EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  3802  35
Все про:прокуратура (3334) суд (21395) преступность (858)

 В Киеве будут судить бандитов, пытавших и убивавших по "наводке" из колонии

Мужчины избили стоматолога из Черкасской области и пытали до смерти киевского предпринимателя.

В столичном Оболонском суде будут судить группу грабителей, выбиравших себе жертв по "наводке" из колонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Подсудимые – двое мужчин 1991 и 1977 года рождения, один – родом из Черкасской, другой – из Кировоградской области. В октябре прошлого года они напали на стоматолога в г. Корсунь-Шевченковский. Бандиты пришли к нему под видом пациентов, избили врача и отобрали у него предметы стоимостью 20 тысяч гривен, оставив пострадавшего без сознания в стоматологическом кабинете.

Читайте на Цензор.НЕТ: В 2018 году Нацполиция прекратила деятельность 198 ОПГ, - Князев

После этого грабители отправились в Киев. За своей следующей жертвой – предпринимателем – они следили 4 дня, изучая его распорядок. А после ворвались в квартиру мужчины, связали его, пытали и били по голове гирей. Дома у коммерсанта удалось поживиться вещами на сумму в 30 тысяч гривен. Где он хранит деньги, предприниматель так и не сказал, и бандиты убили мужчину.

Во время следствия прокуроры выяснили, что у преступников был соучастник – "координатор", предоставлявший им информацию о том, на кого следует напасть. Это 28-летний мужчина, отбывающий наказание в одной из колоний в Винницкой области.

Теперь всех троих будут судить. Дело направили в Оболонский суд столицы. До рассмотрения по существу всех троих обвиняемых содержат под стражей.

Также на Цензор.НЕТ: Вор-альпинист, укравший из квартиры одессита 1 млн долл., задержан в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3090194
 
 
 Топ комментарии
 
привязать на цепь
и отправить в ато делать проходы в минных полях
 показать весь комментарий
 
зброя може допомогти тільки при збігу певних обставин. При заздалегідь запланованому нападі, це майже не можливо.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
привязать на цепь
и отправить в ато делать проходы в минных полях
 показать весь комментарий
 
 
В Киеве будут пытать и судить бандитов, пытавших и убивавших по "наводке" из колонии.
 показать весь комментарий
 
о дела... а вот если бы у стоматолога был пистолет... отморозки разжились бы волыной, потому что он не был готов к нападению пациентов, держал пистолет в сумке, и когда его начали избивать, даже не подумал о том что кого то можно застрелить. да ?
 показать весь комментарий
 
Щас тебе любители стабильности ответят, что негоже всяким стоматологам официально доверять оружие, а ну как стоматологи и прочие программисты накупят справок от психиатра и станут бегать по стране, беспорядочно шмаляя в разных допропорядочных граждан. Лучше граждане еще лет 100-200 побудут терпилами, ведь хищники никогда не уничтожают все стадо, авось пронесет. Зато стабильность.
 показать весь комментарий
 
я не против продажи короткоствольного оружия. но ты понимаеш, что если ты неготов к нападению и его применению, тебе засунут твой же кольт в задницу ? мушку спили что ли.
 показать весь комментарий
 
А вот с какой стати ты за меня решаешь - готов я или нет ? Все эти рассуждения гроша ломаного не стоят без статистики. А статистика говорит о том, что в такой стране как Молдова, после легализации владения огнестрелами, количество тяжких преступлений резко сократилось. И произошло это именно потому, что из 5-то потенциальных жертв оружие оказывалось в нужное время в нужном месте, так что нападающие даже не успели пожалеть о том, что сами не спилили мушку.
 показать весь комментарий
 
а я за тебя не решаю. у меня например есть ружье, и я его вожу с собой в машине. и что ? ты думаеш я его достану и буду применять в случае дорожного конфликта ? три раза хаха. я просто знаю что если я его достану и применю против кого либо - будет нереальная куча проблем, вплоть до тюрьмы за превышение необходимой самообороны. а ты это понимаеш ? или тебе просто хочется кусок железки с собой носить годами, а потом растеряться в тот момент когда его нужно применить реально ?
 показать весь комментарий
 
