 Регламентный комитет ВР признал представление ГПУ на Вилкула законным

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее решение было принято на заседании комитета в понедельник.
Наппомним, ранее Генпрокурор Юрий Луценко на регламентном комитете ВР, комментируя представление на привлечение к уголовной ответственности депутата "Оппоблока" Александра Вилкула, рассказал, что прокуратура Днепропетровской области расследует уголовное дело по факту причастности народного депутата от "Оппоблока" Александра Вилкула к незаконной передаче земельных участков во время его пребывания на посту председателя Днепропетровской госадминистрации в 2011 году.
Па Тундре, па железной дароге