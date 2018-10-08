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 Регламентный комитет ВР признал представление ГПУ на Вилкула законным

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента признал законным представление Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности народного депутата от "Оппоблока" Александра Вилкула.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее решение было принято на заседании комитета в понедельник. 

Наппомним, ранее Генпрокурор Юрий Луценко на регламентном комитете ВР, комментируя представление на привлечение к уголовной ответственности депутата "Оппоблока" Александра Вилкула, рассказал, что прокуратура Днепропетровской области расследует уголовное дело по факту причастности народного депутата от "Оппоблока" Александра Вилкула к незаконной передаче земельных участков во время его пребывания на посту председателя Днепропетровской госадминистрации в 2011 году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090230
 
   
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Ну, наконец-то. Посадите эту всю семейку надолго, желательно пожизненно.
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В комитете - все специалисты... однако...
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Такое ощущение,что этого врага Украины власть с очень большим трудом принесет(не факт) в жертву народу.
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О, Вилкул на историческую родину отправиться.
Па Тундре, па железной дароге Регламентный комитет ВР признал представление ГПУ на Вилкула законным - Цензор.НЕТ 2007
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Насиров в одеяле шикарен, круче будет только Вова Х...ло в гробу.
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Кто против барыги,тот ахент крэмля.Хто не делится с барыгой,будет рядом с ефремовым.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРегламентный комитет ВР признал представление ГПУ на Вилкула законным
 
 
 
 
 
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