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 Посол Украины в Риме Перелыгин пригласил итальянского премьера Сальвини на Донбасс - увидеть ужасные последствия агрессии РФ

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин пригласил депутатов правопопулистской партии "Лига", возглавляемой вице-премьером Итальянской республики Маттео Сальвини, посетить Донбасс и собственными глазами увидеть ужасные последствия агрессии РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство Украины в Италии в Twitter.

"Посол Евгений Перелыгин пригласил депутатов партии "Лига" и членов парламентского Комитета осуществить визит на восток Украины, чтобы лично убедиться в ужасных последствиях российской агрессии на Донбассе", - говорится в сообщении.

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Ранее Маттео Сальвини заявлял, что считает аннексию Крыма законной, а Революцию Достоинства в Украине назвал "фальшивой". МИД Украины осудил высказывания итальянского политика, а посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа заверил, что "позиция Италии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины является четкой и последовательной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Был референдум", - вице-премьер Италии Сальвини оправдал оккупацию Крыма Россией

Источник: https://censor.net.ua/n3090207
 
 
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Надо не только показать, а разрешить пострелять в ту сторону,типа сафари устроить. пореченков-дебил ездил же. Посол України в Римі Перелигін запросив італійського прем'єра Сальвіні на Донбас - побачити жахливі наслідки агресії РФ - Цензор.НЕТ 7597
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Майдан для совка, это как крушение стены в Берлине для восточной Европы
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Это начало крушения авторитарных режимов совка.,
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Лучше бы Берлусконни привез,из-за этого чмыря все медиа пространство Италиии заблокированно,основная масса итальянцев понятия не имеет про войну..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосол Украины в Риме Перелыгин пригласил итальянского премьера Сальвини на Донбасс - увидеть ужасные последствия агрессии РФ
 
 
 
 
 
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