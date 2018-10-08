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 Экономика, За рубежом
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Все про:доллар (1507) Россия (70673) экономика (3455)

 Россия не сможет безболезненно отказаться от американского доллара и перейти в расчетах на другие валюты, - Financial Times

68% доходов России от экспорта поступает в долларах США, говорят аналитики.

Объявленная недавно Москвой "дедолларизация экономики" не может пройти легко и безболезненно. Об этом пишет издание Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс–Украина".

Причина – в зависимости России от экспорта, расчеты за большую часть которого Федерация получает именно в долларах США. "Россия сильно зависит от экспорта сырья и энергоносителей, – пишет издание, – И Кремлю вряд ли удастся убедить западных партнеров торговать с помощью шаткой российской валюты".

В 2017 году Россия заработала на экспорте 115 миллиардов долларов. При этом рост торговли с Китаем и другими азиатскими странами помог сократить общую долю доллара в валютных транзакциях. "Но "зеленая банкнота" до сих пор составляет 68% поступлений от экспорта в российский бюджет", – пишет Financial times. Издание также указывает, что большая часть российского внешнего долга находится как раз в американской валюте. И прошлые усилия Москвы перевести его во что-то другое не увенчались большим успехом.

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Financial Times пишет, что никто точно не знает, во сколько именно обошлись российской экономике 4 года санкций со стороны США и стран ЕС. Но влияние на российскую валюту и рынки бондов было огромным. После того, как американский Минфин объявил о введении самых жестких мер в апреле, отрезав крупнейшие компании включительно с алюминиевой индустрией от доллара и права вести дела с американскими гражданами, рубль потерял 18% стоимости. Угрозы Вашингтона ввести подобные ограничения против государственных банков и запретить покупку российских государственных ценных бумаг вызвали распродажу российских бондов на 7,5 миллиардов долларов, которые были в руках иностранных инвесторов.

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Сейчас Сенат США рассматривает предложения относительно нового давления. На этот раз российские банки могут отрезать от операций в долларе, а также полностью перекрыть путь Москве на рынки иностранных капиталов.

Напомним, в начале октября стало известно, что власти России разрабатывают план отказа от доллара. Согласно планам Москвы, на "дедолларизацию" уйдет около пяти лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3090227
 
   
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того дерипаску уже лет 10 ссаными тряпками по миру гоняют самый громкий скандал был в Черногории, когда у него отобрали бизнес здесь
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Самый громкий скандал был когда он на яхте возле Норвегии под вице премьера московитов засунул беларусскую проститутку, народ возмутился почему не на Валдае, остальное в порядке вещей.
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Вата ликует: Шишкостан переходит на юань. Дай Бог, чтоб не передумали

Россия не сможет безболезненно отказаться от американского доллара и перейти в расчетах на другие валюты, - Financial Times - Цензор.НЕТ 5112

В пабликах задурманенной ваты сегодня радостный день - наконец-то "Бензоколонка прищучит пиндоский доляр"! Им мало, что Набиулина просрала 3 лярда из-за юаней и торговой войны КНР с США, путин тащит рашку на эшафот все ретивее. Вот одна из публикаций скаленвстающих:

Чем на самом деле обернется госпрограмма «отказа от доллара»

Обещанный министром экономического развития план «отказа от доллара» уже привел к резкому росту курса этого самого доллара, а заодно и евро. Впрочем, в правительстве уже продумывают альтернативу западным валютам - в виде юаня.

«План Орешкина» спасет от санкций
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что сразу три ведомства - Минэкономики, Минфин и Центробанк - приготовили предложения по снижению зависимости российской экономики от доллара. Впрочем, сенсацией это заявление не стало: так, еще в конце августа подобные заявления делали первый вице-премьер правительства, министр финансов Антон Силуанов и министр иностранных дел Сергей Лавров.

По их словам, России необходимо обеспечить поэтапный переход во внешней торговле на национальную валютную основу. В первую очередь это касается стран, которые столкнулись с американскими санкциями и торговыми ограничениями, - то есть Китая, Ирана и Турции.

