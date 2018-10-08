 СБУ способствовала высылке из Украины 23 иностранных дипломатов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

СБУ уточнило, что в рамках выполнения задач по противодействию разведывательной, разведывательно-подрывной и другой противоправной деятельности специальных служб иностранных государств, прежде всего Российской Федерации, открыто 396 уголовных производств, в т.ч. 73 - в отношении граждан Украины по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, 8 - в отношении иностранных граждан по с. 114 (шпионаж) УК Украины. Вынесен приговор суда 20 лицам по ст. 111 УК Украины.

Также по результатам документирования противоправных действий и намерений граждан иностранных государств проведено 212 демаршейпредставителям иностранных спецслужб и дипломатов иностранных государств.

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Запрещен въезд на территорию Украины 575 иностранным гражданам.

Принудительно выдворены и возвращены с территории Украины 382 иностранных гражданина.

Кроме того, предупреждена противоправная деятельность граждан Украины с признаками государственной измены путем объявления 320 официальных предостережений от имени органов СБУ.

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