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 КС рассмотрит проект изменений в Конституцию по закреплению курса на ЕС и НАТО как первоочередной, - Порошенко

Обращение Верховной Рады относительно соответствия Конституции Украины законопроекта об изменениях в Основной закон, закрепляющих стратегический курс страны на вступление в Европейский Союз и НАТО Конституционный суд рассмотрит как первоочередное, заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У меня радостная новость: законопроект признан Конституционным судом как такой, который подлежит первоочередному рассмотрению, и уже через несколько недель, я надеюсь, в очень короткий срок, парламент будет иметь возможность еще раз более чем конституционным большинством поддержать голосование названного законопроекта по изменениям в Конституцию в первом чтении", - сказал П.Порошенко на встрече с новоизбранными членами Центральной избирательной комиссии в понедельник в Киеве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090191
 
   
 Топ комментарии
 
КС рассмотрит проект изменений в Конституцию по закреплению курса на ЕС и НАТО как первоочередной, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7816
петр алексеевич открывает дорожный знак
когда уже наконец он откроет конституцию Украины?
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Твій ПороВшенко добре тримає курс лише на злордійство. О тут у нього нюх, як у Хуйла.
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А про повышенные тарифы ни слова-отвлекает сабака
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А про повышенные тарифы ни слова-отвлекает сабака
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просто они его не волнуют
да и наверное смешно выглядел бы в конституции Украины газ по 5 гривен
то ли дело нато)
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Порошенко тримає правильний напрямок -на ЄС і НАТО.Це головне.
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в конституции Италии есть что то про ЕС или НАТО?
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Ну, там же нема Злодія при Владі. Був одни - Берлусконі. Але то було давно.
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Італії не загрожує путінська п'ята колона імені косатої-медведчука.
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если убрать петра алексееича
то пятая колонна уйдет вместе с ним
с семачками , медведчуками и прочими
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Цікава ситуація: "Лоліта" була в одній партії з МедведЧукчою - СДПУ (о).
А ще "Лоліта" була в Уряді ЗЕКа
А МудведЧукча - він же агент КДБ "Соколовський" - садив Тимоху в тюрму за Прем"єра Юща і Преза Кучми.
Але ця МінБздецівська коблика, котра на зарплаті у "ПороХуйла, видно це забула.
І тепер вона пов"язує з МедведЧукчу чомусь не "Лолітою" а саме ТимохУ.
Цчікаво, як назвати цю хворобу, що вразила Olha Olha?
Пані, у вас, часом не "МінБздець головного мозга"? )))))))))
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Твій ПороВшенко добре тримає курс лише на злордійство. О тут у нього нюх, як у Хуйла.
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Во-во,і ще ліпєцка фабрика,каторая работаєт.Тема ліпєцкой фабрики у вас не розкрита.
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Липецкая фабрика платит налоги на землю, содерждит персонал, охрану и т.п.
И это всё, кобылка, в кацапскую казну.
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Який персонал?Там трава по пояс.З'їздіть подивіться.
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Пояснюю тобі, слуга МінБздеця:
Фабрика платить податок за землю, податок на нерухомість, утримую персонал, котрий обслуговує фабрику і її оберігає від кацапських вандалів.
Як ти, думаєш, Вільхо, чому він не продає Липецьку фабрику? Правильно, бо тікати він буде саме в Росію...
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Ніхто туди не збирається їхати. Ми ж не самовбивці. Інша справа Ти і твій ПороХуйло. Росія у вас - "второй дом"
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ходят слухи шо настоящий петр алексеевич сидит на подвале липецкой фабрики в плену
а этот переодетый янукович КС розгляне проект змін до Конституції щодо закріплення курсу на ЄС і НАТО як першочерговий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3214
на минских переговорах подменили КС розгляне проект змін до Конституції щодо закріплення курсу на ЄС і НАТО як першочерговий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1521
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Уже не работает?Я только пару недель назад кидал ссылку на бухгалтерский отчет о прибылях,налогах за последние года включая 2017ый и тд...Уже закрыли или ты не проверяещь данные из методичек?
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"МінБздецівець", підніми балухи до гори і прочитай, що я написав у пості вище....
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петр алексеевич открывает дорожный знак
когда уже наконец он откроет конституцию Украины?
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какие-то сегодня сплошные плохие новости для кацапов.
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А тебе всё не ймется сделать из ВорА и КГБешного стукача "Лолиты" - большого чИлавека и педриота. Ну-ну...
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Не отвлекайся. У тебя там чебоксары китайцы по-тихому оккупируют
КС розгляне проект змін до Конституції щодо закріплення курсу на ЄС і НАТО як першочерговий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 923
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Ну конечно.... Пункт в конституции рашку конечно больше волнует чем раскрытие ее агента на посту зама по разведке!
Не зря лолита его не то что увольняет, но и от работы не отстраняет до окончания расследования!
Наверно хочет, что бы проваленный агент побольше секретных документов и баз данных с собой в рашку увез!
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Палишься. Привык, что у некоторых в стране все делает хуйло, даже солнце всходит и закатывает саморучно.
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Вместо бла-бла у вас есть что доказать?
Балаболка?
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А можно в Конституцию записать, чтобы у каждого жителя страны не было сахара в крови и был нормальний стул?
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Конституционный суд рассмотрит как первоочередное, заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.-Первоочередное оно было бы сразу после того,как положил руку на Евангелие не спустя всего времени.которое был при власти делая все возможное ,дабы отодвинуть Украину и от ес и от НАТО,а сейчас это то,что делал ,делает и будет делать"вешает бврыжную лапшу" украинскому доверчевому народу на уши
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам на государственном уровне о якобы борьбе с
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
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"Безногий калека, ползущий по верной дороге, быстрее достигнет цели, чем всадник, скачущий быстро, но не туда, куда надо" (Бэкон).
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