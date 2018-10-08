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Все про:запрет (1278) СБУ (12881) сепаратизм (11134) Харьков (4019)

 По материалам СБУ суд в Харькове запретил деятельность организации "Русь триединая"

По материалам Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Харьковский окружной административный суд запретил деятельность харьковской областной гражданской организации "Русь триединая".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В ходе рассмотрения дела в суде было установлено, что эта организация принимала участие в так называемом "Антимайдане".

Также она выдвигала требования относительно федерализации Украины и организовывала ряд крестных ходов в Харькове, во время которых призывала к созданию так называемой "Харьковской народной республики" и ее дальнейшему присоединению к России.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Антимайдановец Кромской (Топаз) вышел из СИЗО на свободу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3090196
 
   
 Топ комментарии
 
так тут не забороняти треба, а садити за сепаратизм
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Как насчет "Украинского выбоора" мертвечука?
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Невідомо яка "трієдіная Русь", бо знаю лише про змія Горинича з трьома головали на вулиці Кудрі По материалам СБУ суд в Харькове запретил деятельность организации "Русь триединая" - Цензор.НЕТ 165
А от цікавинка:

Дело МН17: Россия обвинила Нидерланды в дезинформации, в МИД вызвали посла

08.10.2018 13:54. Просмотрено 770 раз. За сегодня - 770 раз.

Россия обвиняет Нидерланды в дезинформации и вызывает посла этой страны Рене Джонс-Бос сегодня в МИД РФ, - сообщает российский "Интерфакс".

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, "в связи с кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге, в понедельник в МИД будет вызван посол Нидерландов".

Как сообщалось ранее, 4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо россиян пытались получить доступ к информации о гибели малайзийского "Боинга" на Украине в 2014 году. По сведениям "Би-би-си", речь идет о сотрудниках ГРУ, названы их имена: Алексей Моренец, Олег Сотников, Алексей Минин и Евгений Серебряков. http://www.ostro.org/general/society/news/556369/
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Ну истерика на рашке перед ответственностью. И что? ну не проходит не один их косорукий фейк - это же нормально и ожидаемо. Чего тут интересного?
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Змей Горыныч это наш, на Горыни проживал сей персонаж.
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так тут не забороняти треба, а садити за сепаратизм
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Не правильное название: "Вата Триклятая"
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Как насчет "Украинского выбоора" мертвечука?
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Ведмедчукча зараз бореться з забороною російськомовного культпродукту у Львові

"Організація Віктора Медведчука "Український вибір - Право народу" оскаржує в суді мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у Львівській області. Про це повідомляє прес-служба цієї організації.
В "Українському виборі" Медведчука вважають відповідне рішення Львівської обласної ради антиконституційним, дискримінаційним і таким, що утискає "права російськомовних громадян".
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/8/7194471/

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А львів'яни також "гарні". Треба міськраді забороняти? А самі не можуть тупо не вмикати?
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А чим провинився Андрій Макаревич? Дурна постанова і більшість львів'ян так вважають.
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Щось таки зі словом русь не те...Які є одно корінні слова до слова русь?
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Руській трьохчлєн. Увял послє гєроічєской смєрті в " Вєтєркє" рулєвого жыліна(((.
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Мокши разгромили русский Новгород, русское ВКЛ, и натягивают на себя их историю.
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Татьяна Черновол взяла на поруки начальника отдела полиции, обвиняемого в вымогательстве https://inforesist.org/tatyana-chernovol-vzyala-na-poruki-nachalnika-otdela-politsii-obvinyaemogo-v-vyimogatelstve/ …
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Тут она молодец, это тот коп что посмел прекратить контрабас сигарет с дыр.
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ушлепки какие то. Русь - бывает только Киевская. остальное - московитская выдумка.
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Ну а суд не может так же быстро запретить завышенные тарифы.Или шеф не разрешает.
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Тільки заборонили і навіть на бутиляку нікого не посадили ? 😄
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо материалам СБУ суд в Харькове запретил деятельность организации "Русь триединая"
 
 
 
 
 
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