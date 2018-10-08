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Все про:Подкопаева (5) СБУ (12881) сепаратизм (11134)

 Экс-супруг гимнастки Подкопаевой бизнесмен Нагорный подозревается в госизмене - он арестован с возможностью выйти под полумиллионный залог, - СБУ

Печерский районный суд Киева избрал для бывшего мужа украинской гимнастки Лилии Подкопаевой бизнесмена Тимофея Нагорного, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей и установил залог 528 600 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил представитель Службы безопасности Украины.

По его словам, Нагорный подозревается СБУ в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Меру пресечения суд избрал Нагорному 4 октября.

При этом СБУ настаивала на безальтернативном аресте Нагорного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подкопаева: "Никто никогда не ущемлял в Украине нас, русскоязычных. Я страдаю от незнания украинского"

Источник: https://censor.net.ua/n3090224
 
 
 Топ комментарии
 
бывший муж...бывшая жена...
к чему такие альковные подробности?
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Щось активізувались чекісти. Знає кішка, чиє сало з'їла.
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бывший муж...бывшая жена...
к чему такие альковные подробности?
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Покопаева...по-моему редактор взбухнул. Экс-супруг гимнастки Покопаевой бизнесмен Нагорный подозревается в госизмене - он арестован с возможностью выйти под полумиллионный залог, - СБУ - Цензор.НЕТ 7182
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а что же тогда говорить о Семушке, если у нас бизнесюки госизменой промышляют ?
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таких госизменников 450 штук под куполом сидят.... Юга, де факты???
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Если судья выпускает под залог подозреваемого в измене Родине, то этот судья сам изменник Родины. Чи не так?
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Ты понимаешь разницу между "выпустить под залог" и "оправдать и освободить", а, зрадофил?
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А ты, дыбил, понимаешь разницу война и мир?
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Экс-супруг гимнастки Подкопаевой бизнесмен Нагорный подозревается в госизмене - он арестован с возможностью выйти под полумиллионный залог, - СБУ - Цензор.НЕТ 7865

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Экс-супруг гимнастки Подкопаевой бизнесмен Нагорный подозревается в госизмене - он арестован с возможностью выйти под полумиллионный залог, - СБУ - Цензор.НЕТ 2361

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Операция внедрения. На Западе сильно проредили агентурный аппарат московии.
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А Подкопаева чья подруга лучшая ? Анилораки . А где эта подстилка сейчас - все знают. Так шо проверяйте и гимнастку, думаю там кубло.
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Что же это за законодательство? За госизмену - под залог?
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Кто такая "подкопаева", а, тем более, бывший её муж?...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-супруг гимнастки Подкопаевой бизнесмен Нагорный подозревается в госизмене - он арестован с возможностью выйти под полумиллионный залог, - СБУ
 
 
 
 
 
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