 По материалам СБУ суд в Харькове запретил деятельность организации "Русь триединая"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В ходе рассмотрения дела в суде было установлено, что эта организация принимала участие в так называемом "Антимайдане".

Также она выдвигала требования относительно федерализации Украины и организовывала ряд крестных ходов в Харькове, во время которых призывала к созданию так называемой "Харьковской народной республики" и ее дальнейшему присоединению к России.

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