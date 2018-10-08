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 Политика Украины, Общество
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Все про:арест (9707) Грановский (48)

 Пострадавший Федишин согласится с освобождением пожизненно осужденного Панасенко, если будет доказана невиновность, - нардеп Грановский

Народный депутат Украины Александр Грановский начал работу по освобождению пожизненно осужденного Владимира Панасенко. Последнего еще в 2008 году осудили за покушение на жизнь Романа Федишина и убийство школьницы Марии Куцынды.

Это дело получило широкую огласку после того, как семья осужденного Владимира Панасенко не единожды принимала участие в разнообразных телевизионных шоу с целью помочь ему добиться справедливости. Как сообщает депутат Грановский на своей странице в Facebook, сейчас в деле появились новые факты.

Во-первых, Владимир Панасенко прошел проверку на полиграфе. Вывод эксперта – не причастен. "Но кроме общечеловеческих вопросов, на которые мы предварительно получили ответ, существуют и юридические. Именно об этом мы должны говорить и это должны анализировать. Мои вопросы изложены в виде приложений к этой публикации", - пишет Александр Грановский.

Во-вторых, нардеп провел встречу с Романом Федишиным, депутатом Львовского местного совета VII созыва, на которого и было совершено покушение. Грановский пишет, что достиг джентльменского соглашения с Федишиным, который сделает публичное заявление, если отсутствие состава преступления в действиях Панасенко будет доказано. "Мы вдвоем уважаем закон и будем вместе делать все от нас зависящее, чтобы с точки зрения здравого смысла прийти к честному выводу по поводу виновности/невиновности господина Владимира Панасенко. Если доступный нам фактаж будет свидетельствовать, что господин Владимир это преступление не совершал, я получил честное слово господина Романа, что последний будет готов сделать публичное заявление о новых обстоятельствах по делу. Если возникнет необходимость в изменении юридической позиции, господин Роман с удовольствием это сделает. Если, говоря юридическим языком, вина господина Панасенко будет выглядеть достаточно убедительно, я незамедлительно сделаю соответствующее заявление и воздержусь от любых процессов, связанных с пересмотром приговора господину Панасенко", - заявил Александр Грановский.

Кроме этого, депутат добавил, что министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Государственной исполнительной службы Дмитрий Сторожук знакомы с этой проблематикой и в любой момент готовы помочь. "Хочу заверить профессиональных журналистов, которые в свое время присоединились к освещению кейса господина Панасенко, что это дело живое и не умрет", - написал Александр Грановский.

Пострадавший Федишин согласится с освобождением пожизненно осужденного Панасенко, если будет доказана невиновность, - нардеп Грановский 01
Пострадавший Федишин согласится с освобождением пожизненно осужденного Панасенко, если будет доказана невиновность, - нардеп Грановский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3090225
 
 
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Так, то оно так.... А вот что товарищ Грановский думает по поводу того, чтобы на Полиграфе проверить "мусоров" Авакова и Евдокимова на их причастность к убийству Сашка Билого?
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Кстати а Евдокимов ещё не в России? Проверьте - должно быть он уже там "греет место" для некоторых высокопоставленных агентов ФСБ...
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"...якщо буде доведено невинуватість..."
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Це щось нове у праві. Взагалі, то треба довести винуватість, що суд зробив. Але у "грановського" з'явилися нові "докази" у вигляді валіз із грошима. Вистачить і йому, і "суддям", і потерпілий лапу вмочить. І злочинця відпустять.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПострадавший Федишин согласится с освобождением пожизненно осужденного Панасенко, если будет доказана невиновность, - нардеп Грановский
 
 
 
 
 
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