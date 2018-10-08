 По материалам СБУ суд в Харькове запретил деятельность организации "Русь триединая"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
В ходе рассмотрения дела в суде было установлено, что эта организация принимала участие в так называемом "Антимайдане".
Также она выдвигала требования относительно федерализации Украины и организовывала ряд крестных ходов в Харькове, во время которых призывала к созданию так называемой "Харьковской народной республики" и ее дальнейшему присоединению к России.
А от цікавинка:
Дело МН17: Россия обвинила Нидерланды в дезинформации, в МИД вызвали посла
08.10.2018 13:54. Просмотрено 770 раз. За сегодня - 770 раз.
Россия обвиняет Нидерланды в дезинформации и вызывает посла этой страны Рене Джонс-Бос сегодня в МИД РФ, - сообщает российский "Интерфакс".
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, "в связи с кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге, в понедельник в МИД будет вызван посол Нидерландов".
Как сообщалось ранее, 4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо россиян пытались получить доступ к информации о гибели малайзийского "Боинга" на Украине в 2014 году. По сведениям "Би-би-си", речь идет о сотрудниках ГРУ, названы их имена: Алексей Моренец, Олег Сотников, Алексей Минин и Евгений Серебряков. http://www.ostro.org/general/society/news/556369/
"Організація Віктора Медведчука "Український вибір - Право народу" оскаржує в суді мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у Львівській області. Про це повідомляє прес-служба цієї організації.
В "Українському виборі" Медведчука вважають відповідне рішення Львівської обласної ради антиконституційним, дискримінаційним і таким, що утискає "права російськомовних громадян".
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/8/7194471/