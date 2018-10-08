 В Киеве будут судить бандитов, пытавших и убивавших по "наводке" из колонии

В столичном Оболонском суде будут судить группу грабителей, выбиравших себе жертв по "наводке" из колонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Подсудимые – двое мужчин 1991 и 1977 года рождения, один – родом из Черкасской, другой – из Кировоградской области. В октябре прошлого года они напали на стоматолога в г. Корсунь-Шевченковский. Бандиты пришли к нему под видом пациентов, избили врача и отобрали у него предметы стоимостью 20 тысяч гривен, оставив пострадавшего без сознания в стоматологическом кабинете.

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После этого грабители отправились в Киев. За своей следующей жертвой – предпринимателем – они следили 4 дня, изучая его распорядок. А после ворвались в квартиру мужчины, связали его, пытали и били по голове гирей. Дома у коммерсанта удалось поживиться вещами на сумму в 30 тысяч гривен. Где он хранит деньги, предприниматель так и не сказал, и бандиты убили мужчину.

Во время следствия прокуроры выяснили, что у преступников был соучастник – "координатор", предоставлявший им информацию о том, на кого следует напасть. Это 28-летний мужчина, отбывающий наказание в одной из колоний в Винницкой области.

Теперь всех троих будут судить. Дело направили в Оболонский суд столицы. До рассмотрения по существу всех троих обвиняемых содержат под стражей.

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