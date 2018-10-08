 Главная проблема в отношениях с Россией - Крым и Донбасс, - глава МИД Польши

Главной проблемой в отношениях между Варшавой и Москвой являются Крым и Донбасс. Об этом министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сказал в интервью российскому изданию "Коммерсант", сообщает Цензор.НЕТ.
"Главная проблема – это нарушение Россией международного права в отношении Украины. Это касается аннексии Крыма, российского вмешательства на Донбассе. Это накладывает отпечаток на отношения России с НАТО, Евросоюзом и США, и привело к санкциям Запада в отношении России, которые важно сохранять до тех пор, пока Россия не изменит свою политику по отношению к Украине", – сказал Чапутович.
Глава МИД Польши считает, что именно агрессивная политика России не дает Москве и Варшаве наладить нормальные взаимоотношения.
"Наша проблема не в отношениях между нашими обществами: они хорошие, теплые. Проблема – в агрессивной российской политике, свидетелями которой мы стали в Грузии и в Украине. Сегодня Москва достигает своих целей, опираясь на силу. А мы признаем верховенство международного права", – подчеркнул Чапутович.
Польский министр отметил, что агрессия РФ в Украине отразилась и на работе Совбеза ООН.
"Мы поддерживаем Украину, потому что считаем, что это она стала предметом нападения, и дебаты в ООН показали, что большинство стран придерживаются той же позиции. Но у России другая точка зрения", – отметил глава польской дипломатии.
Чапутович подчеркнул, что Польша поддерживает Украину и ее проевропейские стремления. "Это один из наших главных союзников, нас связывают крепкие и хорошие связи, мы участвуем в обучении их госслужащих и предоставляем гуманитарную помощь. В Польше находятся более миллиона украинцев, 40 тыс. украинских студентов, и мы рады, что они здесь себя хорошо чувствуют", – добавил министр.
Глава польского МИД также напомнил, что его страна отрицательно относится к планам России запустить газопровод "Северный поток–2".
"Мы считаем, что эта инициатива не обеспечивает диверсификацию и энергетическую безопасность европейских стран. И так считаем не мы одни: Еврокомиссия также сочла, что этот проект невыгоден для Европы и что он должен быть приведен в соответствие с европейским законодательством", – сказал Чапутович.
Не будет Раиси - не будет отношений, не будет отношений - не будет проблем.
2. В Армянске все очень плохо. Детей привезли, чтобы дотравить окончательно: "Вонь страшная. Вчера утром и сейчас дышать просто нечем. Детей последнее время с садиков забирают с температурой и поносом. Это что, нормально? Когда это массово? Во всех садиках города", "Пока до Царя не дойдет, изменений не будет! Крымские отчитываются, что все порешали. И все притихло" https://twitter.com/KrimRt/status/1049193859031490560 (скрин). "Запах ужасный, вонь стоит", "Бедные наши детки. Что происходит в моем любимом городе? Ведь только недавно радовалась жизни и свежему воздуху. Сейчас боюсь за ребенка и своих близких", "Согласен. Только мне не воняет, а вот инструмент на балконе продолжает ржаветь после чистки", "Ну, и что сидим? Чего ждем? Когда все вымрем, или когда приобретем болячку на всю жизнь! Давайте как-то законно бороться за свои права! Чего вам не хватает - грамотного человека или предводителя????" https://twitter.com/KrimRt/status/1049226904094629888 (скрин). "Если при пробном запуске производственной линии Крымского Титана произошел выброс, то в воздухе могло резко увеличиться содержание сернистого ангидрида", "Что я и говорил. Зря детей вернули. Нужно взрослых вывозить. Фосфогипс не поможет, а только все усугубит" https://twitter.com/KrimRt/status/1049227994403889153 (скрин). "Вчера вечером помыл машину, а сегодня с утра офигел просто! Все стекла в какой-то мелкой жиже. Через лобовое ничего не видно. Капец! Заднее тоже в жирной гадости!" https://twitter.com/KrimRt/status/1049237325723697152 (фото). "Запаха уже не слышу, но першение в горле + осип голос ещё в конце августа - никак не восстановится. Увеличены лимфоузлы, повышенное давление, головные боли, ещё в придачу аллергическая сыпь" https://twitter.com/KrimRt/status/1049238589060648960 3. В соцсетях сообщают, что многие жители Армянска обращаются к эндокринологам в Симферополе с проблемами щитовидной железы https://twitter.com/KrimRt/status/10491924215511613444. Армянск. Воды в выходные в городе не было. Практически совсем: 5 секунд капнет - два часа нет: "18+. С*ка, все выходные прошли, а в кране вода не капнет. Ни побриться, ни постирать, есть даже готовить не получается толком. Какого х*я суббота, воскресенье нет воды по ул. Гайдара? Рано утром нет, и сейчас почти 21 - и в это время нет воды. Вы