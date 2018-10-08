 КС рассмотрит проект изменений в Конституцию по закреплению курса на ЕС и НАТО как первоочередной, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У меня радостная новость: законопроект признан Конституционным судом как такой, который подлежит первоочередному рассмотрению, и уже через несколько недель, я надеюсь, в очень короткий срок, парламент будет иметь возможность еще раз более чем конституционным большинством поддержать голосование названного законопроекта по изменениям в Конституцию в первом чтении", - сказал П.Порошенко на встрече с новоизбранными членами Центральной избирательной комиссии в понедельник в Киеве.
да и наверное смешно выглядел бы в конституции Украины газ по 5 гривен
то ли дело нато)
то пятая колонна уйдет вместе с ним
с семачками , медведчуками и прочими
А ще "Лоліта" була в Уряді ЗЕКа
А МудведЧукча - він же агент КДБ "Соколовський" - садив Тимоху в тюрму за Прем"єра Юща і Преза Кучми.
Але ця МінБздецівська коблика, котра на зарплаті у "ПороХуйла, видно це забула.
І тепер вона пов"язує з МедведЧукчу чомусь не "Лолітою" а саме ТимохУ.
Цчікаво, як назвати цю хворобу, що вразила Olha Olha?
Пані, у вас, часом не "МінБздець головного мозга"? )))))))))
И это всё, кобылка, в кацапскую казну.
Фабрика платить податок за землю, податок на нерухомість, утримую персонал, котрий обслуговує фабрику і її оберігає від кацапських вандалів.
Як ти, думаєш, Вільхо, чому він не продає Липецьку фабрику? Правильно, бо тікати він буде саме в Росію...
а этот переодетый янукович
на минских переговорах подменили
петр алексеевич открывает дорожный знак
когда уже наконец он откроет конституцию Украины?
Не зря лолита его не то что увольняет, но и от работы не отстраняет до окончания расследования!
Наверно хочет, что бы проваленный агент побольше секретных документов и баз данных с собой в рашку увез!
Балаболка?
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?