Если и когда оружие будет легализовано - все, кто его сможет получить будут обязаны пройти тренинги и сдать тесты на то, когда и при каких обстоятельствах его нужно применять. Если периодически обновлять эти знания и навыки - реакция будет автоматической. Нападающий может застать врасплох одного человека, но вокруг всегда найдутся другие люди, каждый из которых вполне способен применить ствол.
 показать весь комментарий
 
все что ты описал - до жопы, пока не будет нормального закона о самообороне, в котором четко прописано в каких ситуациях ты можеш применить оружие. а пока что, даже если у тебя официальное оружие, или даже ты полицейский - тебя нахрен засудят за превышение самообороны или превышение полномочий.
 показать весь комментарий
 
А я где-то написал, что я за то, чтобы вот тупо взять и разрешить всем подряд поставить дома станковый пулемет ? Естественно, такое нововведение требует серьезной переработки массы законов. Но не нужно изобретать велосипед - все уже давно придумано до нас.
 показать весь комментарий
 
черт побери, да ты отморозок. я тебе еще раз повторяю, ты хоть щас можеш пойти калашников себе купить (полуавтомат), только применить ты его не можеш, потому что не в законе об оружии дело, а в законе о самообороне.
 показать весь комментарий
 
Судя по тому, как ты оскорбляешь незнакомых тебе людей - ты вряд ли пройдешь тест на психологическую стабильность. Я бы таким как ты не то что оружие - хлебный нож бы не продавал. Второй момент: у тебя к тому же проблемы с логикой, поскольку на мои аргументы о том, что все давно придумано и нужно всего лишь грамотно перенести все это в НЕСКОЛЬКО украинских законов, ты начинаешь писать о том, что "дело не в таком-то законе, а в эдаком". Бред сивой кобылы.
 показать весь комментарий
 
да это ты пишеш бред сивой кобылы, ты сам то веришь в свои "нужно всего лишь грамотно перенести все это в НЕСКОЛЬКО украинских законов" ? тебе сколько лет, друг мой ? во вторых это ты со своим желанием приобрести оружие, не пройдеш психиатра, потому что у тебя навязчиво маниакальное желание завладеть оружием и применить его в какой либо ситуации. если бы ты хотел и мог купить оружие - ты бы это уже сейчас сделал. разрешение 800-900 гривен стоит.
 показать весь комментарий
 
Отвечаю на твои вопросы. Лет мне уже достаточно, чтобы иметь некоторый опыт в жизни и отвечать за свои слова и поступки - 43. Второй момент: я хоть где-нибудь хоть словом обмолвился, что у меня есть желание "завладеть оружием" ? Все, что я пытаюсь донести до таких как ты - что грамотная имплементация Закона о владении огнестрельным оружием наряду с подзаконными актами поможет снизить количество тяжких преступлений в Украине. Я хочу, чтобы во время войны, появился хоть какой-то сдерживающий фактор против роста криминального беспредела. А вот когда этот фактор заработает - тогда и решу нужно ли оружие лично мне, и если нужно - то какое.
 показать весь комментарий
 
более того... если ты достанеш оружие, и вмешаешся в чужой конфликт, который тебя не касается - тебя посадят, потому что кто то из конфликтующих напишет на тебя заявление о покушении на убийство, или даже оба напишут что ты совершил разбойное нападение на них, потому что их ссора тебя никоим образом не касалась.
 показать весь комментарий
 
Я и сейчас могу написать на тебя заявление. Чью сторону при этом примет суд - это проблема коррупции в стране, а не разрешения на ношение оружия. Но даже в коррумпированной стране, разрешение на ношение резко снижает количество тяжких преступлений - вы, апологеты "а что если..." это упорно игнорируете.
 показать весь комментарий
 
читай законы. коррупция тут не причем. если на тебя нападают с лопатой, а ты ответил из ружья - потерпевшим будет тот кто на тебя напал с лопатой, а тебя посадят. это театр абсурда. ты видимо даже близко не сталкивался с подобными ситуациями.
 показать весь комментарий
 
