал он.

Экс-заместитель генпрокурора Баганец, который развалил дело о нападении титушек на Евромайдан в Днепропетровске, теперь защищает Вилкула, - журналист Черевко 01

В комментарии к фото он сообщил, что речь идет об Алексее Баганце.

Напомним, сегодня регламентный комитет ВР признал представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности народного депутата от "Оппоблока" Александра Вилкула законным.

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Экс-заместитель генпрокурора Баганец, который развалил дело о нападении титушек на Евромайдан в Днепропетровске, теперь защищает Вилкула, - журналист Черевко 02
Экс-заместитель генпрокурора Баганец, который развалил дело о нападении титушек на Евромайдан в Днепропетровске, теперь защищает Вилкула, - журналист Черевко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3090236
 
 
 Топ комментарии
 
не думаю, что они размножаются, ведь почвы для этого гораздо меньше.
Они просто проявляются, понимая, что следующие выборы их последний шанс.
До этого они сидели, тише воды, ниже травы, ожидая своей участи.
Сейчас поняли: вешать не будут, а УПК они сами писали, во главе с Портновым.
Уверен: если б Майдан пролил кровь этих тварей, сейчас многое было бы иначе.
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И таких уродов полно!
Даже сейчас "работают" разваливают!
Кернес например....
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такое впечатление, что рыги и прочая ватная падаль размножаются с нечеловеческой скоростью.
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И таких уродов полно!
Даже сейчас "работают" разваливают!
Кернес например....
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такое впечатление, что рыги и прочая ватная падаль размножаются с нечеловеческой скоростью.
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не думаю, что они размножаются, ведь почвы для этого гораздо меньше.
Они просто проявляются, понимая, что следующие выборы их последний шанс.
До этого они сидели, тише воды, ниже травы, ожидая своей участи.
Сейчас поняли: вешать не будут, а УПК они сами писали, во главе с Портновым.
Уверен: если б Майдан пролил кровь этих тварей, сейчас многое было бы иначе.
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это был сарказм((. но им реально создали все условия для безбедного процветания, и явно неспроста.
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они сами себе эти условия и создали, ибо они часть системы, которая сопротивляется изменениям.
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Олигархами была создана "реестровая оппозиция" -
Яценюк-Кличко-Тягнибок,чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Имея свой зомбоящик и население, которое этим ящиком долгие
годы обрабатывали,план был реализован.

"Народ" может "пышатыся" своей
"мудростью" и "помиркованностью"!
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Если бы были нормальные суды - оба на нарах чалились бы.
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ну а как по другому? шыкаладный цех рыгающим аналам братьянавек.
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Ну, что вы так на него, вот он какой борец с барыгами:

"«Юрий Луценко должен нести ответственность, как руководитель Генеральной прокуратуры, который назначал этого человека, брал его со стороны, с улицы. Он что, не проверил его деловые качества, не убедился, насколько этот человек добросовесный? Он, безусловно, должен понести ответственность, если эта информация о связи Сердюка с контрабандистами подтвердится. В том числе, и путем увольнения из занимаемой должности», - заявил Алексей Баганец. Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2018/08/29/baganets_schytaet_lutsenko_otvetstvennim_za_deystvyya_sotrudnyka_gpu__fyguranta_1395705"
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ну...а кого этому гниде еще защищать...ясно же - другую гниду...
совсем ничего удивительного...просто...гыдко и брыдко!
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Баганец
Алексей Васильевич

Адвокат Юрия Луценко, являлся прокурором Донецкой области. Позже возглавил прокуратуру Львовской области, в отставку подал в 2010 г.

Оранжевая помойка
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Войну
называют АТО, освобождение
- деоккупацией, развал
страны - децентрализацией, воровство
- зарабатыванием и т.д. Главное -
правильно назвать и "продемонструвать"...
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Баганець был ещё замом генпрокуроа Потебенька в 2000, когда вовсю отмазывали Кучму. Кто его взял в замгенпрокуроры после революции Гидности? Марсиане, Йулька или шоколадные рыго-реваншисты?
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Та баганец скорее всего фээсбэшная консерва. Я думаю им пора заняться СБУ.
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Зачем ФСБУ им заниматься? У них у самих сплошные Семочки и Демчины.
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Та не все. Семочки и демчины это назначенцы потроха, для крышевания потрошиных схем, коррупции и шпионажа за конкурентами потроха за государственный счёт.
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Ну а кто запрещает посадить Баганца лет на 5 ?
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А кто ж его посадит... ? Те кого надо садить?...
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Барыга надеялся на Медведчука как на партнера-антигероя на выборах, а народ связал их воедино.
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В Турції таким Баганцям роблять cekim kahrolası kafa.
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Баганец из старой банды корупционеров ещё времён Кучмы .
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Помню светился на тв во время и после майдана, изображал из себя щирого украинця, полезный стал для банды жити по-новому
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Дело не в том что он топит по большему счету за рашку и ярый антиукраинец... Дело в том что подобная мразь чувствует себя в Украине очень комфортно. Им не надо бояться пули снайпера или несчастного случая. О том что бы их судить я вообще не говорю ибо скорей земля сойдёт с орбиты и унесёшься в глубины космоса.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-заместитель генпрокурора Баганец, который развалил дело о нападении титушек на Евромайдан в Днепропетровске, теперь защищает Вилкула, - журналист Черевко
 
 
 
 
 
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