 Ущерб государству - около 1 млн долларов: Луценко на регламентном комитете рассказал о земельных махинациях Вилкула

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Генпрокурор Юрий Луценко заявил на регламентном комитете ВР, комментируя представление на привлечение к уголовной ответственности депутата "Оппоблока" Александра Вилкула.

В частности, следствие собрало доказательства, что Вилкул способствовал противоправной передаче в аренду ПАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат" земельных участков, которые были коллективной собственностью колхоза-комбината "Катериновское" Никопольского района Днепропетровской области и КСП им.Горького Никопольского района.

"Реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление в аренду ПАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат "земельных участков, зная, что распоряжение землями, принадлежащими на праве частной или коллективной собственности, не относится к полномочиям областных госадминистраций, 30 сентября 2011 года Вилкул, действуя умышленно в нарушение требований законодательства, издал несколько распоряжений. Одним из них он передал 15 га якобы из земель запаса, а на самом деле - из земель коллективной собственности, следующим приказом он передал участки 1,8 га из земель запаса, еще одним распоряжением - 1,15 га", - отметил Генпрокурор.

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В результате решения Вилкула, утверждает Луценко, на данный момент 2/3 указанных земель не подлежат сельскохозяйственному назначению, поскольку на них разрушен плодородный слой. Следствие считает, что своими решениями Вилкул нанес ущерб государству на 486 тыс. грн.

Кроме того, Вилкулу инкриминируется лоббирование интересов ООО "Артленд" на должности председателя Днепропетровской ОГА.

Луценко отметил, что указанная фирма с 2008 года владела 23 земельными участками площадью 45,4 га на территории Подгороднянского городского совета Днепропетровского района. Целевым назначением этой земли было ведение сельского хозяйства (пашня). В 2011 году ООО "Артленд" обратилось к Вилкулу с просьбой изменить целевое назначение этой земли на связанное с ведением сельского хозяйства.

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"Реализуя преступный умысел, примерно в июле 2011 года Вилкул дал устное указание председателю Днепропетровской районной государственной администрации Кобыляцкому принять на личном приеме представителей ООО "Артленд" и решить вопрос земельного участка. Кобыляцкий, не будучи осведомленным о противоправном замысле Вилкула, провел личный прием представителей фирмы, в результате чего 29 августа 2011 года в Днепропетровскую райадминистрацию поступило заявление от этого общества по вопросам утверждения технической документации и об изменении целевого назначения", - говорилось в представлении Генпрокуратуры.

В свою очередь Кобыляцкий отказался выносить соответствующие распоряжения без наличия технической документации по землеустройству. Как выяснило следствие, Вилкул дал Кобыляцкому указание вынести соответствующее распоряжение, заверив, что документация по землеустройству соответствует требованиям законодательства.

После того, как Кобыляцкий подписал распоряжение, Вилкул также дал указание первому заместителю председателя Днепропетровской районной госадминистрации Роману Пруденко согласовать эти распоряжения председателя Днепропетровской РГА.

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"Пруденко тоже отказался от согласования. В результате его подпись вообще исчезла из графы согласования распоряжений председателя Днепропетровской РГА №216-р и № 217- р от 8 сентября 2011 года, которыми незаконно изменен вид угодий земельных участков. Без согласования, подпись руководителя Госгеокадастра Днепропетровской области также была поддельная", - зачитал Генпрокурор.

По мнению следствия, махинации с землей происходили для уменьшения размера компенсации государству. Расчет компенсации за изъятие пашни имеет более высокую цену по сравнению с компенсацией за изъятие пастбищ.

"Есть экспертные выводы о том, что если бы изымалась пашня, сумма, которую должна была заплатить фирма, составила бы 8 млн 172 тыс. грн, а фактически после принуждения райгосадминистрации и личного подписания Вилкулом своего распоряжения они заплатили 3 млн 32 тыс грн. По заключению Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз разница в связи с распоряжением Вилкула, которую недополучило в порядке компенсации государство, составила 5 млн 139 тыс. грн., по курсу на тот момент это составляло около 1 миллиона долларов", - заявил Луценко.

Следствие инкриминирует Вилкулу умышленное злоупотребление служебным положением в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам (ч.2 ст. 364 УК). В этой связи Генпрокурор обратился в Комитет с ходатайством о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Вилкула для завершения досудебного расследования, предъявления подозрения и направления дела в суд.

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В свою очередь адвокат Вилкула Алексей Баганец заявил: "Все обвинения в адрес Александра Вилкула построены на предположениях, домыслах следователя и прокурора, что в совокупности свидетельствует о необоснованности, немотивированности, беспочвенность и бездоказательности этих обвинений", - заявил он.

В частности, он отметил, что один из свидетелей представления ГПУ добровольно сообщил о том, что им давались показания, свидетельствующие о вине Вилкула, в результате применения к нему незаконных методов следствия.

Вилкул во время заседания комитета продемонстрировал видео с якобы свидетельствами самого свидетеля Кобылянского, в котором он признается, что его заставили дать показания против Вилкула по одному из эпизодов представления.

Комментируя это, Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что по этим данным будет открыто уголовное производство.