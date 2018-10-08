 Экс-супруг гимнастки Подкопаевой бизнесмен Нагорный подозревается в госизмене - он арестован с возможностью выйти под полумиллионный залог, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил представитель Службы безопасности Украины.
По его словам, Нагорный подозревается СБУ в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.
Меру пресечения суд избрал Нагорному 4 октября.
При этом СБУ настаивала на безальтернативном аресте Нагорного.
к чему такие альковные подробности?
Взгляд и Другие @zgldz 7 окт.
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