Ты мне еще про "превышение пределов необходимой самообороны" расскажи. Защита должна быть соответствующей, но необязательно идентичной средствам, используемым нападающим. И вот это как раз нужно четко прописать в законе. Все твои аргументы разбиваются о реальность: существует довольно много стран, где все это хорошо работает.
 показать весь комментарий
 
я живу не в "довольно много стран, где все это хорошо работает" а в Украине. в Украине реальность такова - как я описал, и неимеет ничего общего с твоими умозаключениями.
 показать весь комментарий
 
Если пропустил, повторю еще раз: в Молдове "реальность" была еще хуже, когда там ввели законы, регламентирующие владение оружием населения. И ментально Молдова максимально близка Украине. В Молдове это сработало, какого хрена у нас это не должно работать ?
 показать весь комментарий
 
я не говорю что это не будет работать. но ты мне скажи кто эти законы примет ? 450 идиотов которые грызутся за портфели и откаты ? да не смеши.
 показать весь комментарий
 
это основная тема. остальные проблемы из этой темы вылазят.
 показать весь комментарий
 
а, наверно не так.... вот если бы у всех были пистолеты, и бандиты об этом знали, то сто раз подумали бы перед тем как грабить... подумали бы... подумали бы... а потом сходу зарубили жертву топором, без разговоров, а то вдруг у него пистолет есть.
 показать весь комментарий
 
чего уличные ковбои молчат, которые думают что пистолет может помочь в любой ситуации ? даже когда не готов к нападению, идеш на раслабоне, а из-за угла тебя внезапно лопатой по голове бьют ?
 показать весь комментарий
 
зброя може допомогти тільки при збігу певних обставин. При заздалегідь запланованому нападі, це майже не можливо.
 показать весь комментарий
 
 
Не забудь у себя в доме пожарный кран замуровать и огнетушитель выкинуть - ведь пожар может случиться пока ты спишь, и ты все равно не успеешь всем этим добром воспользоваться.
 показать весь комментарий
 
а ты успееш воспользоваться килограмовым куском железа, который ты положил в сумку, потому что устал его таскать на поясе, при внезапном нападении, которое не ожидаеш ? воспользоваться - я имею ввиду достать, привести в боевое положение передернув затвор, и выстрелив на поражение ? не растеряешся ? а, Рэмбо диванный ?
 показать весь комментарий
 
Не демонстрируй скудости ума, оценивая заочного собеседника, не имея при этом ни малейшего представления о том, с кем ты общаешься. В этой жизни бывает миллион разных раскладов и полно примеров, когда бандитов успевали покрошить еще до того, как они сами успели достать оружие. И если ты попытаешься залезть в мой дом, зная, что любой член моей семьи может находиться где угодно и шмальнуть в тебя из чего угодно, ты сто раз подумаешь, нужен ли тебе такой риск. Если у тебя, конечно, на это хватит аналитических способностей.
 показать весь комментарий
 
не так давно, судили старенького дедушку, за то что он застрелил из старенькой двухстволки, вора рецидивиста, который залез средь бела дня в его жилье. о чем ты бредишь ? мы не в США ведь живем.
 показать весь комментарий
 
Так вот в том и дело, что я не брал в пример США. Посмотри статистику по соседям с практически той же ментальностью и даже более криминально ориентированным обществом.
 показать весь комментарий
 
ты вобще не понимаеш о чем я тебе пишу ? я тебе еще раз говорю, ты хоть сейчас можеш хоть целый арсенал полуавтоматических карабинов купить себе, но если ты примениш оружие - тебе 3.14здец. оружие ты купить можеш, а вот в каких случаях ты его можеш применить - только салупа конская знает.
 показать весь комментарий
 
"только салупа конская знает" - аргумент просто убойный. Не вижу смысла дальше продолжать спор.
 показать весь комментарий
 
ну удачи с прохождением психиатра, на справку 127/о )))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве будут судить бандитов, пытавших и убивавших по "наводке" из колонии
 
 
 
 
 
 вверх