че, пи****сы, вообще охамели? Куда мне прийти и пожаловаться, чтобы вас, мразей, на петле вздернули? Я всю жизнь так в тазиках воду набирать буду, есть готовить как? Уроды! Чтоб ваше потомство за границей так жило. Конченная власть. Не анонимно" https://twitter.com/KrimRt/status/10491928549947678725. Жители Ялты жалуются, что из-за постоянных скачков напряжения из строя выходит бытовая техника и стабилизаторы напряжения. В некоторых домах - сразу у всех https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1049234551963303937 . Ватники дождались обещанных оккупантами российских зарплат, но они оказались нищенскими. Поэтому некоторые ватники решили обвинить… БАНДЕР: "Что за беда с зарплатами в детских садах?! У нас в саду было родительское собрание. Воспитатели сказали, что в этом месяце просто копейки выплатили!!! Лишение стимулирующих и т.д.! И это, насколько я знаю, по всей Ялте! Учителя, врачи, воспитатели, как по мне, этот труд должен быть высоко оценённый!!! Строго анонимно!!!". Комментарии: "Да у всех тут зарплаты труду не соответствуют", "Идите в бизнес, раз зп не устраивает", "Хах, мы три года не видим стимулирующих", "Пока есть люди, которые работают на такую зарплату, будут те, кто будет её платить. Если все дружно уволятся, зарплата повысится", "Так ялтинским образование руководит бандеровец. В прямом смысле этого слова, т.е. это не какая-то шутка или троллинг" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10492281560482119737. Крымская ватница жалуется на высокие цены и нищенские пенсии. Винит во всем АМЕРИКУ, которая еще и "травит нас военным образом через продукты". Ничего хорошего ватница в Крыму не видит. Путина обвиняет лишь в том, что "он снабжает всех гуманитарной помощью, а нам - кукиш" https://twitter.com/krymrealii/status/1049283268502343680 8. Российские пропагандоны в статье "Крымское жлобство оказалось выше Крымского моста" обвинили жителей Крыма в том, что "запуск грузовых фур не смог снизить цены на прилавках полуострова". Комментарии: "А кто сказал, что цены упадут?", "А вы на что рассчитывали?", "(Из Краснодара пишет) Задворки Империи это наш Крым", "Я вам скажу, что здесь не о чем горевать. Эта ситуация говорит о том, что на полуострове живут очень богатые люди", "В фуре миллион единиц товара. Разделите 15 тыс за переправу на миллион единиц товара, и выйдет по одной копейке на одну единицу. Вы и правда ждали, что цены упадут?", "Аксёнов с экранов телевизоров говорил, что снижения цен не будет!!!!!!!! Нам нечего будет отдавать россии. Читайте новости", "Не поняла, а жлобство каким боком к повышению цен? Или вы про жлобство ТАМ? (в россии)" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10492318814793441289. В россии банки отказывают жителям Крыма в выдаче банковских карт. Причина - крымская прописка. Ватники ноют на севастопольском форуме https://twitter.com/Kosstik8/status/1049179971862908929 (скрин).
10. В текущем году оккупанты оштрафовали 2203 крымчанина на сумму 2,151 млн рублей за украинские номера на авто. За 2017 год репрессии в виде штрафов были применены в отношении 4965 крымчан на сумму 5,438 млн руб. 10 крымчан оккупанты лишили водительских удостоверений. Напомню, машины на оккупационных автоаусвайсах являются невыездными за пределы Крыма и россии. "Никто ничего не потеряет", - говорили они http://podpricelom.com.ua/read/transport/krymchan-s-ukraynskymy-nomeramy-otshtrafovaly-na-5-5-myllyonov-rublej-za-poltora-goda.html11. До оккупации я никогда не видел, чтобы вот так справляли свою нужду в море, прям на набережной города. Теперь это наша суровая реальность. Зацените внешний вид писающих. 90-ые вернулись, как и обещал Константинов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1049291357142093824 12. Севастопольские ватники считают, что россии пора на свалку, а в следующий раз надо "выбирать" другую страну: "Если государство не удовлетворяет интересы народа, то ему место на свалке истории", "Обидно то, что на построение нового государства из обломков старого обычно расходуется свыше 9000 ресурсов и жизней", "Хорошо, что мы не строим, а переприсоединяемся обычно. Просто нужно получше выбирать в следующий раз" https://twitter.com/Kosstik8/status/1049199367897407488P.S. Три сообщения из сегодняшнего дайджеста очень гармонично смотрятся рядом: "До Ялты эта чудо-техника еще не скоро дойдет", "На данный момент это из области фантастики", - написали ватники о фантастической чудо-технике, которая убирала улицы Ялты до оккупации, о чем теперь можно только мечтать. А третье сообщение о россии: "Если государство не удовлетворяет интересы народа, то ему место на свалке истории". Получается, Украина для Крыма была фантастикой, а россия стала свалкой истории. КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1