«План Орешкина» стал ответной реакцией на агрессивную риторику и еще более агрессивные действия США, которые наносят удары по российской экономике. Сначала они фактически «отключили» от доллара российскую алюминиевую промышленность, а сейчас всерьез обсуждают идею «отрезать» от финансовой система Америки и крупнейшие госбанки нашей страны.

Кремль, разумеется, в такой ситуации и ищет альтернативы. Наиболее реальная среди них - это китайский юань. После последней волны антироссийских санкций Центробанк сократил авуары государственного долга США на $ 81 млрд, в то время как авуары китайского юаня выросли до 5% с 3%, приводит расчеты Bloomberg.

Ориентацию на «восточный вектор» по сути подтвердил и Орешкин: он сообщил, что Россия во внешнеторговых операциях с Китаем все чаще использует национальные валюты. Конкретный объем поступающих в российскую экономику юаней министр пока не называет. Осторожничает.

Процесс отказа до доллара небыстрый
Относительно того, насколько близка и реалистична «юанизация» российской экономики, мнения опрошенных «Свободной прессой» экспертов разделились.

Старший научный сотрудник Института экономической политики (ИЭП) Сергей Жаворонков:

- Юань не является свободно неконвертируемой валютой, его доля в мировых расчетах пока ничтожна. Причем пока и сами китайцы предпочитают заключать внешнеторговые контракты в долларах. Для России, осуществляющей 70% расчетов в долларах, 15% в евро и 12,5% в рублях (в основном со странами СНГ) юань тоже не был никогда крупной расчетной единицей.

В случае расширения санкций против российских госбанков, делающих невозможными их операции через корреспондентские счета в США, очевидной альтернативой выглядит евро. А пока что российский Центробанк наращивает золотовалютные резервы, покупая в том числе и доллары, купив с начала года чуть менее $ 30 млрд. Так что простой вопрос российским властям: если доллар так плох, зачем они его покупают в таких количествах?

Заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Анна Кокорева:

- Речь идет о том, чтобы перейти на расчеты в других ликвидных валютах. Но это не значит, что нужно выбрать какую-то одну. Страны будут рассчитываться в национальных валютах, если они являются ликвидными (например, с Китаем или с иными партнерами) в любой из альтернативных доллару валют - например, евро, фунтах, франках, рупиях и т. д. Перспективы такие есть, так как иные страны тоже не желают продолжать расчеты в долларах, однако это процесс, полагаю, не быстрый.
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Китаю то их земли, в отличии от США ой как нужны. Россия не сможет безболезненно отказаться от американского доллара и перейти в расчетах на другие валюты, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4044
Пусть поднимают экономику Китая Россия не сможет безболезненно отказаться от американского доллара и перейти в расчетах на другие валюты, - Financial Times - Цензор.НЕТ 5623
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Есть куча вариантов перейти на дружественные валюты. Северокорейские воны, венесуэльские боливары, никарагуанские кордобы, ну и наконец на таджикские сомони Россия не сможет безболезненно отказаться от американского доллара и перейти в расчетах на другие валюты, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1065
Все, вопрос закрыт окончательно, со...ть в Раиссе будут все Россия не сможет безболезненно отказаться от американского доллара и перейти в расчетах на другие валюты, - Financial Times - Цензор.НЕТ 144
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Вариант не ложиться под чужие валюты вяликие вообще не рассматривают?
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Рубелями только толчки оклеивать можно Россия не сможет безболезненно отказаться от американского доллара и перейти в расчетах на другие валюты, - Financial Times - Цензор.НЕТ 2382 Предлагаю срусским вообще их рулонами продавать Россия не сможет безболезненно отказаться от американского доллара и перейти в расчетах на другие валюты, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3052
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Странно. чем мокши недовольны, фуйло хочет отрезать рашку от доллара, того же хотят американцы, можно нефть и за северокорейские воны продавать.
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Запрет на доллар ударит также и по доллару. С другой стороны, Трамп демонтирет мировую финансовую глобальную систему, переходя к протекционизму и переводу производства в США. А с паршивой овцы хоть шерсти клок.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРоссия не сможет безболезненно отказаться от американского доллара и перейти в расчетах на другие валюты, - Financial Times
 
 
 
 
 
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