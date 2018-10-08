 Реструктуризация агрохолдинга "Мрия" не вдохновляет, - Concorde Capital

Отчет подписал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, сообщает УНИАН. Главный итог исследования вынесен в заголовок отчета: "Реструктуризация "Мрії". Восстановление не вдохновляет". Основываясь исключительно на цифрах, авторы исследования пришли к выводу, что необеспеченные кредиторы "Мрії" (то есть владельцы необеспеченной части долга агрохолдинга), в том числе владельцы еврооблигаций, смогли вернуть лишь мизерную часть своих денег - от 3,3% до 4,1%. Такая крошечная доля возврата наличных после четырех лет неопределенности и жестких переговоров не выглядит обнадеживающе, отмечается в отчете.

"Сегодня трудно сказать, была ли у кредиторов "Мрії" альтернатива поглощению в 2014 году. Скорее всего, не было. Также им не удалось взять под контроль весь бизнес, которым владели бывшие акционеры, хотя корпоративная структура "Мрії" была не очень сложной", - констатируют авторы исследования и дальше обобщают: "Все потери и трудности на пути к реструктуризации долга свидетельствуют о том, насколько рискованными являются попытки захватить украинский фермерский бизнес, особенно в условиях слабых прав собственности на землю".

Изучая дальнейшую судьбу агрохолдинга, исследователи Concorde Capital выяснили, что земельный банк "Мрії" уменьшился с 320 тыс. га, которые были перед дефолтом, до 219 тыс. га, а затем - до 162 тыс. га. Доходы "Мрії" сократились с почти $500 млн в 2013 до менее чем $100 млн в 2015-2017 гг. Итак, для самой компании и в целом для аграрного сектора Украины эта сделка (реструктуризация долга) имела явно выраженные негативные последствия. Также в проигрыше осталась государство. В частности, оно получила меньше налогов вследствие сокращения объемов производства в агрохолдинга. Напомним, что финансовыми консультантами в рамках реструктуризации "Мрії" выступили компании Ротшильда и ICU, которые фактически контролировали процесс реструктуризации





