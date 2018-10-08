 Экс-заместитель генпрокурора Баганец, который развалил дело о нападении титушек на Евромайдан в Днепропетровске, теперь защищает Вилкула, - журналист Черевко

Об этом сообщил журналист Александр Черевко, передает Цензор.НЕТ.
"Это фото из Днепра (тогда еще Днепропетровска), где титушки разогнали Евромайдан. Дело тогда вел один заместитель генпрокурора, но... не доказал. А сегодня он демонстративно защищал Вилкула. Такие вот повороты судьбы", - написал он.
В комментарии к фото он сообщил, что речь идет об Алексее Баганце.
Напомним, сегодня регламентный комитет ВР признал представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности народного депутата от "Оппоблока" Александра Вилкула законным.
Даже сейчас "работают" разваливают!
Кернес например....
Они просто проявляются, понимая, что следующие выборы их последний шанс.
До этого они сидели, тише воды, ниже травы, ожидая своей участи.
Сейчас поняли: вешать не будут, а УПК они сами писали, во главе с Портновым.
Уверен: если б Майдан пролил кровь этих тварей, сейчас многое было бы иначе.
Яценюк-Кличко-Тягнибок,чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Имея свой зомбоящик и население, которое этим ящиком долгие
годы обрабатывали,план был реализован.
"Народ" может "пышатыся" своей
"мудростью" и "помиркованностью"!
"«Юрий Луценко должен нести ответственность, как руководитель Генеральной прокуратуры, который назначал этого человека, брал его со стороны, с улицы. Он что, не проверил его деловые качества, не убедился, насколько этот человек добросовесный? Он, безусловно, должен понести ответственность, если эта информация о связи Сердюка с контрабандистами подтвердится. В том числе, и путем увольнения из занимаемой должности», - заявил Алексей Баганец. Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2018/08/29/baganets_schytaet_lutsenko_otvetstvennim_za_deystvyya_sotrudnyka_gpu__fyguranta_1395705"
совсем ничего удивительного...просто...гыдко и брыдко!
Алексей Васильевич
Адвокат Юрия Луценко, являлся прокурором Донецкой области. Позже возглавил прокуратуру Львовской области, в отставку подал в 2010 г.
Оранжевая помойка
называют АТО, освобождение
- деоккупацией, развал
страны - децентрализацией, воровство
- зарабатыванием и т.д. Главное -
правильно назвать и "продемонструвать"...