 Хакеры ГРУ не раз атаковали латвийские госструктуры и СМИ, - Бюро по защите Конституции Латвии

Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ в последние годы в целях шпионажа неоднократно совершало атаки на латвийские государственные структуры. Об этом журналистам заявили в Бюро по защите Сатверсме (Конституции, БЗС) Латвии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ГРУ является одной из самых активных иностранных спецслужб, которая все более интенсивно разворачивает работу против западных стран, включая Латвию", – считает БЗС.

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Та же группа хакеров российской военной разведки, которая совершила атаки на Организацию по запрещению химического оружия, Всемирное антидопинговое агентство и малайзийские структуры, расследующие гибель самолета рейса "MH17", в последние годы несколько раз совершала атаки и в латвийском киберпространстве, утверждают в БЗС.

По информации латвийской спецслужбы, некоторые атаки были направлены против частных компаний, включая СМИ. Их суть - проникнуть в информационную систему, незаметно действовать в ней и получать данные, например, регулярно получать доступ к переписке по электронной почте и обработанным на рабочей станции документам.

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Как пояснили в БЗС, ГРУ, чтобы инфицировать систему шпионской программой, широко использует отправку ложного электронного сообщения, составленного так, чтобы заинтересовать получателя и побудить его открыть письмо, которое заражает его компьютер вирусом. Так, атака на нескольких адресатов в латвийских госструктурах была осуществлена в конце 2016 года, когда вирус был замаскирован под рождественское поздравление.

Однако политически мотивированных кибератак, которые могли бы повлиять на результаты выборов 13-го Сейма, БЗС не зафиксировало.

Напомним, 6 октября неизвестные взломали латвийскую национальную соцсеть. При попытке войти в аккаунт пользователя встречали флаг России, потрет Путина и текст о том, что "граница России не заканчивается нигде".